Polska himalaistka wspólnie z marką Brother zamierza zdobyć K2

Firma Brother kontynuuje działania promocyjne z polską himalaistką – Moniką Witkowską, która planuje w sierpniu zdobyć szczyt K2 w 2022 r. który oficjalnie został ogłoszony przez Sejm jako Rok Wandy Rutkiewicz. Jeżeli Monice Witkowskiej uda się stanąć na szczycie K2, będzie pierwszą Polską od 36 lat, która tego dokonała. Przed nią 23 czerwca 1986 zrobiła to właśnie Wanda Rutkiewicz.

Podczas wyprawy, która rozpoczęła się 20 czerwca i będzie trwała do 15 sierpnia 2022 r., himalaistka będzie ponownie weryfikować możliwości mobilnej kompaktowej drukarki Brother PJ-773. Na wysokości ponad 8 tysięcy metrów nad poziomem morza Monika Witkowska będzie mogła korzystać z kompaktowego urządzenia do druku, aby umożliwić wydruk dokumentów związanych z wyprawą. To urządzenie pozwala na połączenie ze smartfonami, tabletami i komputerami mobilnymi oraz umożliwia druk za pomocą interfejsu USB 2.0 i pracę w trybie bezpośredniego druku termicznego, co powoduje, że nie wymaga zastosowania tuszu ani tonera.

- Firma Brother od lat kieruje się mottem „At your side”, co oznacza, że naszym celem jest dostarczanie konsumentom i biznesowi rozwiązań i urządzeń, które będą dopasowane do ich potrzeb. Chcemy wspierać naszych klientów w realizacji ich indywidualnych wizji i pomysłów. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się na kontynuowanie współpracy z Moniką Witkowską. Jesteśmy szczególnie dumni, że możemy być częścią tej podróży i wspierać odważne kobiety w rozwijaniu pasji i realizacji wyzwań, jakim obecnie jest zdobycie szczytu K2 – komentuje Katarzyna Idzkiewicz, Senior Marketing Coordinator w firmie Brother Polska.