Pinterest | Charlesdeluvio | Unsplash

Pinterest testuje sposoby swojej aplikacji do tworzenia estetycznych kolaży - Shuffles - z funkcją zakupów. Shuffles, które zostało zaprezentowane w listopadzie ubiegłego roku, było produktem skierowanym do Gen Z, by pomóc im wyrażać się kreatywnie. Teraz firma testuje integrację możliwości zakupów Shuffles na platformie Pinterest.

Od teraz Shuffles będą miały wszystkie funkcjonalności zakupowe, podobnie jak zwykłe pinezki. Użytkownicy będą mogli dotknąć poszczególnych fragmentów używanych w kolażach i zobaczyć markę, cenę i inne metadane produktu. Pinterest zauważa, że w przeciwieństwie do typowej, statycznej eksploracji produktów, Shuffles zapewni zakupom interaktywność, która sprawi, że doświadczenie stanie się bardziej zabawne.

Pinterest sprawia, że zakupy online są naturalne i przyjemne, ponieważ jest to podstawowe doświadczenie na platformie. Ponieważ nadal ułatwiamy kupowanie tego, co widzisz na Pintereście, oferujemy konsumentom nowe sposoby przeglądania, wybierania i odkrywania produktów idealnie dostosowanych do ich gustu. - powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Pinterest, Bill Ready.

Pinterest bada również nową funkcję dla reklamodawców o nazwie "Pinterest Premiere Spotlight", która wyraźnie prezentuje markę w wyszukiwarce. Firma twierdzi, że zapewni ona reklamodawcom nowy sposób dotarcia do użytkowników, bo aż 97% najpopularniejszych wyszukiwań to wyszukiwania niezwiązane z marką. Daje to markom szansę na odkrycie, ponieważ pomagają konsumentom przejść od odkrycia do decyzji o zakupie, mówi Pinterest. W nadchodzących miesiącach firma planuje zaoferować dodatkowe sposoby, aby pomóc markom nawiązać kontakt z kupującymi.

Wysiłki Pinteresta nie mogą więc nikogo dziwić. Ta aplikacja od dawna nie kryje bowiem e-commerce'owych ambicji i nie jest to pierwsza sprzedażowa funkcjonalność, którą udostępniła. Są już Piny produktowe rozbudowane o dodatkowe informacje, rekomendacje Shopping Spotlights na karcie wyszukiwania, nowe etykiety „Popularne” i „Bestseller”, a także Pinterest Shop (nie jest dostępny w Polsce). W nim małe i średnie firmy mogą tam prezentować swoje produkty, które następnie automatycznie przekształcane w piny produktowe.

Ostatnio pojawił się również Pinterest TV, format umożliwiający kupowanie na żywo (tzw. life shopping). W formacie, który zadebiutował w listopadzie, pojawia się wybrany twórca, a programy dotyczą różnych tematów, od mody, urody, domu, jedzenia itd. W piątki z kolei odcinki zamieniają się w pokaz zakupów w stylu QVC, w którym widzowie mogą kupować, korzystając ze specjalnych rabatów, ekskluzywne produkty różnych marek, takich jak Patagonia, Crown Affair, Allbirds, Outdoor Voices, Mented i Melody Ehsani.

Widać więc, że e-commerce Pinterest traktuje bardzo poważnie i rozumie, że statyczne obrazy nie działają już na konsumentów tak jak robi to np. video. W zeszłym roku firma wkroczyła i w tę przestrzeń z opóźnieniem, wypuszczając swój debiutancki produkt wideo, Idea Pins, i od tego czasu zainwestowała w narzędzia dla twórców, które umożliwiłyby internetowym wpływowym osobom zarabianie na ich treściach.