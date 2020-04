Paczkomaty InPost bardziej dostępne. Firma wprowadza nowy kanał obsługi klienta

Rafał Brzoska, prezes InPost, fot. InPost

InPost uruchomił nowy kanał obsługi klienta. Wysyłając wiadomość na numer +48 722 444 000 w WhatsAppie, klienci mogą zapytać m.in. o status przesyłki, najbliższy Paczkomat, a także numer do kuriera. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce dostępne za pośrednictwem tej aplikacji. Oprócz tego z InPost można skontaktować się także za pomocą Google Asystenta wywołując bota o nazwie ChatBot Mat frazą „Porozmawiaj z InPost”, a także na Messengerze. Udogodnienie nie tylko ułatwia komunikację, ale ma także za zadanie zwiększyć rotację przesyłek w Paczkomatach, ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu usługi podczas pandemii koronawirusa.

- Zależy nam, żeby w szczycie zapotrzebowania na usługi InPost związanym z pandemią utrzymać gwarancję dostawy D+1, dlatego apelujemy do wszystkich o jak najszybsze odbieranie swoich przesyłek z maszyn. Wierzymy, że jeszcze większe spopularyzowanie ChatBot Mata dzięki uruchomieniu nowego kanału obsługi klienta w WhatsApp przyśpieszy ten proces. Zapotrzebowanie na usługi InPost jest ogromne, bo w tym trudnym okresie zakupy w Internecie zwłaszcza z odbiorem w Paczkomacie, ale także przez kuriera InPost, stały się bezpieczniejsze od tych odbieranych w punktach stacjonarnych. Rekomendujemy także bezkontaktowy odbiór paczek kurierskich – poprośmy kuriera telefonicznie, aby zostawił paczkę pod drzwiami lub przed domem. Zrezygnowaliśmy przy tym z podpisów, a zamiast tego wprowadziliśmy kody odbioru, dzięki którym udało się wyeliminować konieczność bezpośredniego kontaktu. Dodatkowo, dzięki bezpłatnej aplikacji InPost możliwe jest mobilne otwieranie skrytki Paczkomatu – bez potrzeby dotykania panelu sterującego – co profilaktycznie zapobiega przenoszenia się wirusa – wskazuje Rafał Brzoska, prezes InPost.

Rekomendacje InPost na okres pandemii koronawirusa

• gdy masz wybór pomiędzy dostawą przez kuriera InPost i do Paczkomatu InPost – zamawiaj do Paczkomatu – co pozwala ograniczyć kontakt z innymi osobami

• odbierając paczkę z Paczkomatu InPost nie dotykaj panelu sterującego – otwórz skrytkę Paczkomatu zdalnie za pomocą darmowej aplikacji InPost z poziomu smartfona (aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play)

• przy dostawach do domu/mieszkania zalecamy kurierom i odbiorcom bezkontaktową formę odbioru. Zadzwoń do swojego kuriera, podaj mu kod odbioru i poproś zostawienie przesyłki przed drzwiami lub przed domem – brak kontaktu to najlepsza profilaktyka

• jeżeli nie jesteś pewien jak postąpić przy odbiorze paczki kurierskiej zadzwoń do kuriera – jego numer dostajesz sms-em – i zapytaj

Plany na przyszłość

Firma dąży do dalszego doskonalenia wirtualnego asystenta InPost i uruchamiania go na kolejnych kanałach.

– Chcemy rozwinąć aplikację tak, aby w przyszłości bot sam przesyłał do użytkowników każdą zmianę statusu paczki, informacje o nowych usługach, itp. – mówi Maja Schaefer, CEO Chatbotize.

Od kilku miesięcy przy jednym Paczkomacie przesyłki może odbierać wiele osób na raz. Strategia GO MOBILE! to znaczący krok w reorientacji branży logistycznej w kierunku mobilności. InPost umożliwi też niedługo nadawanie przesyłek za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie.

Jak podaje firma InPost, liczba Paczkomatów (6000 urządzeń w Polsce) przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (4600). Aż 63% kupujących w Internecie deklaruje, że najczęściej korzystają z usług oferowanych przez InPost – to najwyższy wynik wśród wszystkich firm logistycznych działających w Polsce.

Paczka w Weekend

InPost z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na usługi paczkomatowe® w związku pandemią przyspieszył start nowej usługi „Paczka w Weekend” umożliwiającej dostawy do Paczkomatów® także w soboty i niedziele – koszt usługi to 4,99 zł brutto. W ramach „Paczki w weekend” przesyłki zostaną dostarczone do klientów w weekend, jeśli nadanie (czyli przekazanie paczki do Paczkomatu® lub POP albo złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera), nastąpi w sobotę do godziny 13:00.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.