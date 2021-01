Listy zakupowe Polaków w 2021 roku. Staramy się minimalizować skutki zamknięcia w domach

zakupy, sklep, klient, fot. mohamed_hassan, pixabay

Początek nowego roku to dla wielu z nas czas zmian i postanowień, szczególnie w obecnej sytuacji z nadchodzącym okresem wiążemy duże nadzieje. Pokazują to analizy list zakupowych Polaków, przeprowadzone przez Listonic. Z raportu wynika, że częściej sięgamy m.in. po zdrową żywność, zamienniki mięsa, owoce i warzywa. Co więcej – jest to trend wzrostowy, który rozpoczął się już pod koniec roku 2020. Takie wybory mogą wskazywać na zmiany, które chcemy osiągnąć w swojej sylwetce po długim okresie zamkniętych klubów fitness i konieczności przebywania w domu.

Konsekwencją pracy z domu i zamknięcia obiektów sportowych dla wielu Polaków są dodatkowe kilogramy. Tym bardziej, że jak pokazują dane Listonic pod koniec ubiegłego roku nie stroniliśmy od alkoholu, słonych przekąsek czy słodyczy. Z drugiej jednak strony – porównując czwarty kwartał 2019 roku do czwartego kwartału 2020 roku możemy zaobserwować wzrost zainteresowania produktami fit aż o 109,6%, a także owocami (+ 50,15%) i warzywami (+ 58,91%). Na początku 2021 roku trend ten jeszcze bardziej się wzmocnił i jest silniejszy niż 12 miesięcy temu, co może być wynikiem noworocznych postanowień związanych z lepszym odżywianiem i planowaną utratą wagi.

W trakcie pierwszych dwóch tygodni stycznia 2021 roku dużo częściej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku Polacy planowali zakup produktów fit (+108,3%), warzyw (+ 99,4%) czy roślin jadalnych i sałat (+ 50,8%). Jednocześnie ciekawy wydaje się być spadek zainteresowania napojami izotonicznymi o 61,4% r/r, który najprawdopodobniej jest konsekwencją zamkniętych klubów fitness.

- Konieczność pozostania w domu, zamknięte obiekty sportowe oraz niska temperatura na zewnątrz nie sprzyjają naszemu zdrowiu i dbaniu o sylwetkę. Analiza list zakupowych Polaków pokazuje jednak, że walczymy o nasz fizyczny dobrostan. Przede wszystkim chętniej sięgamy po mniej kaloryczne i zdrowsze produkty. Analizując koszyki zakupowe w pierwszych dwóch tygodniach stycznia 2019 i 2020 roku, zauważyliśmy również spadek zainteresowania whiskey o 17,8%, co również może być potwierdzeniem planów Polaków związanych z przejściem na zdrowszy tryb życia. Istotność tego spadku dodatkowo potęguje fakt, że w grudniu 2020 roku ten rodzaj alkoholu odnotował wzrost o 110,4% r/r – mówi Emil Krzemiński, B2B Sales & Marketing Manager w Listonic.

Zdrowa żywność w modzie

Analiza list zakupowych Polaków pokazuje, że zależy nam nie tylko na smukłej sylwetce, ale również na zdrowszej codziennej diecie. W czwartym kwartale 2020 roku artykułami z tego obszaru, które odnotowały największy wzrost – o 100,4% r/r - były zamienniki mięsa.

- Od dłuższego czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie konsumentów produktami, które stanowią zamienniki dla mięsa. Jest to związane z kilkoma kwestiami – artykuły te mają coraz lepsze jakość i smak, a więc chętniej sięgają po nie również osoby, które z różnych względów chcą tylko ograniczyć ilość mięsa w swojej diecie, a nie je wyeliminować. Z drugiej strony w mediach coraz więcej mówi się o kiepskiej jakości mięsa, a także warunkach, w których żyją zwierzęta przeznaczone na ubój. Dla wielu osób z pewnością jest to też decyzja związana z ekologią. Hodowla tego rodzaju zwierząt, a także produkcja mięsa w dużym stopniu obciążają środowisko naturalne – tłumaczy Emil Krzemiński, B2B Sales & Marketing Manager w Listonic.

Według raportu „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2020” już 10% naszych rodaków między 18 a 65 rokiem życia jest wegetarianami. Wiele innych osób natomiast stara się włączać coraz więcej produktów pochodzenia roślinnego do swojej diety. Ta tendencja jest widoczna w analizach list zakupowych Listonic. W ostatnim kwartale 2020 roku dużo częściej niż rok wcześniej planowaliśmy kupno m.in.: humusu (+ 64,21%), orzechów (+ 46,26%), soczewicy i cieciorki (+ 35,92%) czy otrębów oraz błonnika (+ 28,77%). Na popularności w tym okresie zyskały również zamienniki cukru – wzrost o 48,39% r/r. Trend ten pokazują też dane z pierwszych dwóch tygodni stycznia. Zainteresowanie poszczególnymi pozycjami w tym okresie wzrosło rok do roku o 48% w przypadku hummusu, 45,7% - orzechów, 38% - zmienników cukru, 30,4% - otrębów i błonnika, 29,7% - soczewicy i cieciorki.

Kupujemy również witaminy i minerały

Jak pokazują dane Listonic Polacy nie tylko chętniej kupują zdrową i mniej kaloryczną żywność, ale również włączają do swojej diety witaminy i minerały. Pod koniec ubiegłego roku mogliśmy zauważyć zwiększone zainteresowanie tego rodzaju produktami. Ich zakup planowaliśmy o 66,43% częściej niż w analogicznym okresie 2019 roku, a na początku stycznia 2021 roku o 32,7% częściej niż 12 miesięcy wcześniej.