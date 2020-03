Msze święte w internecie - coraz więcej seriwsów wprowadza możliwość oglądania

modlitwa, kościół, kobieta, fot. Pexels, fotolia

Platforma WP Pilot uruchomi w niedzielę 15 marca specjalny kanał. Będzie on transmitował msze święte z Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Transmisja zacznie się o godzinie 8. Później, na żywo, WP Pilot pokaże msze o 9.30, 11.00, mszę z udziałem dzieci o 12.30,a także msze o 18.00 i 19.00.

– Wirtualna Polska ma misję pomagać swoim użytkownikom. Episkopat zaapelował do wiernych o uczestniczenie we mszy poprzez transmisje internetowe, radiowe i telewizyjne. Chcemy dać taką możliwość naszym widzom, dla których niedzielna msza święta jest najważniejszym duchowym wydarzeniem tygodnia. Połączyliśmy więc siły WP Pilota i zespołu produkcyjnego WP, żeby być dla naszych użytkowników przez cały dzień – mówi szef WP Pilota, Tomasz Machała.

Niedzielne msze będą transmitowane również na stronie głównej Wirtualnej Polski, która każdego dnia dociera do prawie 7 milionów użytkowników.

– Ta inicjatywa to przykład tego, jak nowoczesne media mogą troszczyć się o swoich użytkowników. Możliwość udziału w wydarzeniach religijnych online pozwoli uniknąć konieczności uczestnictwa w spotkaniach zbiorowych, a tym samym zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa – mówi Piotr Mieśnik, p.o. redaktora naczelnego WP.

WP Pilot to jedna z platform do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Umożliwia oglądanie ponad 90 kanałów telewizyjnych w tym ogólnotematycznych, filmowych, sportowych oraz tych, skierowanych do najmłodszych. Spośród nich ponad 30 stacji jest dostępnych w darmowym pakiecie.

Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows i Xbox oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI w lutym 2020 roku z WP Pilot korzystało ponad 2 mln realnych użytkowników.

