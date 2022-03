Podpisano umowę sponsoringu programu MasterChef Junior. Firma robi to już trzeci raz

Anna Starmach, Michel Moran, Tomasz Jakubiak, fot. Masterchef Junior

SM Mlekpol już po raz trzeci została partnerem popularnej produkcji TVN-u – programu MasterChef Junior. Od 6 marca będzie można oglądać najlepszych, młodych kucharzy, którzy spełnią swoje marzenia o gotowaniu pod okiem profesjonalistów, przygotowując dania także z wykorzystaniem produktów Mlekpolu.

MasterChef Junior to dla młodych adeptów sztuki kulinarnej niezwykła podróż, w której muszą udowodnić, że potrafią sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom – a wszystko to w przyjemnej atmosferze, a co najważniejsze, umiłowania do dobrego jedzenia.

Produkty z oferty SM Mlekpol w programie MasterChef Junior

Kucharze podczas udziału w programie będą korzystać z oferty SM Mlekpol, a wśród produktów znajdą się: ser Mascarpone, Śmietanki i Śmietany Łaciate, Sery żółte w plastrach (Gouda, Królewski z Kolna, Złoty Mazur, Salami), Maślanka Mrągowska naturalna, Mleko Łaciate oraz twaróg Mazurski Smak.

- Program MasterChef Junior zachęca dzieci do rywalizacji i odkrywania talentów kulinarnych. Produkty Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol będą istotnym elementem kulinarnej przygody najmłodszych. Życzymy wszystkim uczestnikom wielu wyzwań, ale przede wszystkim dobrej zabawy i sukcesów kulinarnych. A widzów zachęcamy do rozwijania umiejętności w gotowaniu, korzystając z prezentowanych przepisów – komentuje Dorota Grabowska, Kierownik Marketingu SM Mlekpol.

Od 6 marca, przez 10 kolejnych tygodni, program będzie emitowany na antenie TVN oraz na Playerze. Zdolni młodzi kucharze będą zmagać się z kulinarnymi wyzwaniami pod okiem jurorów i kulinarnych autorytetów w składzie: Anna Starmach, Michel Moran oraz nowy juror – Tomasz Jakubiak.

