Mobile-First Indexing w SEO. Czym jest i jak działa?

mobile apps | fot. Rami Al-zayat | Unsplash

Urządzenia mobilne rządzą w świecie internetu już od dawna i nic nie wskazuje na to, że miałoby się to zmienić. Już ponad połowa użytkowników korzysta z komórek, bądź tabletów do serfowania po sieci. Zmiany, jakie zachodzą w zachowaniach internautów, nie mogłyby zostać pominięte przez Google - wyszukiwarkę, która mocno podąża za trendami w internecie, zwłaszcza jeżeli dotyczą one użytkowników. Z tego powodu powstała zasada Mobile-First Index. O tym, czym dokładnie jest i jaki wpływ ma na SEO, dowiesz się z tego artykułu.

Zasada Mobile-First Indexing - czym właściwie jest?

Pierwsze wzmianki o MFI przypadają na 2017 rok. To właśnie wtedy Google ogłosiło, że mobilna wersja strony będzie uważana za podstawową podczas procesu indeksacji witryny. I właśnie dokładnie to kryje się pod pojęciem Mobile-First Index jest to reguła, która wskazuje robotom Google odwiedzenie wersji mobilnej witryny w pierwszej kolejności.

To, że wersja mobilna witryny jest uznawana za główną, nie oznacza, że roboty indeksujące w ogóle pomijają desktopowy wariant strony internetowej. Jeżeli witryna posiada dwie wersje, robot odwiedzi je obie, jednak zacznie od opcji mobilnej i to ona będzie punktem odniesienia do decyzji, czy strona w ogóle znajdzie się w indeksie oraz jaką pozycję osiągnie.

Brak wersji mobilnej nie dyskwalifikuje również strony do starania się o wysokie pozycje. Google nie nakłada kar, ani banów za brak takiej opcji. Niemniej podkreśla, że witryna dostosowana do urządzeń mobilnych ma większą szansę na osiągnięcie satysfakcjonującej widoczności.

Tutaj warto zaznaczyć, że na ostateczną pozycję strony w wynikach wyszukiwania ma wpływ wiele czynników, ale to wersję mobilną odwiedzają roboty w pierwszej kolejności. W praktyce oznacza to przede wszystkim, że należy pamiętać, aby strona była dostosowana do urządzeń mobilnych, a wszystkie zmiany optymalizacyjne zapisywać również w tym wariancie. Chociaż Google zapewnia, że strona nieposiadająca wersji mobilnej również może znaleźć się w indeksie, to jednak prawie pewne jest, że w przypadku dwóch, podobnie zoptymalizowanych stron, różniących się tylko tym, że jedna z nich posiada dobrze funkcjonującą wersję mobilną, podczas gdy druga takiej wersji nie ma, pierwsza witryna osiągnie lepsze pozycje. Oznacza to, że Mobile-First Indexing ma znaczący wpływ na pozycjonowanie i nie powinno się go pomijać w trakcie działań optymalizacyjnych.

Mobile-First Inxdex a SEO

To, że Google wprowadziło zasadę Mobile-First Indexing już samo w sobie jest poważnym sygnałem, że wersja mobilna musi mieć wpływ na pozycjonowanie. Skoro coraz więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych, to wiadome jest, że należy dostosowywać pod nie witryny. Na szczęście nie oznacza to wielu zmian optymalizacyjnych. Większość działań tradycyjnego SEO będzie takie same zarówno dla opcji desktop, jak i wersji mobilnej. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jak zapisują się dane wprowadzone na stronie.

Tak jak zostało to wcześniej wspomniane, na pełną optymalizację strony internetowej składa się szereg działań, a efekty pozycjonowania są zależne od wielu czynników. Istnieją aż cztery filary skutecznego SEO, na który składają się działania on-site, off-site, techniczne i contentowe. O tym, jakie są podstawy skutecznego pozycjonowania, przeczytasz tutaj.

Niemniej jednym z ważniejszych aspektów, na które należy zwrócić uwagę, jest właśnie wersja mobilna strony. To, że roboty odwiedzają ją w pierwszej kolejności, oznacza przede wszystkim, że cała strona będzie oceniona pod względem tego, co zastaną podczas tej wizyty. Nawet jeżeli widok desktopowy witryny będzie przygotowany na najwyższym poziomie, to jednak wersja mobilna będzie głównym punktem odniesienia dla robotów. I to na jej podstawie ocenią one stronę i określą konkretną pozycję.

Mając na uwadze, jak ważna jest wersja mobilna strony, warto ją stale ulepszać, a już na pewno, absolutnie, nie należy jej pomijać. Jest to na tyle ważne, że powstała osobna gałąź pozycjonowania, która skupia się tylko i wyłącznie na optymalizacji witryny pod kątem urządzeń mobilnych. Działania ukierunkowane na dostosowanie strony do widoku mobilnego, tak, aby był przyjazny zarówno dla użytkowników, jak i robotów nosi nazwę mobile SEO.

Mobile SEO, czyli działania optymalizacyjne dla wersji mobilnej

Dostosowanie witryny do urządzeń mobilnych może odbywać się dwojako, ale pierwszym krokiem zawsze będzie wybór odpowiedniej strony.

I opcja

Pierwszą opcją jest posiadanie strony responsywnej (RWD), czyli takiej, która automatycznie dostosowuje swoją rozdzielczość do danego typu ekranu. To na pewno wygodne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które nie są zaawansowane techniczne i którym wprowadzanie zmian może sprawiać problem. RWD posiada także kilka innych zalet — takie strony mają jeden adres URL, co nie tylko eliminuje problem powstawania duplikacji, ale także wyklucza konieczność wdrażania odpowiednich przekierowań. Strony responsywne charakteryzuje też wysoka jakość grafik, używanie jednego kodu śledzenia w narzędziu Google Analytics oraz możliwość zarządzania wszystkim w jednym panelu CMS. To ostatnie znacznie ułatwia wprowadzanie zmian, ponieważ każda modyfikacja zapisuje się od razu zarówno na wersji mobilnej, jak i desktopowej. Trzeba jednak wspomnieć, że RWD cechuje zazwyczaj dłuższy czas ładowania, co również jest czynnikiem rankującym, dlatego wybierając tę opcję, trzeba przekalkulować wszystkie za i przeciw. Jak widać, pozycjonowanie wcale nie jest proste i wymaga umiejętności elastycznego lawirowania pomiędzy algorytmami.

II opcja

Drugą opcją jest strona mobilna, która dedykowana jest tylko urządzeniom mobilnym. To z kolei rodzi potrzebę stworzenia dodatkowej wersji strony (na desktop). Jest to bardziej pracochłonne rozwiązanie. Tutaj wszystkie działania optymalizacyjne muszą być wprowadzane równolegle na obu płaszczyznach, a samo istnienie dwóch stron może powodować duplikacje. Niemniej strony mobilne szybko się ładują i nie posiadają ciężkich grafik, co na pewno jest ich zaletą.

Niezależnie jednak od tego, czy wybierzesz stronę mobilną, czy responsywną, warto ją potem odpowiednio zoptymalizować. Dokładną instrukcję jak to zrobić znajdziesz tutaj, ale należy przede wszystkim: wybrać odpowiedni interfejs, zaprojektować przejrzyste menu, zadbać o prawidłowe skonwertowanie multimediów i zaplanować rozmieszczenie oraz wielkość przycisków. Również wspomniana wcześniej prędkość ładowania strony jest bardzo ważna w przypadku mobile SEO i warto zwrócić na nią uwagę.

Podsumowanie

Mobile-First Indexing jest zdecydowanie jednym z kluczowych elementów pozycjonowania. Od poprawnie zoptymalizowanej strony internetowej zależą pozycje i ogólna widoczność danej witryny. Przejrzysty i odpowiednio zaprojektowany widok mobilny jest także przyjemny dla samego użytkownika, który przecież jest głównym odbiorcą strony. Warto zadbać o ten aspekt, by nie pozwolić konkurencji przejąć potencjalnego klienta tylko dlatego, że ma ona lepiej działającą wersję mobilną witryny.

Anna Sarysz

Junior SEO Specialist

Grupa iCEA