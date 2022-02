Multikino uruchamia podcast na platformie Spotify. To nie pierwszy innowacyjny pomysł sieci

podcast, fot. Multikino

Dyskusje o nadchodzących premierach, ciekawostki i spotkania z ludźmi z branży filmowej będą tematami podcastu sieci kinowej Multikino, który startuje 25 lutego 2022r. Podcast o nazwie „Do zobaczenia w Multikinie” będzie prowadził redakcyjny duet sieci, Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk, którzy na co dzień odpowiadają za filmowy content na stronie multipleksu. Krótka forma, merytoryczna i dynamiczna dyskusja oraz humor mają być znakiem rozpoznawczym podcastu. Odcinki będą dopełniać treści pojawiające się w innych kanałach komunikacji Multikina oraz dostarczać nowych w atrakcyjnej formie. Opiekunką podcastu jest Aleksandra Siedlecka - Digital Marketing Coordinator przy wsparciu Magdaleny Cieplińskiej - Starszej Specjalistki ds. Marketingu i Promocji.

Data premiery pierwszego odcinka zbiega się z wyjątkowym wydarzeniem, gdyż już 4 marca 2022r. do kin wchodzi „Batman” z Robertem Pattinsonem w roli głównej i to właśnie tej postaci z uniwersum DC zostanie on w pełni poświęcony.

- Decyzja o podcaście przyszła naturalnie już kilka lat temu, ale pandemia trochę pokrzyżowała nasze plany. Lubimy korzystać z nowych form prezentacji, gdyż w każdej z nich dostrzegamy ogromny potencjał, dlatego jak najszybciej staraliśmy się powrócić do tej idei – mówi Magdalena Cieplińska, Starsza Specjalistka ds. Marketingu i Promocji w Multikinie.

Multikino na TikToku

To nie pierwszy innowacyjny pomysł sieci. W zeszłym roku Multikino, jako pierwsza z sieci kinowych w Polsce, otworzyło konto na TikToku, dzięki któremu dotarło do młodszych odbiorców. W tym roku wychodzi z propozycją dla osób, które poszukują czegoś więcej.

- Biblioteka podcastów filmowych jest bardzo różnorodna. Rozciągłość tematów jest olbrzymia tym samym na jednym biegunie mamy materiały oparte na wiedzy eksperckiej, głęboko osadzonej w analizie filmowej i skupionej na retrospektywach konkretnych twórców, a na drugim luźne rozmowy popkulturowe. Nasz podcast będzie miał formę dynamicznego newsa, który będzie zachętą do udziału w seansie konkretnego filmu. I nie tylko, bo prócz informowania o najbliższych premierach, będzie też dosłownie pigułką wiedzy, którą podzielą się prowadzący i zaprezentują własny punkt widzenia. Podcast ma być też ciekawym wsparciem promocyjnym dla twórców, których filmy będą wyświetlane na wielkich ekranach Multikina – komentuje Aleksandra Siedlecka.

Pierwszy odcinek podcastu

- Wrócimy pamięcią do starszych produkcji m.in. z lat ’90, przyjrzymy się ewolucji postaci, sprawdzimy kto wcielał się w rolę Mrocznego Rycerza i może się trochę pokłócimy. Lubimy żywe i prowokujące dyskusje, bo dzięki temu nabierają one rumieńców i można dojść do interesujących wniosków – zapowiadają z entuzjazmem Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk, gospodarze podcastu.

Jeden odcinek podcastu będzie trwał około 20 minut, a nowy materiał publikowany będzie co dwa tygodnie na platformie Spotify.