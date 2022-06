Mateusz Damięcki w kampanii na rzecz pszczół. Zagra w miniserialu

Mateusz Damięcki, pszczoły, fot. Beesafe

To m.in. od pszczół i innych dzikich zapylaczy uzależnione jest zachowanie równowagi w przyrodzie. By zwrócić na to uwagę, Mateusz Damięcki przyjął wyzwanie od start-up ubezpieczeniowego Beesafe i zaangażował się w kolejną odsłonę kampanii „Świat bez pszczół to szkoda całkowita”. Aktor w serii pięciu odcinków edukacyjnego miniserialu w lekkiej i humorystycznej formie własnymi rękami przeprowadzi metamorfozę działki wypoczynkowej w środku Warszawy, by stała się ona rajem dla wspomnianych pożytecznych owadów. Pierwszy odcinek już jest dostępny online.

– Zielona trawa i iglaki na działce to obraz, jaki prawdopodobnie spodobałby się wielu Polakom. Okazuje się jednak, że mniej przypada on do gustu pszczołom. Dlatego przyjąłem wyzwanie od Beesafe, by tę przestrzeń przeobrazić w raj dla tych owadów. To dla mnie ciekawe doświadczenie. Dzięki niemu widzę, że każdy z nas może w łatwy sposób odmienić swoją przestrzeń, by stała się ona bardziej przyjazna dla pszczół. Trzeba jednak wiedzieć, jak to zrobić, a najpierw w ogóle uświadomić sobie, dlaczego jest to takie ważne. Z filmików, w których mierzę się z kolejnymi wyzwaniami, dowiecie się jednego i drugiego – mówi Mateusz Damięcki.

Pięć odcinków i telefon do przyjaciela

W każdym z pięciu odcinków serii aktor będzie mógł wykonać „telefon do przyjaciela” – Maćka Podymy z Fundacji Łąka, który podzieli się z nim praktycznymi wskazówkami dotyczącymi m.in. tego, w jakich miejscach warto siać rośliny czy w jakich odległościach rozsypywać nasiona, a także wyjaśni, dlaczego w ogóle działania na rzecz pszczół i innych zapylaczy dotyczą każdego z nas.

– Owady zapylające są niezbędne do tego, by zachować bioróżnorodność i równowagę w przyrodzie. Bez nich wiele gatunków roślin znalibyśmy tylko z atlasów. Wiemy jednak, że zapylacze same także potrzebują różnorodnej flory, by przetrwać. Właśnie dlatego wraz z Mateuszem Damięckim i Beesafe pokazujemy, jak przeobrazić ogród, by mógł on stanowić stołówkę dla tych pożytecznych owadów – wyjaśnia Maciej Podyma z Fundacji Łąka.

Kolejne etapy metamorfozy działki i zmagania aktora wraz z praktycznymi poradami zostaną przedstawione w pięciu krótkich filmach – pierwszy z nich jest już dostępny na stronie beesafe, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Ostatni, w którym będziemy mogli zaobserwować efekty przeprowadzonej przez Mateusza metamorfozy działki, planowany jest na połowę lipca. Również pod wspomnianym adresem chętni mogą wypełnić formularz, by otrzymać za darmo torebkę z nasionami łąki kwietnej – taką samą, z jakiej korzystał Mateusz.

– Torebki z nasionami, a także motele dla pszczół już w czasie ubiegłorocznej odsłony naszej kampanii na rzecz zapylaczy cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy ponownie sprezentować je naszym odbiorcom, by pomóc im we wspieraniu tych pożytecznych owadów. Dodatkowo we współpracy z Fundacją Łąka rozdamy też 800 kul nasiennych, a także stworzymy materiały video pokazujące, jak samemu taką kulę zrobić i jak z niej skorzystać w mieście – mówi Rafał Mosionek z Beesafe.

Poprzednia odsłona akcji

O zeszłorocznej odsłonie kampanii „Świat bez pszczół to szkoda całkowita” było głośno m.in. za sprawą przygotowanego wówczas przez Beesafe nietypowego muralu w Warszawie, który na bieżąco podliczał, jak rośnie nasz – jako ludzi – dług wobec tych pożytecznych owadów.

– Cieszymy się z kontynuacji naszej ubiegłorocznej akcji edukacyjnej dotyczącej dzikich zapylaczy. Mamy nadzieję, że wspólnie z Mateuszem Damięckim zainspirujemy do prostych działań na rzecz bioróżnorodności jeszcze większą liczbę osób. Zasiejmy razem coś dobrego, bo świat bez pszczół byłby szkodą całkowitą! – dodaje Mosionek.

