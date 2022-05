PKP Intercity zachęca do zakochania się w kolei w nowej akcji promocyjnej

pociąg, dworzec, podróż, fot. Michaelgaida, pixabay

Polacy kochają podróżować, a PKP Intercity chce, by kolej była środkiem transportu pierwszego wyboru. Promocyjna oferta, w ramach której można trafić na bardzo atrakcyjne ceny biletów, zachęci pasażerów do częstszych podróży pociągami po całym kraju. Dzięki prowadzonym inwestycjom, podróżowanie z PKP Intercity to coraz wyższy standard, wygoda i szybkość. „Nic, tylko się zakochać w kolei”.

Kampanię PKP Intercity przygotowała agencja Publicis Lion. Celem akcji jest zachęcenie pasażerów do podróżowania koleją. Jednocześnie przed agencją postawiono zadanie umacniania wizerunku PKP Intercity jako przyjaznej marki, która nieustannie zmienia się na lepsze. Z tego względu kampania jest utrzymana w lekkim, bezpośrednim tonie i zachęca do zakochania się w kolei. Działania będą prowadzone w telewizji, radiu, internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej.

- Powodów do zakochania w podróżowaniu koleją jest coraz więcej. Tym, którzy już wybierają przejazdy PKP Intercity chcemy o tym przypomnieć, a tym którzy do tej pory wybierali inne środki transportu, pokazać, że podróż po szynach może być wygodniejsza i szybsza. Nasza kampania jest dosłownym przykładem bitwy o serce i lojalność konsumentów. Budując ideę, zaproponowaliśmy wyjście poza schematy i lekką, prostą komunikację odwołującą się do uczuć i emocji, by uwolnić potencjał marki. Chcemy, by nasze działania były zaskakujące, inspirujące i angażujące, co znalazło wyraz w przygotowanych kreacjach – powiedziała Marta Krakowska – Sochacz, Account Director z agencji Publicis Lion.

Do zadań agencji Publicis Lion będącej w strukturach Publicis Worldwide należało wypracowanie idei „Zakochaj się w kolei” i stworzenie strategii kampanii 360. Spot TV wyemitowany zostanie zarówno w stacjach głównych, jak i tematycznych należących do TVP i Polsatu. Kreacje wideo zobaczymy w kanałach należących do najpopularniejszych stacji telewizyjnych, oraz w mediach społecznościowych należących do PKP Intercity. Za ich produkcję odpowiada studio Papaya, a za postprodukcję Lunapark.

Spoty radiowe wyemitują stacje - Grupa RMF, TIME, PR i A17. W przypadku internetu reklamy zobaczymy na łamach serwisów - Sieć GDN, YT, FB, Twitter, Spotify, interia.pl, niezależna.pl, SE.pl. Kampania pojawi się również na nośnikach outdoorowych w największych miastach w Polsce.