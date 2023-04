Makłowicz, Pazura, Lotek, fot. Scrabble

Trzy różne osobowości polskiej sceny rozrywkowej: Robert Makłowicz, Cezary Pazura i Łukasz Lotek Lodkowski, wzięły udział w kampanii marki Scrabble, która świętuje w tym roku 75. urodziny. W Międzynarodowy Dzień Scrabble, ukazała się zapowiedź kolejnej edycji rywalizacji słownej Scrabble.

Mordercą jest kucharz? Kto ma alibi? Dlaczego Lotek mówi o Dziadach? Na Instagramie Makłowicza, Pazury i Lotka możemy zobaczyć zabawne sceny z ich pierwszego spotkania przy planszy. To start nowej kampanii marki Scrabble, której celem jest łączenie ludzi z różnych środowisk za pomocą… literek Scrabble. Krótkie historie o słowach, które mają znaczenie, przedstawią ambasadorzy marki: Łukasz Lotek Lodkowski, Robert Makłowicz oraz Cezary Pazura. Natomiast jesienią w pojedynku na słowa zmierzą się oni wraz z gościem specjalnym, którego tożsamość pozostanie tajemnicą aż do premiery materiału.

75 lat historii marki Scrabble

Przez 75 lat Scrabble stały się jedną z najbardziej popularnych gier planszowych w historii. Do dziś sprzedano już ponad 165 milionów egzemplarzy gry, która w 1948 roku powstała z pasji amerykańskiego architekta Alfreda Moshera Buttsa. Jej sukces opiera się na prostej zasadzie: nie liczy się to, ile słów znasz, ale jak ich używasz. Scrabble to zabawa ponad słowami.

Scrabble są obecnie dostępne w 30 językach w 120 krajach na całym świecie. Najnowszym językiem, który został wprowadzony w 2006 roku, jest ukraiński. Kultowa gra słowna, która od 75 lat przynosi radość milionom ludzi na całym świecie, świętuje swoje przełomowe urodziny, w Międzynarodowym Dniu Scrabble.