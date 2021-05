LEGO świętuje 50-lecie Gwiezdnych Wojen

LEGO Adults Welcome, Darth Vader, hełm, fot. Lego Polska

Z okazji 50-tej rocznicy powstania wytwórni Lucasfilm firma LEGO wprowadziła do oferty nowe produkty z linii Star Wars, dedykowane dorosłym fanom „Gwiezdnych Wojen”. Nowości takie jak hełm Dartha Vadera czy model droida R2-D2 poszerzą serię Adults Welcome.

Wśród nowości wprowadzonych z okazji 50-tej rocznicy powstania wytwórni Lucasfilm, pojawiły się m.in. zestaw modelu droida R2-D2, hełm Dartha Vadera, hełm zwiadowcy szturmowców oraz Imperialny droid zwiadowczy. Nowości poszerzą serię Adults Welcome.

– Zestawy z tej linii pozwalają nie tylko przypomnieć sobie, jak to było bawić się klockami Lego w dzieciństwie, ale przede wszystkim zrelaksować się w wolnym czasie i mieć możliwość uatrakcyjnienia przestrzeni domowej poprzez wyeksponowanie kolekcjonerskiego zestawu – mówi Beata Kucejko, Marketing Director Poland, Ukraine & Baltics w LEGO.

Nowości LEGO wspierane są digitalową kampanią reklamą, za której realizację odpowiada Initiative. W promocji wykorzystane zostały: social media (w tym kanały influencerów), Youtube oraz OLV (emisje video). Uruchomiono także m.in. sekcję specjalną na Filmweb.pl, tematycznie związaną z kultowymi „Gwiezdnymi Wojnami”. Za adaptację materiałów globalnych odpowiadają Ogilvy oraz Studio Genetix.

Według oficjalnych danych kampania potrwa kilka tygodni.

O linii LEGO Adults Welcome informowaliśmy przy okazji kampanii zrealizowanej wraz z TVN Turbo promującej model Land Rovera. Firma liczy, że dzięki tej serii przyciągnie nie tylko osoby, które kojarzą markę z własnego dzieciństwa, ale także tych, którzy do tej pory nie mieli powodów do sięgania po klocki. Zestawy LEGO, które mogą zainteresować osoby dorosłe nawiązują do różnych obszarów zainteresowań, w tym motoryzacji, popkultury, muzyki czy podróżowania.