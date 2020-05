Marka Godna Zaufania. Sprawdzamy, którym markom ufają przedsiębiorcy

Badanie przeprowadzone przez magazyn „My Company Polska” wśród setek przedsiębiorców wyłoniło marki produktów i usług, które darzą oni największym zaufaniem – dziś tak dotkliwie testowanym przez pandemię koronawirusa. Firmy zostały wyróżnione w 25 kategoriach, a wśród laureatów znalazły się takie podmioty jak Santander Leasing, Samsung, DPD, PKN Orlen czy PZU.

W badaniu "Marka Godna Zaufania" przedsiębiorcy spontanicznie wskazują markę, opierając się na własnych preferencjach, wiedzy i doświadczeniu. Wyróżnienia nie przyznaje kapituła, a zwycięscy są wybierani na podstawie ich głosów zbieranych ankietowo.

Badanie na zlecenie „My Company Polska” przeprowadził instytut badawczy Kantar Polska, realizując ankietę wśród prawie 20 000 polskich przedsiębiorców. Respondenci (według stanowisk była to w ponad 43 proc. kadra kierownicza, prawie 34 proc. to prezesi oraz przeszło 22 proc. specjaliści) w wypełnionych ankietach wymienili łącznie blisko 250 cenionych przez siebie marek.

– Zaufanie stanowi jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania współczesnego biznesu i rynków. Jest podstawą relacji na poziomie konsument–marka i stanowi swoiste spoiwo tworzące relacje pomiędzy uczestnikami rynku. Przedsiębiorcy, podobnie jak konsumenci, mają tendencję do kupowania marek i produktów, które im się podobają oraz czują do nich sympatię. Skłonni są płacić więcej za dobrej jakości produkty od godnego zaufania dostawcy. Dlatego marki rywalizują o zaufanie u współczesnych nabywców i stały się ambasadorami dla samych firm, bo marka to produkt, wartość i skojarzenia, to kapitał, na który pracuje się latami – mówi Rajmund Tochwin, wydawca „My Company Polska”.