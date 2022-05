Porsche zmierza w kierunku większej cyfryzacji. Wykorzystał narzędzia SAP

Porsche, samochód, fot. Pexels, pixabay

60 proc. kadry kierowniczej z branży motoryzacyjnej twierdzi, że jest bardzo lub bardzo dobrze przygotowana na technologie Przemysłu 4.0 – wynika z badania KPMG. Jaką rolę w przekształceniu sektora automotive odegrają sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy analityka danych? Dla Porsche to napęd do wzrostu efektywności i inteligentnej optymalizacji. Producent samochodów sportowych, wykorzystując narzędzia SAP Analytics Cloud oraz SAP Data Warehouse Cloud, zmodernizował swoje środowisko danych i skrócił czas przygotowań do spotkań sprzedażowych z kilku dni do zaledwie paru godzin.

Biznes bazujący na cloud computing i rozwiązaniach z obszaru data analytics to coraz powszechniejszy widok w globalnym krajobrazie. Według prognoz Gartnera w 2025 roku wydatki firm na chmurę publiczną, w ramach adresowalnych segmentów rynku, przewyższą nakłady na tradycyjne IT. Postępująca cyfryzacja nie omija sektora motoryzacyjnego. Giganci branży mierzą się nie tylko z wyzwaniem zeroemisyjnej mobilności, ale i zmianami technologicznymi obejmującymi restrukturyzację architektury IT i automatyzację procesów.

Rekordowy rok i nowe środowisko danych

Porsche, które w 2021 roku osiągnęło rekordowe w historii firmy wyniki sprzedaży, dostarczając klientom na całym świecie 301 915 pojazdów i tym samym notując wzrost o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020, przeprojektowało swoje środowisko danych. Pierwotnym celem był pełniejszy wgląd w zasoby przedsiębiorstwa i wsparcie globalnej sieci dealerów poprzez implementację SAP Analytics Cloud. Następnie proces transformacji objął całą organizację. Rdzeniem zmian było wdrożenie dostępnej w chmurze hurtowni danych.

- Potrzebowaliśmy rozwiązania, które połączyłoby wszystkie istniejące systemy i zapewniło odpowiednim użytkownikom końcowym łatwy dostęp do wymaganych informacji. SAP Data Warehouse Cloud było idealnym rozwiązaniem, które przekształciło naszą architekturę danych bez ponoszenia dużych inwestycji - Markus Hartmann, IT Project Management Lead w Porsche

Porsche usprawniło procesy eksploracji danych oraz raportowania, które wcześniej były czasochłonne i sprowadzały się do ręcznej pracy na arkuszach kalkulacyjnych. Teraz dostęp do zasobów firmy jest możliwy w czasie rzeczywistym. Sukces tego projektu sprawił, że obecnie SAP Analytics Cloud jest stosowany w całej organizacji i korzysta z niego 3000 użytkowników w działach od relacji z klientami, poprzez kontroling, po zasoby ludzkie.

Proces cyfrowej transformacji w Porsche wymagał integracji wszystkich źródeł i systemów w jednym, bezpiecznym oraz skalowalnym rozwiązaniu, jakim jest SAP Data Warehouse Cloud. Optymalizacja przepływu danych zapewniła pełną kontrolę nad raportowaniem i dała, właściwym użytkownikom końcowym, bezpośredni dostęp do potrzebnych im zasobów. Tym samym implementacja hurtowni danych w chmurze wpłynęła na poprawę jakości pracy działu sprzedaży, który dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu informacji może szybciej i efektywniej odpowiadać na potrzeby kierowców w zakresie mobilności oraz bezpieczeństwa.

Porsche planuje dodatkowo rozszerzyć możliwości samoobsługowego modelowania danych w ramach SAP Data Warehouse Cloud poza dział sprzedaży, zapewniając jeszcze szerszy wgląd w zasoby firmy różnym liniom biznesowym i przekuwając wydajność w sukces.

Właściwy tor

Ponad 1100 przedstawicieli kadry kierowniczej z 31 krajów spodziewa się, że w ciągu najbliższych 5-10 lat sektor automotive ulegnie gruntownej transformacji. Jak podkreślają autorzy raportu Global Automotive Executive Survey 2021 od czasu powstania przemysłu motoryzacyjnego 130 lat temu, producenci samochodów rzadko mieli do czynienia z takim wachlarzem zmian technologicznych i biznesowych jak obecnie. A jak wygląda kondycja polskiego sektora motoryzacyjnego?

Jak wynika z najnowszego raportu Rocznik Branży Motoryzacyjnej, współautorstwa między innymi Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, kancelarii CMS i KPMG, biorąc pod uwagę zarówno produkcję pojazdów samochodowych, części i akcesoriów motoryzacyjnych, jak i handel oraz usługi związane z motoryzacją, polska branża motoryzacyjna należy do największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Rekordy sprzedaży w Polsce pobiło ostatnio także Porsche. Nigdy wcześniej, w ciągu roku kalendarzowego, nie zarejestrowano aż tylu aut Porsche co w 2021, kiedy to liczba rejestracji nowych samochodów tej marki sięgnęła 1994.