W ramach swoich działań komunikacyjnych marka proponuje nowe okazje do podążania za smakiem Pepsi. Podkreśla, że czerpanie przyjemności z seansu jest możliwe wtedy, gdy odłoży się pewne rzeczy na bok (dosłownie i w przenośni). Pepsi przygotowała również filmową atrakcję dla swoich fanów oraz influencerów, którzy zrelacjonowali je na swoich kanałach w mediach społecznościowych.

Kampania Pepsi „Psst! Czas na film” powstała po to, aby przypomnieć konsumentom, że wyjątkowe chwile powinny być celebrowane w komfortowych warunkach – bez zakłóceń, które psują atmosferę i wywołują niepotrzebne poruszenie. W materiałach video promujących kampanię w TV oraz online zastosowano charakterystyczny element graficzny w postaci ręki Potwora, która sięga po dwie puszki Pepsi. Animację „łapy” wykorzystano także w unikalnym formacie OOH 3D, który trafił na dach hotelu Marriott w centrum Warszawy.

Realizowana od początku stycznia kampania marki została wzbogacona o lokalną część, opartą o nietypowy event w jednej z sal kinowych Cinema City Galeria Północna w Warszawie. W trakcie spotu stylizowanego na zwiastun filmowy, na widowni rozległ się dźwięk telefonu, co wywołało natychmiastową reakcję na ekranie. Do sprawcy zamieszania przemówił główny bohater zwiastunu, który przerwał film i postanowił osobiście rozwiązać sprawę. Celem akcji było przypomnienie uczestnikom wydarzenia, że widzowie muszą przestrzegać pewnych zasad, aby seans przebiegł bez zakłóceń.

Pepsi zaprosiło do współpracy grono influencerów, które podzieliło się relacją z eventu w swoich mediach społecznościowych. Wśród nich znaleźli się m.in.: Maciej Musiał, Karolina Gilon, Naruciak, Mikołaj „Tyszka” Tyszkiewicz, Ula Grotyńska, Jan Nowakowski, czy Kaja i Janusz z kanału jakbyniepaczec.

− Celem kampanii jest podkreślenie, że udana filmowa rozrywka to taka z ulubionym wariantem Pepsi i jednocześnie wolna od elementów zakłócających, czy przerywników. Hasłem przewodnim kampanii jest „Psst! Czas na film z Pepsi”, którym zachęcamy konsumentów do chwili relaksu, przy ulubionym filmie i właśnie z puszką Pepsi. Dodatkowo we współpracy z portalem Filmweb stworzyliśmy dedykowaną zakładkę naszej kampanii, na której można obejrzeć wszystkie materiały – powiedziała Aleksandra Smolarczyk-Piskorz, Junior Brand Manager z PepsiCo Polska.