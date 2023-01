Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

W tym tygodniu OpenAI, firma stojąca za rewolucyjnym projektem AI, ChatGPT zasygnalizowała, że wkrótce zacznie pobierać opłaty za profesjonalną wersję swojej aplikacji. ChatGPT, który na początku grudnia zasłynął swoją twórczością (może pisać eseje, e-maile, wiersze, a nawet kod komputerowy) nie jest jedynym opartym na sztucznej inteligencji modelem językowym, ale jako jedyny został udostępniony publicznie i za darmo, co sprawiło, że błyskawicznie znalazł się w centrum zainteresowania.

W ogłoszeniu na oficjalnym serwerze Discord, OpenAI powiedział, że „zaczyna myśleć o tym, jak zarabiać na ChatGPT” i by „zapewnić długoterminową rentowność [narzędzia]”.

Monetyzowalna wersja ChatGPT będzie się nazywać ChatGPT Professional, jak wynika z informacji udostępnionych na liście oczekujących opublikowanej na Discordzie. Lista przedstawia również zalety ChatGPT Professional, które obejmują brak okien „blackout” . OpenAI zaznacza jednak, że ci, którzy wypełnią formularz listy oczekujących, mogą zostać wybrani do udziału w programie pilotażowym, który nadal jest jedna w fazie eksperymentalnej i nie będzie szeroko dostępny „w tej chwili”.

ChatGPT - pomimo licznych kontrowersji - okazał się niewątpliwym sukcesem reklamowym dla OpenAI, przyciągając uwagę mediów i tworząc niezliczone memy w mediach społecznościowych. Niektórzy inwestorzy już wdrażają ChatGPT w swoich organizacjach, dopasowując go własnych potrzeb (Microsoft podobno włączy sztuczną inteligencję stojącą za ChatGPT do swojego pakietu Office i Bing), a inni - tak jak Ryan Reynolds - wykorzystują go do promocji innych usług.

You knew it was just a matter of time until we did this (extend the @MintMobile savings with @OpenAI, that is). pic.twitter.com/uf2jblpG2j — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 10, 2023

ChatGPT miał ponad milion użytkowników na początku grudnia — godna pozazdroszczenia baza użytkowników pod każdym względem.

Working on a professional version of ChatGPT; will offer higher limits & faster performance. If interested, please join our waitlist here: https://t.co/Eh87OViRie — Greg Brockman (@gdb) January 11, 2023

OpenAI znajduje się jednak pod presją, aby znaleźć sposób na monetyzację produktów takich jak ChatGPT jeszcze przed rzekomą inwestycją Microsoftu, który podobno chce zainwestowac w firmę 10 miliardów dolarów. OpenAI spodziewa się, że w 2023 roku zarobi 200 milionów dolarów, a to grosze w porównaniu z ponad 1 miliardem dolarów, które do tej pory zainwestowano w startup. Semafor poinformował w tym tygodniu, że Microsoft chce przejąć 49% udziałów w OpenAI, wyceniając firmę na około 29 miliardów dolarów. Zgodnie z warunkami umowy Microsoft otrzyma trzy czwarte zysków OpenAI, dopóki nie odzyska swojej inwestycji, przy czym dodatkowi inwestorzy przejmą 49%, a OpenAI zatrzyma pozostałe 2% kapitału własnego.