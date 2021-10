Pinterest też kopiuje funkcjonalności TikToka. Co się zmienia?

fot. Szabo Viktor on Unsplash

Pinterest, który przez lata pozycjonował się jako miejsce wykuwania się inspiracji zakupowych, od jakiegoś czasu usiłuje przesterować swój biznes na "domu dla twórców". Funkcje inspirowane tymi znanymi już ze Snapchata i TikToka, w tym pionowy kanał wideo, oraz inwestycja w program "Creator Rewards" mają w tym pomóc.

Platforma zapowiada również szereg innych narzędzi dla twórców, takich jak możliwość odpowiadania na filmy za pomocą „Ujęcia” oraz wsparcie dla partnerów Amazona, a część inicjatyw już ruszyła. Na początku tego roku wprowadzona została Idea Pins, pierwsza funkcja wideo skierowana do twórców, która jest czymś w rodzaju pomiędzy TikTokami a Stories.

Piny te umożliwiają użytkownikom Pinteresta nagrywanie i edytowanie filmów i wzbogacanie ich efektami takimi jak na innych platformach - muzyką w tle, przejściami i elementami interaktywnymi. Idea Pins mogą mieć długość do 60 sekund, ale w przeciwieństwie do tradycyjnych krótkich filmów wideo może być ona tylko częścią tego, co oferuje Pin. Może również zawierać do 20 stron treści na Pin, które przewijasz jak w Stories. Pinterest zmienia również wygląd swojej strony głównej tak, aby lepiej wyróżniać Piny w TikTokowym formacie. Zresztą, cały projekt jest TikTokiem mocno inspirowany.

Jedyną wyraźną przewagą Pinteresta może być to, że pozwala on widzom zapisywać Piny i organizować je na tablicach W TikToku nie ma zbyt wielu sposobów na uporządkowanie treści i np. przeglądanie ich później.

Kolejnym motywem podpatrzonym u TikToka jest funkcja "Takes", który pozwala twórcom na interakcję z treściami innych osób za pomocą funkcji takich jak Duety (Duets) i Szwy (Stitches). Dzięki Takes twórcy będą mogli odpowiedzieć na czyjś Pin za pomocą własnego, w którym odpowiedź jest powiązana z oryginałem. By rozruszać nowy format, Pinterest zaprasza do udziału gwiazdy, w tym Jennifer Lopez, Megan Thee Stallion i Storm Reid.

Firma forsuje również własne, oryginalne produkcje, które mają być zamknięcie w formacie "Creator Originals". Obejmie on ponad 100 twórców z 10 krajów i będzie dostępny do stycznia 2022 roku. Twórcy będą uczyć użytkowników Pinteresta nowych umiejętności w dziedzinach takich jak uroda, wystrój wnętrz, wellness, moda, gotowanie itd.

Pinterest - również podążając śladami konkurentów - uruchomi w Stanach Zjednoczonych fundusz Creator Rewards o wartości 20 milionów dolarów. Będzie to pierwszy w historii program zarabiania dla twórców, który zapłaci twórcom za udział w wyzwaniach publikowanych przez Pinterest. Jest to rozszerzenie programu Creator Fund, który oferował amerykańskim twórcom wynagrodzenie w postaci środków na tworzenie treści i kredytów reklamowych.

Twórcy będą mieli też inne sposoby zarabiania pieniędzy. Ci z USA będą mogli - za pomocą narzędzia do tagowania produktów - tagować Piny linkami z programu Amazon Associates. Mogą też włączyć rekomendacje zakupów oparte na wyszukiwarce wizualnej Pinteresta (funkcja „kupuj podobne”), która po raz pierwszy jest dostępna również dla wideo.

Ogólnie, wszystkie inicjatywy Pinteresta pokazują, że - podobnie jak Twitter - bardzo stara się on wymyślić na nowo w erze, w której trendy dyktuje TikTok. I ma ku temu uzasadnione powody. W sierpniu firma odnotowała wzrost liczby miesięcznych aktywnych użytkowników o zaledwie 9%, osiągając 454 miliony, podczas gdy analitycy spodziewali się 482 milionów. Firma teraz stara się nadrobić straty i uderzyć w mobile. Pinterest przyznaje bowiem, że jego desktopowi użytkownicy są mniej zaangażowani i generują mniejsze przychody niż ci, którzy korzystają z aplikacji mobilnych.