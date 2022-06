WP Pilot z jedenastoma nowymi kanałami telewizyjnymi po ukraińsku

pilot, telewizor, fot. Alehandra13, pixabay

Po wielkim zainteresowaniu kanałem Ukraina 24 WP Pilot dodaje do swojej oferty 11 kolejnych kanałów tematycznych, specjalnie dla użytkowników z Ukrainy. Dostępne są w pakiecie „Ukraina TV” i obejmują ofertę rozrywkową, dokumentalną, filmową, sportową, hobbystyczną, a także treści dla dzieci i młodzieży.

W pakiecie „Ukraina TV” znalazły się kanały: Ukraine 1, Ukraine 2, Nlo TV 2, Star Cinema, Star Family, X Sport, Rybalka TV, Dacha TV, Film UA Drama, Kus Kus oraz Nickelodeon Ukraine Pluto TV.

– Chciałbym, aby każdy Ukrainiec korzystający z pakietu „Ukraina TV” poczuł się choć przez chwilę jak w swoim ojczystym kraju. Od dawna bardzo chcieliśmy rozszerzyć ofertę WP Pilot o kanały w języku ukraińskim. Cieszę się, że od teraz uchodźcy z Ukrainy przebywający w Polsce obejrzą swoje ulubione kanały online, gdziekolwiek będą – mówi Marcin Malicki, szef WP Pilota.

Fanom rozrywki, najnowszych odcinków popularnych seriali oraz topowych filmów niewątpliwie przypadną do gustu kanały: Ukraine 1, Ukraine 2, Star Cinema, Star Family, Film UA Drama. Stacje proponują użytkownikom liczne filmy i seriale własnej produkcji, dostępne wyłącznie na ich antenie.

NLO 2 emituje seriale komediowe, a także programy o podróżowaniu. DACHA TV to stacja TV dla miłośników majsterkowania, ogrodnictwa oraz aranżacji wnętrz. Kus Kus to program dla wszystkich, którzy chcą poznać największe sekrety gotowania, zdrowej żywności, a także prawidłowego odżywiania. Z kolei Rybalka TV to stacja w całości poświęcona wędkarstwu. Miłośnicy tego sportu z pewnością dowiedzą się jak łowić naprawdę "grube ryby”!

Dla najmłodszych widzów WP Pilot przygotował kanał pełen ich ulubionych bajek. Na Nickelodeon Ukraine Pluto TV zobaczymy między innymi takie hity jak „Psi Patrol”, „Pingwiny z „Madagaskaru” oraz „Spongebob Kanciastoporty”. Platforma nie zapomniała również o kanale sportowym. Włączając kanał X Sport, sportowi maniacy będą na bieżąco z najważniejszymi meczami piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz walkami MMA i kickboxingiem.

WP Pilot to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Umożliwia oglądanie ponad 100 kanałów telewizyjnych. W ofercie WP Pilot dostępne są stacje ogólnotematyczne, informacyjne, filmowe, sportowe oraz te, dedykowane najmłodszym. Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay. WP Pilot posiada również aplikacje dedykowane na telewizory LG Smart TV i Samsung Smart TV oraz na platformę Android TV. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI w kwietniu 2022 roku z WP Pilot korzystało 1,7 mln widzów.

