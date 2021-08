Wyprawka szkolna 2021. Kupujemy nie tylko sprzęt do nauki zdalnej

sklep, zakupy, fot. Victoria Borodinova, pixabay

Wakacje to dobry czas na zaplanowanie wydatków związanych ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym. Rodzice, chcąc rozłożyć i ograniczyć koszty, już latem poszukują atrakcyjnych promocji na wybrane produkty. Z danych Listonic, jednej z najpopularniejszych w Polsce aplikacji do tworzenia list zakupów, wynika, że w sierpniu 2020 roku Polacy przygotowali o 38,23% więcej spisów artykułów szkolnych w ujęciu roczny. W tym roku dużą popularnością cieszą się nie tylko standardowe elementy wyprawki, ale także sprzęt pomocny podczas nauki w trybie zdalnym.

Gotowi do nauki zdalnej

Produkty potrzebne i ułatwiające naukę online cieszą się rosnącą popularnością już od początku pandemii. Nauczyciele chętnie zaopatrywali się wówczas w sprzęt do wideokonferencji, natomiast rodzice kupowali odpowiednie komputery dla swoich dzieci. Obrazuje to m.in. wzrost liczby laptopów dodanych do list zakupowych w aplikacji Listonic. W pierwszym tygodniu sierpnia 2020 roku ich liczba zwiększyła się aż o 67,10% r/r. W analogicznym okresie br. analitycy Listonic odnotowali kolejne wzrosty – o 22,22% r/r dla klawiatur komputerowych, o 9,06% r/r dla laptopów oraz o 6,33% r/r w przypadku monitorów.

– Pomimo decyzji rządu o powrocie dzieci do szkół od 1 września, trudno jest przewidzieć, czy jeszcze w tym roku nie zostaną wprowadzone nowe restrykcje. Wszystko będzie zależało od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej, dlatego wielu rodziców przygotowuje swoje pociechy zarówno do nauki w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Podobny trend obserwowaliśmy w ubiegłym roku. W lipcu 2020 roku Polacy dodali do swoich list zakupowych aż o 55,36% monitorów oraz o 48,78% klawiatur więcej r/r. Natomiast miesiąc później na listach pojawiły się worki na stroje i buty (+66,84% r/r), plecaki i tornistry (+19,85% r/r), trampki oraz tenisówki (+39,17% r/r), a także stroje na zajęcia wychowania fizycznego (+48,82% r/r) – mówi Małgorzata Olczak, Head of Sales w Listonic.

Przygotowani do nauki stacjonarnej

Tegoroczne przygotowania do nowego roku szkolnego najlepiej świadczą jednak o tym, że Polacy mają nadzieję na długoterminowy powrót swoich pociech do nauki w trybie stacjonarnym. Dla dzieci zajęcia w szkole wiążą się z potrzebą zakupu nowego plecaka, tenisówek czy stroju do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Polacy sięgali po te produkty częściej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wzrosty odpowiednio o 9,70%, 20,83% oraz 43,90% r/r. Konsumenci planują także zakupy tych elementów wyprawki szkolnej, które będą potrzebne zarówno podczas nauki stacjonarnej jak i zdalnej. Z danych Listonic wynika, że w pierwszym tygodniu sierpnia br. bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zeszyty (wzrost o 17,04 % r/r), piórniki (+17,41 % r/r), kredki i mazaki (+20,82 % r/r) oraz farby i bloki (+27,93% r/r).