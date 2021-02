Pekao przygotowuje aplikację wykorzystującą dowód osobisty z warstwą elektroniczną

Pekao S.A. rozszerza możliwość otwierania rachunków za pomocą selfie. Do tej pory klienci banku skorzystali z tej metody ponad 55 tysięcy razy. Rosnące zainteresowanie zdalnymi kanałami spowodowało, że bank rozpoczął pracę nad nową wersją aplikacji. W projekcie o roboczej nazwie „Selfie 2.0” dane będą pobierane już z elektronicznej wersji dowodu osobistego.

Bank Pekao jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził proces otwierania konta na selfie. Instytucja w dalszym ciągu rozwija ten proces, gdyż trwają już prace nad nową wersją procesu do otwierania rachunku na selfie w bankowej aplikacji. Selfie 2.0 jest projektem, który został od zera zaprojektowany w natywnej wersji aplikacji PeoPay na platformy Android i iOS.

- Nowością jest możliwość wykorzystania do procesu weryfikacji tożsamości osoby, najnowszego dowodu osobistego z tzw. warstwą elektroniczną (wszystkie dowody wydawane od marca 2019). Wystarczy, że właściciel smartfonu z aktywną funkcją NFC zbliży dokument do urządzenia, a dostępne w warstwie elektronicznej dane właściciela dowodu, zostaną bezpiecznie odczytane i przekazane do banku. Dzięki temu proces weryfikacji tożsamości jest jeszcze szybszy i prostszy w obsłudze. W pierwszym etapie nową aplikację dostaną użytkownicy z systemami Android – tłumaczy Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.