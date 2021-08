Powstanie nowa fabryka PepsiCo w Polsce. Ekologiczny zakład będzie produkował chipsy Lay's

chipsy, fot. didgeman, pixabay

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę jednego z najbardziej zrównoważonego środowiskowo zakładu produkcji przekąsek firmy PepsiCo w Europie odbyła się 26 sierpnia. Będzie to piąty obiekt produkcyjny firmy zlokalizowany w Polsce. Inwestycja o wartości ponad 1 mld zł realizowana będzie etapami do roku 2025. Zakład zapewni dodatkowy potencjał produkcyjny w zakresie szybko zwiększającej się oferty przekąsek firmy, obejmującej smażone chipsy ziemniaczane Lay's, pieczone chipsy ziemniaczane Lay’s Oven Baked, a także chipsy kukurydziane Doritos.

Nowa fabryka będzie dostarczać przekąski zarówno na rynek polski, jak i na eksport do ponad 20 krajów, w tym m.in. Niemiec, Czech, Słowacji, a także Węgier. Obiekt o powierzchni zbliżonej do siedmiu boisk do piłki nożnej zostanie wybudowany na 30-hektarowej działce położonej w miejscowości Święte koło Środy Śląskiej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (woj. dolnośląskie). W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego udział wzięli m.in. przedstawiciele polskiego rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki, konsul generalny USA, władze regionalne i lokalne, w tym burmistrz Środy Śląskiej, zarząd Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Legnickiej oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także przedstawiciele projektanta – firmy ARUP oraz generalnego wykonawcy – firmy Budimex.

Nowa inwestycja PepsiCo w Polsce będzie miała pozytywny wpływ na stały, zrównoważony rozwój polskiej i europejskiej gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój lokalnych społeczności, a także przyczyni się do znaczącego zwiększenia zasięgu Programu Agrarnego, jaki firma realizuje we współpracy z polskimi rolnikami.

– W Polsce inwestujemy i działamy już od 30 lat. Centralne położenie sprzyja rozwojowi naszej produkcji żywności w Europie Środkowej i Wschodniej. Jednak rozwój musi odbywać się w sposób zrównoważony – zależy nam na tym, aby nasze zakłady były najbardziej ekologicznymi obiektami nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. W Środzie Śląskiej tworzymy przyszłość produkcji żywności. Chcemy zbudować obiekt modelowy pod względem zrównoważonego rozwoju na terenie całej Europy – powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę.

Zakład uwzględniający normy z zakresu zrównoważonego rozwoju

Nowy, ultra-nowoczesny zakład został zaprojektowany z uwzględnieniem istotnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, wykorzystując założenia projektowania ekologicznego. Wszystkie zakłady PepsiCo w Polsce już teraz korzystają z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, jednak w najnowszym obiekcie zastosowane zostaną kolejne rozwiązania pro-środowiskowe. Oprócz niskiego zużycia mediów, zakład uzyska pełną samowystarczalność energetyczną, wykorzystując w tym celu energię pochodzącą z własnych paneli słonecznych, podczas gdy w przyszłości zaplanowane jest wybudowanie na miejscu własnej farmy fotowoltaicznej. Ogrzewanie, chłodzenie i woda będą wykorzystywane w obiegach zamkniętych, a dodatkowo zbierana będzie także deszczówka do zastosowań technologicznych. Obierki ziemniaczane powstałe podczas produkcji również odgrywać będą znaczącą rolę – będą one poddawane dalszemu przetworzeniu w generatorze biomasy, dzięki czemu przyczynią się do wytworzenia dodatkowej energii dla zakładu, a następnie zostaną przetworzone na niskowęglowy nawóz, który będzie udostępniany rolnikom na potrzeby dalszej produkcji rolnej.

– Jesteśmy dumni, że w naszym nowym projekcie wykorzystane zostaną najnowocześniejsze zielone technologie. Już teraz korzystamy wyłącznie z energii wiatrowej do zasilania wszystkich czterech zakładów produkcyjnych i centrali PepsiCo w Polsce, a dodatkowo instalujemy panele słoneczne w wybranych obiektach, jak np. w zakładzie produkcji napojów w Michrowie czy w magazynie centralnym w Mszczonowie. Te innowacyjne rozwiązania sprawią, że inwestycja w Środzie Śląskiej do roku 2035 osiągnie neutralność klimatyczną – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

Wraz z dynamicznym rozwojem działalności PepsiCo w Polsce realizuje program bezpośrednich i pośrednich rekrutacji pracowników. Obecnie firma zatrudnia ponad 3600 osób, jednak biorąc pod uwagę jej zaangażowanie w szeroko ujęty łańcuch dostaw szacuje się, że firma przyczynia się do utrzymania 15 000 miejsc pracy na terenie całego kraju. W kolejnych latach zatrudnienie w nowym zakładzie zdobędzie ponad 450 wykwalifikowanych pracowników.

– Cieszę się, że możemy przekazać dziś dobre wieści związane z kolejną obsługiwaną przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu amerykańską inwestycją. Mówimy o największym i najbardziej zrównoważonym środowiskowo zakładzie produkcji przekąsek PepsiCo na terenie Europy. Tym bardziej cieszy mnie zaufanie, jakim obdarzył nas zarząd firmy, wybierając na swój projekt po raz kolejny Polskę. Ta proekologiczna inwestycja odzwierciedla koncentrację działań PAIH na rozwoju branż strategicznych i na przyciąganiu projektów innowacyjnych, które zapewniają zatrudnienie, ale i przyczyniają się do rozwoju całego regionu – powiedział Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Istotną rolę w procesie wyboru lokalizacji zakładu odgrywało dogodne położenie przy skrzyżowaniu licznych szlaków komunikacyjnych, dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także bardzo dobrze przygotowana oferta ze strony Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Dzięki takim projektom przemysłowym jak inwestycja PepsiCo, o tak dużym znaczeniu dla naszej gminy, regionu i całego kraju, otrzymamy kolejny, silny impuls rozwojowy, tym razem w branży rolno-spożywczej. Wierzymy, że nasza współpraca przyniesie wzajemne korzyści oraz zapewni dobrą i stabilną pracę dla setek osób z terenu Ziemi Średzkiej czy Aglomeracji Wrocławskiej, a rolnikom z naszego subregionu da możliwość produkcji wysokiej jakości surowca oraz godziwe dochody – powiedział Adam Ruciński, burmistrz Środy Śląskiej.

Produkty rolne na potrzeby produkcji przekąsek w nowym zakładzie dostarczane będą przez polskich rolników ściśle współpracujących z PepsiCo w ramach tzw. Programu Agrarnego. Program został zainicjowany 28 lat temu, a obecnie PepsiCo współpracuje bezpośrednio z 80 gospodarstwami z całej Polski, corocznie pozyskując od nich ponad 230 tys. ton ziemniaków uprawianych wyłącznie w sposób zrównoważony. Szacuje się, że w związku z uruchomieniem nowego zakładu ilość ta wzrośnie o ok. 60 tys. ton rocznie do roku 2023. Dodatkowo firma nawiąże współpracę z producentami kukurydzy, kontraktując na potrzeby produkcji nachosów Doritos nawet 30 tys. tego surowca do roku 2027. Wraz z rozpoczęciem budowy nowego zakładu przekąskowego PepsiCo w sposób istotny poszerzy zasięg Programu Agrarnego w Polsce, zwiększając łączny areał produkcji rolnej do 7500 ha, a liczbę współpracujących gospodarstw do ponad 100.