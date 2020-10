Pin Stories. Czy nowy format przyczyni się do wzrostu popularności Pinteresta?

Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Pinterest, jako ostatnia licząca się platforma społecznościowa, niedawno zadebiutował w sektorze "Relacji". Swoje Stories mają już Snapchat, Instagram, Facebook, a nawet LinkedIn, ale Stories Pinteresta będzie się od nich znacząco różnić. W przypadku tej platformy nie można bowiem mówić o efemeryczności publikowanych materiałów. Pinterest Stories nie znikną bowiem po 24 godzinach.

Poza tym jednak wszystko zostaje po staremu. Piny mogą zawierać video, statyczne obrazy, nakładki tekstowe, napisy albo głos lektora. Statystyki formowych Pin Stories, bo tak nazywa się nowy format, pokazują wskaźniki wyświetleń i zaangażowania, jakie wzbudzają materiały. Jednym z głównych celów stawianych przed tym formatem, jest bowiem zatrzymania użytkowników na platformie jak najdłużej. Do tej pory marki zmuszone były do odsyłania ich do zewnętrznych mediów. Pinterest twierdzi również, że pracuje nad sposobami wspierania partnerstw i sponsoringu między twórcami a markami.

Pinterest, mimo że platforma bardzo dynamicznie rozwija się w kierunku e-commerce wciąż przez polskie marki traktowany jest po macoszemu, co może dziwić biorąc pod uwagę statystyki. Według serwisu Statista, w 2020 roku Polska była w pierwszej dziesiątce krajów, w których ta platforma cieszy się największą popularnością, na ostatnim miejscu, ale zawsze.

Pinterest rozwija się we względnej ciszy na całym świecie, bo - mimo że to Facebook, Twitter i Snapchat skupiają na sobie uwagę technologicznych mediów - to właśnie Pinterest przykuwa uwagę rynków. Jego akcje wzrosły w tym roku o prawie 125%, z łatwością wyprzedzając wzrost Facebooka o ponad 25%, Twittera o 40% i Snapchata o 60%.

Czy wprowadzenie Stories na Pintereście wpłynie na popularność platformy?

Jakub Prószyński

Head of Social Media B2C

Monday

Wprowadzenie na Instagramie formatu Stories (rozwiązania skopiowanego ze Snapchata) rzeczywiście było znaczącą zmianą, która wielu użytkowników zachęciła do innego podejścia przy tworzeniu treści. W mojej opinii, w przypadku Pinteresta nie będzie to jednak czynnik, którzy przyciągnie do platformy nowych użytkowników. Raczej usprawni przeglądanie niektórych treści już tym osobom, które obecnie z niej korzystają. Przykładem mogą być tutoriale, które będą pokazywały tworzenie czegoś krok po kroku. Mając ponad 416 milionów aktywnych użytkowników globalnie, Pinterest i tak dzielnie się trzyma, nawet nie będąc społecznościówką sensu stricte. Jednak nowa funkcja raczej nie sprawi, że Pinterest przeskoczy np. TikToka w kontekście liczby użytkowników.

Polskie firmy wciąż nie wykorzystują potencjału Pinteresta. Ta platforma rzadko pojawia się w briefach klientów, a w przypadku propozycji działań na niej, marki w pierwszej kolejności raczej i tak wolą zainwestować w Facebooka lub Instagrama. Oczywiście jest to o tyle zrozumiałe, że to tam sporo się dzieje – polubienia, komentarze. Pinterest jest narzędziem bardziej wyszukiwarkowym, wspierającym SEO. I to jest jego przewaga – widoczność w Google i wsparcie treści.

Na platformie znajdziemy polskie profile marek, chociażby 4F, Lidla lub Castoramy. Mają sporo pinów produktowych, ale już mniej formatów dopasowanych do samej platformy. Mogłyby to być np. zajawki tutorialu, które dopiero od któregoś kolejnego kroku przenosiłyby poza Pinteresta. W mojej opinii głównym problemem jest właśnie brak dedykowanych treści, które mogłyby wyróżniać profile na tle tych zagranicznych.

Lorena Colmenares

Community Manager

180HEARTBEATS + JUNG V MATT

Pinterest jako platforma socialowa służy użytkownikom do pokazywania rzeczy, które na co dzień ich inspirują. Story Pins są więc de facto odpowiedzią na popularny już od dawna na innych platformach format pionowy, jednak mają mieć zupełnie inne zadanie. Według pomysłodawców funkcjonalności powinny zaangażować twórców do dzielenia się swoimi umiejętnościami tworzenia (przedmiotów etc.) a samych obserwatorów do pokazywania swoich wysiłków w odtworzeniu działań. To oznacza, że Pinterest stawia przede wszystkim na zaangażowanie użytkowników i zapewne chce, żeby dłużej korzystali z wielu opcji aplikacji (m.in. zbieranie pinów do tablic zgodnie z zainteresowaniami). O samej popularności Pinteresta w szerszym kontekście będzie można mówić dopiero, gdy funkcjonalność zostanie odpowiednio wdrożona, na razie jesteśmy w stanie jedynie gdybać.

Próby "przejęcia" Pinteresta przez polskie marki są zauważalne, jednak do tej pory nie jest to główny kanał komunikacji żadnej z firm. Potencjał Pinteresta wykorzystują (podobnie jak na całym świecie) głównie biznesy e-commercowe, które bazują na wizualnych aspektach platformy. Wśród przykładów tego typu firm można znaleźć serwisy z dekoracjami wnętrz i meblami (Westwing Home & Living ), firmy odzieżowe (Reserved, Zalando) czy platformy z rękodziełem (Pakamera). Jest to na pewno jeszcze nieodkryte pole do działań dla wielu marek!