Przedsiębiorcy wybrali Marki Godne Zaufania. Oto wyniki w 25 kategoriach

Orlen, PGNiG, DPD, Lenovo, HP, Orange, mBank, Visa, PZU – to tylko niektóre marki, którym ufają polscy przedsiębiorcy. „My Company Polska” po raz szósty ogłosiła zwycięzców badania Marka Godna Zaufania. W tym roku badanie w 25 kategoriach na jej zlecenie przeprowadziła agencja badawcza Kantar Polska.

Przedstawiciele biznesu wybierali, komu w danej kategorii najbardziej ufają. Wszystkie pytania dotyczące marek były pytaniami otwartymi. Każda miała równe szanse, niezależnie od wielkości i zasięgu, a odpowiedzi ankietowanych bazowały na ich osobistej wiedzy i doświadczeniu. Respondentami byli przedstawiciele sektora MSP reprezentujący stanowiska od prezesów po dyrektorów i właścicieli firm. Ankieta została wysłana do 22 tysięcy przedsiębiorców.

– Dla nas jest to wyjątkowa nagroda dlatego, że zwycięzców wskazują sami przedsiębiorcy. Myślę, że dla nagrodzonych to jest bardzo istotne, to przecież głos z rynku mówiący „tak, właśnie wam ufamy”. Czego można chcieć więcej w tak trudnych czasach pandemii i lockdownów – mówi Grzegorz Sadowski, redaktor naczelny „My Company Polska”.

W tych trudnych dla wszystkich czasach kluczem do przetrwania były odpowiednio ułożone finanse firmy. W kategorii „Bank oferujący konto firmowe” świetnie wypadł ING (31,7 proc. głosujących). Z kolei w kategorii „Systemy płatnicze służące do realizowania płatności elektronicznych” zwycięzcą okazała się Visa z wynikiem 29,9 proc. mBank wygrał kategorię „Bank oferujący kredyty/pożyczki dla firm” (18,6 proc. wskazań), a Santander Leasing był liderem w kategorii „Firma leasingowa” (26,2 proc. głosów).

– Każda kolejna podpisana umowa to dowód na to, że klienci nam ufają. Czuję wtedy, że wspieranie przedsiębiorców w rozwoju i dawanie im możliwości wyboru odpowiednio przygotowanego finansowania ma sens, niezależnie od kondycji świata, który nas otacza – przyznaje Tomasz Jąder, prezes zarządu Santander Leasing.

Świetnie poradziła sobie w tym roku także firma faktoringowa Bibby Financial Services, wyprzedzając konkurentów o całą długość (21,3 proc., bo kolejny gracz ma zaledwie 4,5 proc.).

– Od początku staramy się budować z naszymi klientami partnerskie relacje. Niestety na rynku wciąż zamiast dogłębnego zrozumienia potrzeb częściej spotyka się szablonowe podejście i algorytmy. My przygotowując ofertę finansowania, nie pytamy „czy da się to zrobić?”, tylko „jak?”. Chcemy w taki sposób ustrukturyzować transakcję, by przedsiębiorca otrzymał wsparcie dla swojego biznesu – wyjaśnia Ewa Gawrońska-Micuń, dyrektor zarządzający, członek zarządu Bibby Financial Services.

Pandemia była także trudnym sprawdzianem dla firm logistycznych i transportowych. Niedostarczona paczka, spóźniona dostawa - wszystko to mogło się zemścić utratą zaufania. Z tego pojedynku z czasem obronną ręką wyszła np. marka DPD, na którą wskazało aż 43 proc. pytanych przedsiębiorców.

– Od kilku lat DPDgroup publikuje badania rynkowe Barometr E-shopper przedstawiające preferencje internautów, co stanowi uzupełnienie informacji zwrotnych uzyskanych od przedsiębiorców i pozwala kształtować ofertę zgodnie z oczekiwaniami klientów i odbiorców paczek – mówi Rafał Nawłoka, prezes DPD Polska.

Nowe kategorie

Niektóre kategorie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego badania. „My Company Polska” postanowiło sprawdzić, które firmy uchodzą dziś za najbardziej innowacyjne. I tu wygrał InPost, którego wskazało 9,5 proc. ankietowanych.

Redakcja zapytała też przedsiębiorców, które firmy wykazały się największą solidarnością w czasie kryzysu związanego z pandemią. Najlepiej w oczach polskich przedsiębiorców wypadła Żabka, którą wskazało 10 proc. głosujących.

Nową kategorią jest „Edukacja biznesu”. I tu zwycięzcą jest Akademia Leona Koźmińskiego, która zebrała 19 proc. głosów. Rektor akademii mówi, że uczelnia także musi się wsłuchiwać w to, co mają do powiedzenia jej studenci.

– Dobry, potwierdzony akredytacjami program kształcenia, wybitni profesorowie, bezpieczne miejsce do studiowania to fakty, ale przecież nie budujemy programów w oparciu o naszą nieomylność, a właśnie wsłuchując się w oczekiwania pracodawców, śledząc najnowsze trendy w technologii, zapraszając do współpracy innowacyjne instytucje. W naszym przypadku jest to gwarancja solidnej bazy narzędziowej, wiedzy, ale też elastyczności, podążania za zmieniającym się światem – wylicza prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Ostatni rok był dla wielu czasem trudnym, ale była to też okazja do zmiany i weryfikacji swojej strategii biznesowej. Zmiany zaszły wszędzie i jeśli się do nich jeszcze nie dostosowaliśmy, możemy dużo stracić.