Marka Godna Zaufania. Poznaliśmy nazwy firm, którym najbardziej ufają przedsiębiorcy

Zaufanie to klucz do sukcesu i znamy 25 najlepszych, którzy doskonale wiedzą, jak z niego korzystać. Tytuł Marka Godna Zaufania został przyznany już po raz siódmy. Jest to inicjatywa wydawcy miesięcznika „My Company Polska”, która powstała przy współpracy z Instytutem Badawczym Kantar Polska. Głównym celem jego celem poznanie opinii przedsiębiorców na temat najlepszych marek, produktów i usług skierowanych do biznesu oraz wskazanie tych, którym najbardziej ufają.

Poproszono czytelników i prenumeratorów miesięcznika „My Company Polska”, uczestników szkoleń i konferencji, przedstawicieli kadry zarządzającej, specjalistów i właścicieli firm, by spontanicznie wymienili markę, której najbardziej ufają. W każdej kategorii można było wskazać tylko jedną. Ankiety zostały wysłane do 30 tys. przedsiębiorców. Zachęcaliśmy ich do wypełnienia ankiety także przez media społecznościowe. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania. W badaniu wzięło udział aż 1 226 przedsiębiorców, którzy łącznie wymienili 350 znanych sobie i cenionych przez siebie firm.

– To wspaniały wynik, bo nie możemy zapominać o otoczeniu, w jakim działają firmy. Tuż po pandemii doszło do wojny w Ukrainie, wiele firm przekierowało swoje działania na pomoc uchodźcom. To też wiązało się z tym, że wydatki marketingowe, a więc też te na promocję marek, spadły. Marki budują dziś swoją renomę innymi sposobami, angażując się społecznie, pomagając innym. I to widać w badaniach. W najnowszym „Edelman Trust Barometer” to właśnie przedstawiciele biznesu budzą największe zaufanie, wyprzedzając w tym rządy państw – mówi Grzegorz Sadowski, redaktor naczelny „My Company Polska”.

Zaufanie jako proces

W tym roku uczestnicy badania oceniali marki aż w 25 kategoriach. Spontanicznie wymienili nazwy 350 marek, którym ufają. Oto najczęściej pojawiające się brandy.

W kategorii „Stacja benzynowa” bezkonkurencyjny okazał się PKN Orlen. Wśród „Dostawców energii dla firm” najczęściej wskazywaną marką okazało się PGNiG, a w kategorii „Firma ubezpieczeniowa” PZU. „Systemy płatnicze” to kategoria, w której laur zwycięstwa przypadł marce VISA. Największym zaufaniem w przypadku „Urządzeń biurowych” cieszy się HP, a „Komputerów osobistych” Lenovo.

– Budowanie zaufania jest procesem długofalowym, na który składa się wiele czynników. Począwszy od tworzonych produktów poprzez obsługę posprzedażową, na kreowaniu i rozwijaniu portfolio rozwiązań kończąc. Wszystkie te działania są wynikiem słuchania klientów i bycia jak najbliżej nich, by jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby – zdradza Wojciech Zaskórski, General Manager Lenovo Polska.

W kategorii „Smartfon” najbardziej zaufaną marką okazał się Samsung, w przypadku „Samochodów osobowych dla firm” – Škoda, a „Samochodów dostawczych dla firm” – Volkswagen. Najlepszą „Firmą leasingową” jest Santander Leasing.

– Trzeci raz z rzędu wygrywamy w kategorii firma leasingowa, co świadczy nie tylko o wielkim zaufaniu, jakim darzą nas przedsiębiorcy, ale także o dużej pracy, jaką wykonujemy, aby się rozwijać i wspierać klientów w nowoczesnym prowadzeniu ich biznesów. Trudny czas, którego teraz wspólnie doświadczamy, był i jest próbą trwałości relacji, testem na dobre rozumienie potrzeb oraz współpracy, u podstaw której leży właśnie zaufanie – tłumaczy Tomasz Jąder, prezes zarządu Santander Leasing.

Wyczulenie na potrzeby rynku

Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska, firmy, która została liderem w kategorii „Usługi kurierskie” uważa, że w przypadku zaufania: wyczulenie na potrzeby rynku to ważna zdolność w czasach dynamicznych i nieoczekiwanych zmian. Stawiamy na personalizację usług i rozwijamy interaktywne narzędzia włączające odbiorcę w logistykę doręczenia. Dzięki temu odbiorca ma wpływ na to jak, kiedy i gdzie odbierze swoją przesyłkę.

Największe zaufanie wśród „Banków oferujących konto firmowe, kredyty firmowe, pożyczki dla firm" zdobył mBank, a w kategorii „Audyt finansowy” – EY. Za najbardziej godnego zaufania mecenasa sportu uznano markę Totalizator Sportowy.

W kategorii „Usługi prawne” zwycięską marką okazała się kancelaria Baker McKenzie, „Usługi windykacyjne” – KRUK, a „Firma faktoringowa” – Bibby Financial Services.

– Bibby Financial Services działa w branży finansowej, gdzie zaufanie jest szczególnie ważne. Naszymi klientami są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, z którymi budujemy partnerskie relacje. Powinno to być normą w biznesie, ale jednak wciąż częściej spotyka się szablonowe podejście i algorytmy zamiast dogłębnego zrozumienia potrzeb – mówi Tomasz Kukulski, prezes Bibby Financial Services.

Marką, która okazała się najbardziej godna zaufania w kategorii „Edukacja biznesu” jest Uczelnia Łazarskiego, w kategorii „Opieka medyczna dla pracowników” – LUX MED, „E-commerce” – Allegro. Najlepszy w „Oprogramowaniu dla firm” okazał się Microsoft, a w „Usługach w chmurze” – Google. Mistrzem „Usług logistycznych” został DHL.

