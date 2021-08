Pinterest szuka sposobów na przyciągnięcie twórców do platformy

Kiedy Snap nieoczekiwanie poinformował o najwyższych od 2027 roku wzrostach, inwestorzy, którzy - spółki z jednego sektora przywykli wrzucą do jego worka - tego samego spodziewali się po Pintereście. Tu jednak przyszło rozczarowanie. Firma odnotowała wzrost liczby miesięcznych aktywnych użytkowników o zaledwie 9%, osiągając 454 miliony, podczas gdy analitycy spodziewali się 482 milionów. W czasach, gdy wzrosty liczą się bardzie niż przychody, liczby te przyniosły niemałe rozczarowanie.

Oczekiwania inwestorów miały jednak uzasadnienie, ponieważ w drugim kwartale Pinterest bił swoje rekordy - jego przychody wzrosły bowiem do wysokości wysokości 613,2 mln USD (zysk w przeliczeniu na akcję wyniósł 25 centów), co okazało się powyżej szacunków. No ale - bez względu na to, jak dziwne może się to wydawać tradycjonalistom - w krzemowym świecie przychody bynajmniej nie są najważniejszym kryterium. Dzisiaj liczy się wzrost wyrażany w liczbie aktywnych użytkowników, czyli liczbie ludzie, których uwagę można monetyzować wyświetlając im reklamy.

Ebook z raportem o agencjach social mediowych

Pinterest "dowoził" tylko dane finansowe, wciąż zmagając się ze dynamizowaniem wzrostów, więc jego akcje spadły o ponad 12%.

A jeszcze w początkach pandemii wyglądało to inaczej. Pinterest, podobnie jak inne społecznościówki, korzystał ze zwiększonego zaangażowania i wzrostu użytkowników w pierwszych covidowych miesiącach, ale tendencje te uległy spowolnienijuż pod koniec pierwszego kwartału 2021, kiedy ograniczenia zostały złagodzone.

Pandemia była bezprecedensowym i wyjątkowym wydarzeniem. W poprzednich rozmowach dotyczących zarobków mówiliśmy o tym, jak zwiększyło się wykorzystanie Pinteresta, a przez ostatni rok podkreślaliśmy, jak ludzie przychodzili na Pinteresta po inspirację, by na nowo wymyślić swoje życie w tak trudnym czasie. Teraz, gdy świat się otwiera, widzimy podobny efekt ale w odwrotnym kierunku, bo niektóre z podstawowych przypadków użycia, które widzimy na naszej platformie, są mniej powszechne w 2021 roku niż rok temu. To zmieniające się zachowanie w drugim kwartale wpływa na zaangażowanie. wyjaśniał dyrektor generalny Pinterest, Ben Silbermann.

Firma zauważyła również, że na dzień 27 lipca 2021 r. liczba aktywnych użytkowników miesięcznie w Stanach Zjednoczonych spadła o około 7%, podczas gdy liczba aktywnych użytkowników na całym świecie wzrosła o około 5% rok do roku.

Pinterest przyznał, że jego desktopowi użytkownicy są mniej zaangażowani i generują mniejsze przychody niż ci, którzy korzystają z aplikacji mobilnych. W drugim kwartale liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych miesięcznie wzrosła w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie o ponad 20% rok do roku.

Problemy firmy z rozwojem i zaangażowaniem użytkowników wskazują, jak ważne dla Pinteresta są inicjatywy mające przyciągnąć do platformy twórców. Niedawno firma wypuściła pierwsze wideo-piny Idea, które pozwalają im zaprezentować swoje rękodzieła, przepisy kulinarne, modę, samouczki kosmetyczne, projekty lub cokolwiek innego, a w tym tygodniu Pinterest wprowadził nowe funkcje, które pozwolą twórcom na nich zarabiać.

Gra jest z całą pewnością warta świeczki, bo potencjał tej - wciąż niedocenianej w Polsce aplikacji - jest niezaprzeczalny. W odróżnieniu bowiem od swoich konkurentów, który świat e-commerce odkryli niedawno, Pinterest od dłuższego czasu właśnie tam kierował swoje kroki. I miał na tym polu sukcesy.

Jak twierdzi sam Pinterest, z jego platformy do sklepu trafia aż o 33% więcej użytkowników niż z FB. Platforma konsekwentnie rozwija się, otwierając na możliwości sprzedaży. I choć Pinterest Shop na razie ukierunkowany jest na mniejsze biznesy, portal chwali się, że jeszcze przed uruchomieniem nowej funkcji wyświetlał użytkownikom setki milionów produktów z pinami, z których mogli oni trafić bezpośrednio do sklepu, w tym także do dużych hipermarketów takich jak Walmart, czy Home Depot. Bardzo szybko może się więc okazać, że Pinterest Shop sprawdzi się nie tylko w przypadku małych, ale i bardzo dużych biznesów. To oczywiście obraz paru kolejnych lat, bo w Polsce większość z omawianych funkcji jeszcze nie działa. Dariusz Szpak, Co-owner/Creative Director, OX Media

Obecne wyzwania pokazują jednak, że to dopracowane funkcjonalności do może być za mało, bo - bądź co bądź - chodzi społeczność też się liczy i to dużo bardziej. A tego właśnie na Pintereście nieco brakuje. Platforma jest jednak dobrej myśli, zwłaszcza że - pomimo problemów ze wzrostem liczby użytkowników, zwrot wydatków na reklamę doprowadził do wzrostu przychodów rok do roku o 78% w pierwszym kwartale

Pinterest nie waha się więc mówić o przewidywanym 105-proc. wzroście przychodów rok do roku w drugim kwartale.