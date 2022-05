Robyg zachęca do siania kwiatów. Może powstać aż 7 tysięcy łąk kwietnych

łąki kwietne, ekologia, środowisko, fot. Robyg

Dzwonki ogrodowe, rezedy wonne, szałwię, macierzankę i rumianek – ponad 40 różnych gatunków roślin będą mogły posadzić pierwszaki. Do siania łąk kwietnych zachęca ROBYG, który wysłał szkołom podstawowym w największych miastach Polski torebki z nasionami. Z okazji Dnia Różnorodności Biologicznej deweloper będzie je także rozdawać mieszkańcom w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie – łącznie może powstać aż 7 tysięcy łąk kwietnych.

Mieszanki kwiatów jednorocznych i wieloletnich od ROBYG zawierają nasiona aż 41 gatunków roślin. Dzięki takiej różnorodności, łąki w donicach będą przyciągać owady zapylające, a po przekwitnięciu żywić ptaki; mogą też dać miejsce do życia wielu pożytecznym owadom i małym ssakom oraz płazom i gadom. „Zasiane z miłości do bioróżnorodności” łąki, zgodnie z hasłem majowej akcji ROBYG, mają cieszyć oko i wspierać walkę ze skutkami zmian klimatu.

Nasiona dla czterech największych polskich miast

Torebki z nasionkami i kolorowanki edukacyjne – łącznie 5 tysięcy zestawów – trafiły do uczniów wybranych szkół podstawowych w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie. Kolejne 2 tysiące torebek z nasionkami zostanie rozdanych mieszkańcom tych miast. Wystarczy w dniach 18.05.–18.06. przyjść do dowolnego biura sprzedaży ROBYG i odebrać swoje nasionka i instrukcję siania łąki. Celem akcji jest promocja bioróżnorodności poprzez ukwiecanie balkonów i terenów przyszkolnych.

– Łąki kwietne w miastach wspierają bioróżnorodność i retencję wody, tłumią hałas, filtrują powietrze, a przede wszystkim dają pożywienie i schronienie owadom zapylającym, bez pracy których nie mielibyśmy wielu gatunków roślin, także uprawnych. Chcemy zachęcać lokalne społeczności do ich sadzenia, by zwiększać świadomość społeczną dotyczącą roli zarówno łąk kwietnych, jak i zapylaczy, w środowisku miejskim. Zakładanie łąk kwietnych na balkonach i ukwiecanie całych osiedli może również mieć walor integrujący mieszkańców, a naszym celem jest tworzenie przestrzeni przyjaznych ludziom i środowisku. Mamy nadzieję, że akcja spotka się z pozytywnym odzewem dzieci i dorosłych, którzy w prosty sposób mogą wesprzeć ekosystem, a przy tym czerpać radość z obserwacji rozwijającego się życia, np. na własnym balkonie – mówi Anna Wojciechowska, Head of ESG, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu ROBYG w Gdańsku i Poznaniu.

Deweloper podkreśla, że łąki kwietne to rozwiązanie oszczędzające czas, pieniądze i zasoby. W przeciwieństwie do powszechnie występujących w miastach trawników, łąk nie trzeba regularnie kosić, podlewać ani nawozić, a taka optymalizacja zużycia energii czy wody zgodna jest z realizowaną przez ROBYG strategią ESG, zakładającą odpowiedzialne i zrównoważone podejście do kwestii zarządzania wodą na osiedlach.

Majowa akcja jest kolejną z wielu ekologicznych inicjatyw dewelopera, który już w tym roku, w ramach wiosennych porządków, zaangażował się w sprzątanie Poznania zorganizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz posprzątał tereny wokół zbiornika Jasień w Gdańsku. Oprócz tego, z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi rozdawał we wszystkich swoich biurach sprzedaży zestawy do samodzielnej uprawy ziół, mających dobroczynny wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale również otoczenie przyrodnicze.