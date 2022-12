stadion, piłka, fot. 3093594, pixabay

Największe piłkarskie święto już za nami. Jak wynika z analizy obejmującej cały okres trwania mundialu, Polacy owszem, interesują się sportem, jednak bardziej niż rozgrywki jako takie zajmują ich występy własnej reprezentacji. W dniach, gdy rozgrywane były mecze Polaków strony o tematyce sportowej i kanały TVP, na których realizowane były transmisje, odwiedziło więcej użytkowników, niż w dniu najważniejszego meczu mistrzostw – finału Argentyna-Francja.

Mecze polskiej reprezentacji popularniejsze niż finał

Z analizy witryn internetowych i aplikacji z kategorii „Sport” wynika, że mundial znacząco wpłynął na ich popularność wśród internautów, co nie jest zaskoczeniem. Interesujący jest natomiast fakt, że największe zainteresowanie tematyką sportową przypadło na tygodnie 47 i 48, a więc od 21 listopada do 4 grudnia - w okresie, gdy w rozgrywkach wciąż uczestniczyli Polacy. Ostatnie dwa tygodnie Mistrzostw Świata wciąż cechowały się większą liczbą realnych użytkowników niż te poprzedzające mundial, jednak znacząco niższą, niż wspomniane tygodnie 47-48. Rekordowym pod względem wartości RU był tydzień 48 (28 listopada – 4 grudnia; mecze Polska–Argentyna oraz Polska-Francja), kiedy to strony i aplikacje z kategorii „Sport” odwiedziło 16,8 mln osób.

„Najsłabszym” pod tym względem mundialowym tygodniem był – zaskakująco – ostatni (12-18 grudnia), kiedy to rozgrywane były oba półfinały, mecz o trzecie miejsce oraz najważniejsze spotkanie turnieju: finał Argentyna-Francja. Liczba RU dla kategorii „Sport” wyniosła wówczas 14,9 mln.

Analiza ATS (average time spent) w omawianym okresie potwierdza zjawisko szczególnego zainteresowania meczami biało-czerwonych. Tym razem najwyższy wynik odnotowaliśmy w tygodniu 47 (21-27 listopada), a więc na początku fazy grupowej, gdy polska reprezentacja rozgrywała spotkania z Meksykiem i Arabią Saudyjską. Wskaźnik ten wyniósł wówczas dla całej kategorii niemal godzinę (59 min i 40 sek).

Najniższy jest natomiast – podobnie jak w przypadku RU - w ostatnim tygodniu mundialu. Średni czas spędzony na stronach i aplikacjach sportowych wyniósł wówczas niecałe pół godziny (28 min i 58 sek.).

Liczba użytkowników

Jeśli chodzi o liczbę użytkowników, którzy strony i aplikacje z kategorii „Sport” przeglądali w konkretne dni, najwyższy wynik odnotowaliśmy 22 listopada, a więc gdy Polacy rozgrywali swoje pierwsze mundialowe spotkanie, z Meksykiem. Wskaźnik RU wyniósł wówczas 8,9 mln. 18 grudnia, w dniu finału Mistrzostw Świata, treści o tematyce sportowej w internecie przeglądało 7,9 mln osób.

Najwyższa wartość ATS przypadła na 26 listopada (mecz Polski z Arabią Saudyjską – 22 min 59 sek.), a w dalszej kolejności: 22 listopada (21 min i 9 sek.), kiedy to Polska grała z Meksykiem. W dniu finału ATS dla stron z kategorii „Sport” wyniósł 19 minut.

Liczba realnych użytkowników

Sprawdziliśmy również liczbę realnych użytkowników, którzy w okresie mundialu oglądali TVP 1 oraz TVP Sport, czyli kanały, na których transmitowane były turniejowe mecze. Dla uproszczenia wyłączyliśmy z analizy TVP2, na którym to kanale transmisje zakończyły się wraz z fazą grupową. Największą liczbę widzów na obu analizowanych antenach łącznie odnotowaliśmy kolejno 30 listopada (mecz Polska-Argentyna, 20,5 mln RU), 26 listopada (mecz Polska–Arabia Saudyjska, 20,3 mln RU) oraz 4 grudnia (mecz Polska–Francja, 19,7 mln RU). W dniu finału TVP1 i TVP Sport zgromadziły łącznie 18,8 mln RU.

Najwyższy wskaźnik ATS dla analizowanych kanałów odnotowaliśmy 26 listopada, kiedy to wyniósł on 3 godz. 2 min i 18 sek. Drugim w kolejności dniem z najdłuższym średnim czasem spędzonym na TVP1 i TVP Sport był 18 grudnia, a więc dzień zakończenia mistrzostw (2 godz. 53 min i 45 sek.).

