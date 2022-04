Pinterest idzie w wideo. To filmy a nie tablice inspirują nas do zakupów.

Pinterest, który właściwie od zawsze pozostaje na marginesie zainteresowań reklamodawców, długo opierał się przed powszechnie już panującym trendem desperackiego kopiowania funkcjonalności TikToka, ostatecznie się ugiął. Platforma poczuła, że nie może dłużej ignorować konkurenta, który coraz bardziej rozpycha się segmencie handlu społecznościowego.

To właśnie w social commerce platforma, która od zawsze reklamowała się jako miejsce, gdzie wykuwają się inspiracje zakupowe, dostrzegła wreszcie swoją szansę na to, by odnaleźć się wśród lepiej zdefiniowanej konkurencji. Tymczasem, gdy tylko trend social commerce zaczął sensownie przybierać na sile, okazało się, że krótkie filmy na TikToku prowokują ludzi do zakupów dużo bardziej niż tablice na Pintereście.

Pinterest zrozumiał sugestie. Zresztą nie miał wyjścia. Mimo że ostatnio firma odnotowała dość solidne dochody, osiągając 575 milionów dolarów przychodu w porównaniu z oczekiwanymi 573 milionami i zapewniając zysk na akcję w wysokości 10 centów zamiast oczekiwanych 4 centów, to spadek liczby użytkowników zaniepokoił inwestorów. A firma poinformowała, że ​​liczba aktywnych użytkowników na całym świecie spadła o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (do 433 mln w kwartale, poniżej oczekiwań 437,9 mln).

Pinterest wyjaśnił, że przez ostatnie półtora roku inwestował w nowe funkcje oparte na wideo, takie jak Idea Pins – rodzaj połączenia wideo z krótkimi treściami TikTok i możliwymi do dotknięcia Stories.

Piny te mają na celu przyciągnięcie twórców do witryny, umożliwiając im nagrywanie i edytowanie kreatywnych filmów za pomocą popularnych narzędzi, takich jak nagrywanie głosu, muzyka w tle, przejścia i inne interaktywne elementy. Ale Piny mogą również zawierać strony treści, na których twórcy mogą dodawać instrukcje, takie jak instrukcje wykonania projektu DIY lub listy składników przepisu. To sprawia, że ​​format jest bardziej ukierunkowany na cel i bardziej przydatny w działaniu w porównaniu z niektórymi treściami w miejscach takich jak TikTok lub Reels na Instagramie.

Pinterest przyznał jednak, że czeka go sporo pracy zanim dogoni konkurencje w segmencie wideo, podkreślając jednak, że jest na dobrej drodze. Koncentracja na wideo krótkim okresie, nie obył się jednak bezkosztowo, bo - według firmy - to właśnie dlatego liczba aktywnych miesięcznych użytkowników spadła. Jednocześnie jednak liczba "wideo Pinnerów" z pomysłami wzrosła 15-krotnie w ciągu roku.

Jest to ważne, ponieważ uważamy, że wideo jako format ma fundamentalne znaczenie dla sposobu, w jaki ludzie czerpią inspirację i podejmują działania w przyszłości. zauważył dyrektor generalny Pinterest, Ben Silbermann.

Pinterest planuje dalszy rozwój nowych funkcji wideo iw tym celu przejął firmę Vochi. Ma ona pomóc twórcom tworzyć filmy, które z większym prawdopodobieństwem będą inspirować do działania.