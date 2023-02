facebook, social media, aplikacje, fot. geralt, pixabay

Ostatnie lata wykazały silny wzrost popularności gier mobilnych w całym sektorze aplikacji. Fakt ten potwierdzają także dane finansowe. Według prognoz z 2022 r. gry mobilne odpowiadają za ponad 60% przychodów całego przemysłu gier video, szacowanego łącznie na 222 mld dolarów.

Popularność gier mobilnych sprawiła, że tacy giganci, jak Electronic Arts, Take-Two Interactive, Sony i inni producenci przyspieszyli swoje wejście na rynek gier mobilnych, dokonując w ciągu ostatnich kilku lat strategicznych przejęć i inwestycji w modele biznesowe mobile-first . Dzięki temu użytkownicy mają obecnie na swoich smartfonach szeroki wybór gier i chętnie sięgają po takie tytuły, jak Gardenscapes, Homescapes czy Fishdom, które trafiły na listę najlepszych gier 2022 w Huawei AppGallery. Na fanów RPG ów czekają natomiast Summoners War oraz Infinity Kingdom, również znajdujące się w czołówce najczęściej pobieranych gier w minionym roku.

Dlaczego gry mobilne cieszą aż tak dużą popularnością?

Po pierwsze, bez względu na lokalizację, gracz z łatwością może rozpocząć ulubioną rozgrywkę – w drodze do pracy komunikacją miejską czy w przerwie na lunch. Jak pokazała ankieta PocketGamer, nawet 80% graczy podejmuje się innych aktywności podczas grania. Dzięki synchronizacji gier mobilnych z mediami społecznościowymi mogą oni bezproblemowo dzielić się swoimi osiągnięciami. To sprawia, że społeczność graczy stale rośnie. Na rozwój niezmiennie wpływa możliwość gry w trybie multiplayer, który oferują tytuły takie jak: State of Survival: Zombie War, Guns of Glory: The Iron Mask czy Lords Mobile: Kingdom Wars.

Po drugie, podczas gdy nowa gra na PC czy konsole to jednorazowy wydatek kilkuset złotych, wiele gier dostępnych w AppGallery można pobrać za darmo, dzięki czemu liczba ich użytkowników stale rośnie. Gracz płaci, gdy chce odblokować rozszerzone opcje, ale nie są to wysokie kwoty. Gry mobilne opierają się na mikrotransakcjach, które największą popularnością cieszą się wśród młodych dorosłych oraz nastolatków. Raport Mobile Insights 2022 wykazał, że mobilni gracze największe kwoty przeznaczają na zakup walut gier i specjalne przedmioty lub postacie, które wpływają na postęp rozgrywki .

Gaming w AppGallery

HUAWEI AppGallery, wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, wprowadził system punktów Huawei za pobrania gier oraz korzystanie z aplikacji, które można wymienić na atrakcyjne nagrody. Dzięki dostępności aplikacji na urządzeniach innych marek, powyższe gry są dostępne dla każdego. W 2022 roku wzrosła liczba użytkowników mobilnych sprzętów innych marek, którzy wybrali gry z AppGallery. Dzięki kuszącym zniżkom dla nowych użytkowników, pakietom powitalnym i zniżkom na dokonywanie płatności w aplikacji platforma Huawei na stałe przyciąga użytkowników gier mobilnych.

– Poprawa doświadczeń użytkowników poprzez innowacje zawsze była kluczową częścią naszego DNA. Dlatego jesteśmy zobowiązani do ciągłego odkrywania sposobów, które pozwolą graczom uzyskać jeszcze bogatsze i bardziej wciągające doświadczenia grania. Nasza wizja wykracza poza podstawowe oferty handlowe, takie jak zniżki, i pomaga społecznościom łączyć się oraz wspólnie odkrywać kolejne ulubione tytuły – mówi Jaime Gonzalo, Vice President w Huawei Mobile Services Europe.