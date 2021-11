Paragony w formie elektronicznej. Czy e-paragony odniosą sukces?

rachunek, paragon, sklep, fot. obsahovka, pixabay

Paragon z zakupów, który się nie pogniecie, nie wyblaknie, nie zgubi wśród kilkunastu mniej ważnych paragonów w portfelu i będzie go można szybko odszukać w skrzynce e-mailowej lub SMS-owej w telefonie. Tak w teorii mają wyglądać e-paragony, którym rząd właśnie dał zielone światło. Czy to rozwiązanie może powtórzyć sukces e-recepty?

Zgodnie z ujawnionymi przez Ministerstwo Finansów planami dotyczącymi wprowadzenia e-paragonów, korzystanie z tej innowacji ma być jak na razie dobrowolne zarówno dla sklepów, jak i kupujących. Po spodziewanym wejściu w życie stosownego rozporządzenia, oprogramowanie kilkuset tysięcy kas online działających w polskich sklepach będzie wymagało niezbędnych aktualizacji. Wyzwanie stanowią też kwestie logistyczne.

- Ważne jest, aby zaplanować kwestie logistyczne, tak by e-paragon sprzyjał skróceniu czasu robienia zakupów, a nie wydłużał kolejki przy kasach. Dlatego sklepy muszą wypracować dobre sposoby przekazywania danych na potrzeby odbierania paragonu. Trzeba pamiętać, że RODO zobowiązuje do zabezpieczenia pozyskiwania i przetwarzania danych. Ważna będzie zatem kwestia bezpiecznego procesu zbierania numeru telefonu na ten cel, bezpiecznego przechowywania danych i zadbania o to, aby całość działała sprawnie, szybko - podpowiada Jakub Kluz, Product and Frontend Manager w SMSAPI.

Paragon wysyłany sms, mailem i przez aplikacje

Sposobem na uniknięcie kłopotów z obszaru ochrony danych osobowych może być np. takie zorganizowanie systemu generowania i przekazywania e-paragonów, by kasjer nie miał wglądu w dane klientów. Automatycznie wysyłające się e-paragony mogłyby być dostępne przy finalizowaniu zakupów np. przy płatności elektronicznej.

- Do automatycznego wysyłania potwierdzeń zakupu niezbędne byłoby zapewne technologiczne zintegrowanie oprogramowania kas fiskalnych z systemami bankowymi oraz narzędziami do zautomatyzowanych wysyłek wiadomości e-mail czy dystrybucji masowych SMS-ów. Jeżeli chodzi o sposób dostarczania e-paragonu, zakładamy, że do wyboru będą: SMS, e-mail, aplikacje bankowe, sklepowe czy specjalne aplikacje paragonowe. Trzeba przy tym pamiętać, że część kupujących, na przykład seniorzy, może nie być skłonna do przyswojenia rozwiązań wymagających korzystania z internetu w telefonie - zauważa Maja Wiśniewska Marketing Manager w SMSAPI.

Sieci handlowe przygotowane na e-paragony

Niektóre sieci handlowe postanowiły uprzedzić nadciągającą falę cyfryzacji i już umożliwiły zbieranie e-paragonów w swoich aplikacjach zakupowych, mimo że prawnie wciąż są zobowiązane do wystawiania ich także w formie papierowej. Gotowe na obsłużenie e-paragonów we własnym ekosystemie są już od pewnego czasu Lidl, Carrefour czy Leroy Merlin. Jednak nie wszyscy klienci będą skłonni do instalowania zakupowych apek sklepów szczególnie tych, w których bywają tylko okazjonalnie. Na podobnej zasadzie wiele marek zapewne uzna, że własna aplikacja do zbierania paragonów to dla nich zbyt duża inwestycja i zostanie przy e-mailach lub SMS-ach.

Dowodem na to, że możemy potrzebować kilku kanałów do gromadzenia e-paragonów są elektroniczne kupony rabatowe i bilety. Żadna z technologii nie okazała się na tym polu dominująca. Część sklepów zachęca do korzystania z dedykowanych aplikacji inne preferują komunikację marketingową drogą e-mailową, pozostali stawiają na proste kody wysyłane w wiadomościach SMS.

- Mobilne wiadomości tekstowe okazują się bardzo elastyczne. Z przesyłanych za ich pomocą kodów rabatowych łatwo skorzystać zarówno podczas zakupów w sieci, jak i po prostu pokazać je kasjerowi w stacjonarnym sklepie chcąc uzyskać zniżkę. Z naszego ubiegłorocznego raportu wynika, że dwukrotnie więcej klientów odbiera oferty promocyjne na telefonie niż na komputerze. Choć SMS-y wydają się mało zaawansowane technologicznie, podczas zakupów cieszą się sporą popularnością. Klienci cenią sobie fakt, że praktycznie nie da się ich zgubić, a w razie potrzeby można je szybko odnaleźć. Ta cecha może zaprocentować także przy e-paragonach – zauważa Maja Wiśniewska z SMSAPI.

