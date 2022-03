Nowe kanały w WP Pilot. Platforma rozszerza ofertę

telewizor, ekran, mężczyzna, fot. mohamed_hassan, pixabay

Do oferty platformy WP Pilot dołączyły nowe kanały: 13.tv, News24 i Red Top TV. Adresowane są do fanów rozrywki oraz wszystkich tych, którzy chcą być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami. Kanały są dostępne w pakietach Starter PLUS, Podstawowym, Maxi, Starter PLUS + ELEVEN SPORTS oraz Maxi + ELEVEN SPORTS.

WP Pilot rozszerzył ofertę contentową. Od marca na użytkowników platformy czekają nowe programy o tematyce publicystycznej, filmowej i rozrywkowej. Są takie kanały jak News24, Red Top TV, 13.tv.

News24 to kanał informacyjny, podający najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. W ramówce stacji dostępne są różne pasma, m.in. „Wstawaj, szkoda dnia”, „Halo, tu Polska” oraz „Pasmo dnia” z najświeższymi informacjami, reporterskimi relacjami i komentarzami. Dodatkowo kanał oferuje autorską audycję Marcina Antosiewicza.

Kanał Red Top TV dedykowany jest widzom lubiącym klasykę kina. W programie kultowe filmy i seriale, m.in.: “Niewolnica Isaura”, “Kobieta za ladą” i “Szpital na peryferiach”. Dodatkowo w ofercie stacji znajdują się programy zagraniczne, trudno dostępne w polskiej telewizji.

Stacja 13.tv skierowana jest do widzów w każdym wieku. Oferuje programy rozrywkowe, sportowe, publicystyczne, muzyczne, motoryzacyjne oraz bajki dla najmłodszych. Aktualnie w ramówce m.in. cykl “Kobieta ekstremalna”, “Lejdis&gentleman”, “Zawód aktor” i “Też sport”.

– Bardzo się cieszymy z dołączenia nowych kanałów do naszej oferty. Ich obecność w WP Pilocie to świetna wiadomość dla wszystkich, którzy śledzą aktualne wiadomości z kraju i ze świata, a także poszukują najlepszej rozrywki dla całej rodziny. Niebawem pojawią się także kolejne nowości – podkreśla Marcin Malicki, szef WP Pilota.

WP Pilot to platforma do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Umożliwia oglądanie ponad 100 kanałów telewizyjnych. W ofercie WP Pilot dostępne są stacje ogólnotematyczne, informacyjne, filmowe, sportowe oraz te, dedykowane najmłodszym. Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay. WP Pilot posiada również aplikacje dedykowane na telewizory LG Smart TV i Samsung Smart TV oraz na platformę Android TV. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI w lutym 2022 roku z WP Pilot korzystało 1,5 mln Polaków.

Pobierz ebook o reklamie internetowej