Pinterest ogłosił, że dzięki nowym umowom licencyjnym z Warner Music Group, Warner Chappell Music, Merlin i BMG, jej funkcja "Idea Pins" skoncentrowana na wideo, będzie teraz obejmować możliwość dodawania popularnych utworów najlepszych artystów. Wraz z jej premierą na platformie pojawi się możliwość korzystania z tysięcy nowych utworów takich artystów jak Dan+Shay, Bruno Mars, Michael Bublé, Twenty One Pilots, Zach Bryan, Paramore i inni.

Aby ułatwić przeglądanie i dostęp do katalogu muzycznego, aplikacja mobilna Pinterest udostępni wyszukiwarkę, w której utwory będzie można przeszukiwać według wykonawcy, nazwy utworu lub słowa kluczowego. Aby skorzystać z tej funkcji, twórcy musza najpierw otworzą Idea Pins, a następnie kliknąć ikonę muzyki, aby przejść do ekranu, na którym mogą wyszukać i dodać pożądany utwór.

Aktualizacja może sprawić, że Idea Pins na Pintereście stanie się realną konkurencją dla TikToka, a także innych aplikacji społecznościowych, które w ostatnim czasie masowo kopiują core'ową funkcjonalność tej aplikacji, jak choćby Instagram Reels i YouTube Shorts.

Czym są Idea Pins?

Wprowadzone w zeszłym roku Idea Pins to unikalne podejście Pinteresta do wszechobecnego obecnie formatu krótkich filmów znanego z TikToka, który pojawił się w wielu aplikacjach, w tym Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Netflix, a ostatnio na Twitterze. W odróżnieniu od konkurentów, Pinterest - zamiast bezpośrednio kopiować TikToka - udostępnił opcję tworzenia 60-sek. formatów, pozwalających twórcom opowiedzieć swoje historie za pomocą kombinacji wideo, obrazów, muzyki i innych narzędzi do edycji, sposób, w którym same Piny można wykorzystać jest podobny do Stories, ale kanał Idea Pins jest przewijany w pionie, jak TikTok.

Ten format może być przydatny w przypadku, bo wielu użytkowników Pinteresta dodaje do swoich treści dodatkowe elementy, takie jak na przykład lista składników, czy poszczególne czynności, które należy wykonać, by zrealizować dany projekt, czy sugestie do tutoriala.

Pinterest nie jest już "zwykłą" tablicą

Pinterest, pomyślany jako tablica z obrazami, na której użytkownicy zapisywali "pomysły", w ostatnich czasach przechodzi sporą metamorfozę, próbując połączyć swoją "inspiracyjną" i dość statyczną naturę z eCommerce'm, ale teraz okazuje się, że nawet tutaj wygrywają bardziej dynamiczne formaty wideo. A w nich celuje TikTok, który ogłosił, że 48% jego użytkowników natychmiast kupiło produkt, który w pewnym momencie zobaczyli na platformie.

Filmy Pinteresta mogą więc pomóc twórcom w dotarciu do potencjalnych klientów za pośrednictwem np. Instagramowych Stories, ale tu pojawia się problem. Inne platformy prawdopodobnie będą bowiem obniżać pozycję treści brandowanych znakiem wodnym Pinteresta w swoich kanałach. Instagram już wprost to zapowiedział w Reelsach.

Bez względu na te przeszkody, Pinterest nie może jednak stać z boku. TikTok już teraz wyrasta na lidera w segmencie social commerce, a to właśnie ten trend ma szansę zdominować światowy e-commerce w nadchodzących latach.