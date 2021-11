Nowa strona główna Interii. Sprawdzamy jej funkcjonalność i wygląd

fot. Interia

Użytkownicy mogą już korzystać z nowej strony głównej Interii. Portal postawił na nowoczesne prezentowanie newsów i bogactwo multimedialnych treści z Polski i ze świata.

Nowa strona główna Interii jest podzielona na bloki tematyczne, które umożliwiają szybki i łatwy dostęp do najlepszych materiałów Grupy Interia. Dodatkowo dzięki profilowaniu treści liczba artykułów w poszczególnych segmentach jest dostosowywana do zainteresowań i potrzeb użytkowników. Odzwierciedla ona zmiany w polityce wydawniczej Interii, której fundamentem są zawsze aktualne newsy. Dzięki lepszej ekspozycji materiałów informacyjnych m.in. sekcji Najnowsze z wiadomościami z ostatniej chwili użytkownicy portalu otrzymują komfortowy i błyskawiczny dostęp do najważniejszych wydarzeń.

– Zapewnimy użytkownikom szybki i wygodny dostęp do najbardziej pożądanych treści - dużej liczby newsów z ostatniej chwili, materiałów wideo, podcastów, live streamingów i wywiadów. Nowa strona jest doskonałym narzędziem do prezentowania najlepszych materiałów portalu – mówi Piotr Witwicki, Redaktor Naczelny Grupy Interia.

Najważniejsze newsy w blokach tematycznych Wydarzenia, Sport i Biznes są prezentowane w formie, która skraca czas poszukiwania informacji. Zostały one przeniesione bliżej prawej strony, co umożliwia łatwe rozeznanie się po najgorętszych tematach dnia. Sekcje bliżej prawej krawędzi zapewniają z kolei szybki dostęp z poziomu strony głównej do materiałów wideo, felietonów, relacji na żywo i wywiadów, których nie można przeoczyć.

Nowe bloki tematyczne i flagowe serwisy

W kolejnych sekcjach użytkownicy trafią na zupełnie nowe bloki tematyczne – Interia Extra, Geekweek ∙ gry, Popkultura i Popularne. W bloku Interia Extra są prezentowane treści najpopularniejszych serwisów Grupy Interia w wygodnej formie cotygodniowych cykli tematycznych. Pojawią się technologiczne poniedziałki, wtorki z ogrodem, kulinarne środy, zielone czwartki, czas (po)wolny w piątki oraz weekendy z Tygodnikiem Interii. Geekweek ∙ gry i Popkultura to sekcje, które powstały z myślą o użytkownikach o mocno sprecyzowanych zainteresowaniach. Szybko znajdą oni tutaj szeroki wybór materiałów ze świata nowych technologii, gier i nauki oraz filmu, seriali i muzyki. W części Popularne zamykającej stronę są z kolei udostępniane najgorętsze newsy z ostatnich 48 godzin ze wszystkich serwisów Grupy Interia.

Nową formę ekspozycji otrzymały dwa flagowe serwisy Interii – Sport Interia i Pomponik. Wydarzenia sportowe są prezentowane teraz w jednym z najlepiej widocznych miejsc na stronie, zaraz pod Wydarzeniami. Sekcja poświęcona plotkom została z kolei unowocześniona wizualnie i obrandowana logotypem Pomponika.

Synergia z treściami Grupy Polsat Plus

Nowa strona główna została wyposażona w dodatkowe rozwiązania multimedialne, które umożliwiają Interii wykorzystanie całego potencjału synergii z treściami telewizyjnymi Grupy Polsat Plus. Pozwolą one m.in. na wszechstronne i swobodne wykorzystanie materiałów wideo, w tym live streamingów.

Wprowadzone zmiany zapewniają użytkownikom wygodny i szybki dostęp do najlepszych materiałów wideo. Bezpośrednio z poziomu strony głównej mogą oni obejrzeć rozszerzone wydania najpopularniejszych programów publicystycznych Polsatu – „Gościa Wydarzeń” i „Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii”. Ikona serwisu Polsat Go umieszczona na nagłówku zapewni im z kolei dostęp do materiałów telewizyjnych premium Grupy Polsat Plus.