Najcenniejsze marki na świecie. Firma Kantar opublikowała wyniki

Apple znajduje się na samym szczycie opracowywanego przez firmę Kantar rankingu najcenniejszych marek świata BrandZ za rok 2022 i jest na najlepszej drodze, żeby stać się pierwszą marką, która osiągnie próg biliona dolarów. Apple, którego wartość wynosi obecnie 947,1 mld USD, wyróżnia się unikatowością i nieustannym różnicowaniem swojego portfolio urządzeń, oprogramowania i usług. Google przesunął się na drugie miejsce i jest jednym z najszybciej rosnących uczestników rankingu - wartość tej marki zwiększyła się o 79% do poziomu 819,6 mld USD. Aplikacje Google przeznaczone do pracy i podnoszenia efektywności osobistej na stałe wpisały się już w życie konsumentów na całym świecie.

W trakcie ubiegłego roku łączna wartość stu najcenniejszych marek świata (Top 100) wzrosła o 23%, osiągając poziom 8,7 trylionów USD, co wskazuje na istotną rolę siły marek w nawigowaniu przez wzburzone fale niespokojnej gospodarki światowej.

W roku 2022 swój ranking poprawiło 37 marek, a ponad trzy czwarte wartości całego rankingu wygenerowały firmy amerykańskie. „Media i rozrywka”, „Rozwiązania dla biznesu i technologia” oraz „Handel detaliczny” to kategorie, na które przypada ponad połowa łącznej wartości marek z pierwszej setki rankingu (Top 100).

Wśród najbardziej wartościowych marek znajdziemy: Apple, Google, Amazon, Microsoft, Tencent, McDonald's, Visa, Facebook, Alibaba, Louis Vuitton.

A oto najważniejsze trendy z tegorocznego globalnego badania Kantar BrandZ:

- MICROSOFT, ZARA oraz IBM to liderzy nowego rankingu zrównoważonego rozwoju w ramach BrandZ (Kantar Sustainability BrandZ Index). Wskazuje on, że działalność proekologiczna już teraz odpowiada za 3% wartości marek, a w przyszłości znaczenie tego aspektu będzie rosło.

- TESLA odniosła jeden z największych sukcesów w tym roku – przeskok na miejsce 29. z pozycji 47., co odzwierciedla ogólnoświatowy trend sprzedaży pojazdów elektrycznych, który odnotował ponad dwukrotny wzrost w 2021 r.

- LOUIS VUITTON (nr 10, wartość 124,3 mld USD) to pierwsza luksusowa marka, która dotarła do światowej dziesiątki (Global Top 10), co jest odzwierciedleniem rozwoju rynku dóbr luksusowych na całym świecie, a zwłaszcza w Chinach. W tym roku wartość Louis Vuitton wzrosła o 64% i jest to pierwsza europejska marka od 2010 r., która znalazła się znowu w globalnej pierwszej dziesiątce.

- NOWOŚCI w tegorocznym rankingu wywodzą się z różnych kategorii. Jedna z największych na świecie firm energetycznych i chemicznych Aramco zadebiutowała najwyżej – na miejscu nr 16. Z kolei indyjska firma Infosys, oferująca usługi i doradztwo z zakresu IT pojawiła się w rankingu na miejscu 64. Na miejscu 71. zadebiutował Mercado Libre – największy ekosystem e-handlu i płatności online pochodzący z Ameryki Łacińskiej.

- CHIŃSKIE marki trzymają się mocno mimo wyjątkowych wyzwań, jakie przyniosła im pandemia. Aż dwie z nich znalazły się w globalnej pierwszej dziesiątce – Tencent na miejscu 5. i Alibaba na pozycji 9. Chiny to jedyny rynek, który rywalizuje z USA o dominację w kategorii mediów i rozrywki – z tego kraju wywodzą się WeChat (miejsce 5) oraz TikTok (miejsce 9).