Polska odmiana platformy Vinted połączy siły z jej trzema zagranicznymi odpowiednikami

ubrania, zakupy | Artificial Photography | Unsplash

“Make second - hand first choice” - czyli uczynienie mody z drugiego obiegu pierwszym wyborem, to misja litewskiej platformy Vinted, której społeczność stale się rozrasta. Obecnie liczy ponad 50 milionów użytkowników w 16 krajach. Dzięki połączeniu polskiej, czeskiej, słowackiej i litewskiej społeczności Vinted zaoferuje użytkownikom w Polsce dostęp do jeszcze szerszej i bogatszej oferty rzeczy z drugiej ręki, łatwy i wygodny handel między użytkownikami z trzech sąsiadujących krajów, a także dodatkowe kategorie produktów.

Proces połączenia czterech rynków z perspektywy użytkownika został zaplanowany z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zapewnić sprawną i rzetelną komunikację oraz informacje o przebiegu wszystkim naszym społecznościom. Od połowy maja członkowie Vinted będą proszeni o stopniowe przenoszenie swoich kont na nową platformę - wszystko jest rozłożone w czasie tak, by zapewnić jak największy komfort dla użytkowników, a proces uczynić łatwym, płynnym i sprawnym. Dane osobowe użytkowników zostaną zaktualizowane automatycznie, w tym celu należy postępować zgodnie z podanymi przez Vinted wskazówkami, które krok po krok wyjaśniają, co należy zrobić. Aktualizacje wprowadzane na polskim rynku są już dobrze ugruntowane w innych krajach.

Nowe kategorie produktów

Użytkownicy platformy Vinted w Polsce dotychczas mieli do dyspozycji trzy główne kategorie: Kobieta, Mężczyzna, Dziecko. Była to głównie odzież i akcesoria, a także produkty dla najmłodszych, jak np. wózki, rowerki czy zabawki. Wraz z wprowadzeniem nowych, uzupełniających kategorii: Rozrywka, Dom i Zwierzęta, społeczność Vinted będzie miała więcej możliwości wystawiania, sprzedawania i kupowania produktów z drugiej ręki.

Miłośnicy rzeczy z drugiej ręki w ramach kategorii Dom będą mogli sprzedawać i kupować szeroką gamę produktów, w tym akcesoria do dekoracji wnętrz, ozdoby, bibeloty, tekstylia, a także drobne meble. W kategorii Rozrywka członkowie będą mogli wystawiać i kupować przedmioty z rozszerzonych i ulepszonych podkategorii już dostępnych na platformie, takich jak gry wideo, konsole i powiązane akcesoria, książki, gry, puzzle, formaty muzyczne i wideo (takie jak DVD , płyty CD, winyle itp.). Wreszcie, zupełnie nowa kategoria Zwierzęta, zapewni szeroki wachlarz akcesoriów, legowisk, zabawek, transporterów, terrariów i wielu innych produktów dla zwierząt.

- Od jakiegoś czasu prężnie rozwijamy się nie tylko w Europie, ale i poza nią, w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Mamy również doświadczenie w łączeniu kilku rynków. Naturalnym krokiem było połączenie czterech krajów, takich jak Polska, Czechy, Słowacja i Litwa, które w sumie liczą ponad 7 milionów członków. W celu zapewnienia płynnego przepływu transakcji, we współpracy z naszym dostawcą usług płatniczych, wdrożyliśmy funkcję obsługi wielu walut, co oznacza, że kupujący może dokonać płatności w swojej lokalnej walucie, a sprzedający otrzyma środki w walucie obowiązującej w jego kraju. Dodatkowo, zapewniliśmy zintegrowany system wysyłki, aby ułatwić użytkownikom handel między krajami - powiedziała Lisa-Marie Berns - PR Manager w Niemczech, Europie Południowej i Wschodniej.