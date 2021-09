Pozycjonowanie lokalne. Jak tworzyć SEO lokalne?

Diginow

Jesteśmy właścicielami dowolnego biznesu, oczywiście chcemy, aby popularność naszego serwisu sięgała poza nasze miasto, powiat czy województwo. No właśnie – czy nie jest to pominięcie niezwykle ważnego kroku, jakim jest uzyskanie stabilnej pozycji na rynku lokalnym? Dla małych i średnich firm to właśnie lokalny klient jest głównym źródłem dochodu. Użytkownik internetu jest niecierpliwy, oczekuje odpowiedzi na dane zapytanie, czy na potrzebę niemal natychmiast. Wystarczy spojrzeć na frazy wpisywane w wyszukiwarkę Google/Mapy Google. Najczęściej wpisywane frazy tyczą się konkretnej lokalizacji. Turysta odwiedzający nieznane mu miasto zapewne wpisze „najlepsza restauracja miasto X”. Ty, szukając fryzjera czy mechanika, również zawężasz obszar poszukiwań, do swojej dzielnicy czy do całego miasta. Pozycjonowanie lokalne to doskonały sposób dotarcia o klienta znajdującego się w rejonie twoich usług, dodatkowo w przeciwieństwie do pozycjonowania globalnego, cechującego się dużą konkurencyjnością na rynku, pozycjonowanie lokalne nie nadwyręża portfela zleceniodawcy. Z czego korzystać i jak tworzyć skuteczne lokalne SEO? Tego dowiecie się z tego artykułu.

SEO lokalne czy globalne? Różnice

Czym różni się pozycjonowanie lokalne od globalnego? Lokalne pozycjonowanie stron to nic innego jak szereg działań mających na celu wywindowanie domeny i podniesienie jej prestiżu w lokalnym rankingu wyszukiwania Google. Lokalni klienci będą odwiedzali Twoją stronę, jeśli będą pochodzić z danego regionu lub jeśli w ich zapytaniach pojawi się nazwa danego miasta czy regionu. Frazy, jakie są nam potrzebne przy lokalnym pozycjonowaniu, powinny dotyczyć rzeczy lokalnych, a nie globalnych. Pozycjonowanie lokalne pozwoli Ci uzyskać dobrą widoczność na lokalnych rynkach- daj się poznać potencjalnym klientom, współdziałając z robotami Google. Jak to zrobić? Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy praktycznej pozycjonera.



Pozycjonowanie globalne przeznaczone jest najczęściej dla „dużych” graczy. Konkurencyjność na rynku krajowym jest ogromna. Mówiąc krócej, pozycjonowanie globalne wykorzystuje globalne frazy kluczowe, które są wykorzystywane na terenie całego kraju i nie mają charakteru lokalnego. Taka kampania jest o tyle trudniejsza, ze względu na konieczność wykorzystania sporej ilość zasobów oraz długofalowych kroków promocyjnych. Tylko w taki sposób możemy dotrzeć do klienta z drugiego końca kraju lub zza granicy. Pozycjonowanie globalne najczęściej wykorzystywane jest przez duże spółki czy też sklepy internetowe, wysyłające swoje produkty na skalę międzynarodową.

Lokalne pozycjonowanie strony – dla kogo?

Lokalne promowanie biznesu jest niezwykle ważne dla rozwijających się lokalnych firm. Oprócz tego, jeśli prowadzimy działalność stacjonarną, a nasza strona www ma być uzupełnieniem naszej lokalnej działalności, to powinniśmy się postarać o to, aby klient- czy to stały, czy potencjalny, znalazł nas szybko i bezproblemowo w wyszukiwarce. Kto więc powinien skorzystać z usług pozycjonowania lokalnego? Każdy lokalny przedsiębiorca, działający stacjonarnie bądź mobilnie, lecz na określonym terenie:



Lokale gastronomiczne

Fryzjerzy, kosmetyczki

Usługi budowlane

Warsztaty samochodowe

Usługi rękodzielnicze i specjalistyczne: szwaczki, tapicerzy, fizjoterapeuci itd.

Kwiaciarnie

W dobie rozbudowanego marketingu internetowego, tanich wschodnich zamienników to właśnie pozycjonowanie lokalne jest szansą dla rzemieślników i przedsiębiorców na utrzymanie oraz rozwój swojego , często jednoosobowego biznesu. Skupiając się na lokalnej grupie odbiorców, na miejscowych, mniej popularnych słowach kluczowych szybko można utworzyć siatkę stałych klientów, a to właśnie oni, polecając twoje usługi znajomym, przyczynią się do wzrostu przychodu.

Pozycjonowanie lokalne – korzyści

Jakie korzyści niosą za sobą lokalne działania? Jest ich całkiem sporo, a dodatkowo jest to opcja dostępna nawet najmniejszym firmom, dlatego, jeśli jeszcze nie nawiązałeś/aś współpracy z pozycjonerem to najwyższy czas, aby podjąć ku temu kroki.



Pozycjonowanie regionalne jest tanie.

Dlaczego ? Chodzi tu głównie o konkurencyjność fraz. Rynek lokalny jest po prostu mniejszy. Mieszkając w niewielkim mieście, prowadząc np. kwiaciarnie, najprawdopodobniej będziemy konkurować tylko z kilkoma lokalami, a nie z całą setką. Stacjonarnemu przedsiębiorcy tak szerokie zasięgi globalne nie są również potrzebne – potencjalny klient będzie szukał właśnie niego, a nie firmy X z drugiego końca kraju, prawda? Dlatego też pozycjonowanie lokalne potrzebuje mniej zasobów.

Bądź widoczny w sieci.

Pozycjonowanie lokalne Ci to umożliwi! Wykorzystywanie regionalnych fraz kluczowych to doskonały sposób na poprawę widoczności swojej strony www. Frazy związane z najbliższym otoczeniem przyciągają uwagę lokalnych odbiorców. Im więcej wejść na stronę, tym lepiej dla Ciebie. Strona odpowiadająca na potrzeby i zapytania lokalsów to grunt dla sukcesu. Skorzysta na tym rozwijająca się firma oraz ta z długim stażem na rynku. Czy wiedziałeś/aś, że ponad 89% użytkowników internetu szuka firm znajdujących się w najbliższej okolicy swojego zamieszkania?

Zadbaj o swój wizerunek.

Kreowanie swojego wizerunku w świecie internetu to współcześnie mus. Użytkownicy przestają ufać firmom, które nie mają „twarzy”. Lokalne pozycjonowanie firm jest najczęściej skierowane do wąskiego grona miejscowych odbiorców. To właśnie z nimi powinieneś nawiązać jak najlepsze stosunki. Ludzie zapamiętają twoją firmę czy jakość wykonywanych usług, jeśli wejdziesz z nimi w interakcje. Sprawnie prowadzone social media, przypomnienia, promocje dla zakupów stacjonarnych, newslettery, a nawet odpowiadanie i reagowanie na opinie klientów – to wszystko buduje Twój lokalny wizerunek.

Pozyskuj nowych klientów. Jak wyżej wspominaliśmy, SEO lokalne doskonale poprawia widoczność witryny danego przedsiębiorstwa. Zwiększająca się liczba odwiedzających stronę jest dodatkowym czynnikiem windującym stronę w rankingach Google. Dobra widoczność w sieci, coraz więcej odwiedzin — to brzmi jak udana konwersja.

Jak wspomóc lokalne pozycjonowanie stron internetowych?

Korzystaj z tego, co daje Ci Google – i to za darmo. Internetowa wizytówka Google Moja Firma to absolutny „must have „w lokalnym SEO. Jako przedsiębiorca, który sprzedaje produkty w stacjonarnym sklepie bądź też świadczy różnego rodzaju usługi, musisz posiadać aktualną oraz dobrze zoptymalizowaną wizytówkę. Taką wizytówkę również można stworzyć pod kątem pozycjonowania lokalnego, dodając do niej regionalne słowa i frazy kluczowe. Google Moja firma to: możliwość dodania opisu, zdjęć, godzin pracy. Łatwy kontakt dla klienta przez wybór opcji zadzwoń. Im więcej opcji kontaktu dodasz, tym lepiej. Lokalizacja firmy, trasa dojazdu. Opinie klientów o firmie- dzięki nim to właśnie twoja firma może zyskać przewagę nad konkurencją. Statystyki dotyczące odwiedzin wizytówki firmy, konkretnych zakładek, opisu, zdjęć, produktów, usług. Dobrze zrobiona wizytówka wpływa na podejmowane działania przez użytkowników. To krok ku temu, aby klienci zaczęli odwiedzać cię stacjonarnie. Zaniedbanie wizerunkowe wizytówki, brak odpowiedzi na komentarze, brak aktualizacji, brak podstawowych danych kontaktowych – to wszystko sprawia, że twoja wizytówka traci swoją przydatność w pozycjonowaniu.

Zadbaj o responsywność strony www Strona responsywna, to taka, która bez problemu otwiera się (i dobrze funkcjonuje! ) na urządzeniach mobilnych. Mało kto korzysta z laptopa, szukając czegoś do zjedzenia na szybko w danym mieście. Od tego jest smartfon czy tablet. To właśnie za ich pomocą użytkownicy wpisują frazy lokalne. Jeśli Twoja strona nie jest dostosowana do tych urządzeń – automatycznie Twoja widoczność w wyszukiwarce Google spada.

Zleć analizę regionalnych słów kluczowych Grunt to wiedza na temat tego, czego grupa docelowa oczekuje i czego szuka w sieci. Analiza słów kluczowych wpisywanych przez użytkowników w wyszukiwarkę pomoże ci stworzyć stronę oraz treści, które będą odpowiadały na ich zapytania i potrzeby. Optymalizacja strony pod konkretne frazy to mądry i potrzebny krok ku pozyskaniu nowych klientów. Oczywiście, słowa kluczowe muszą odpowiadać Twojej branży. Wykwalifikowani pozycjonerzy przeprowadzą analizę słów oraz przygotują kompletny raport dotyczący lokalnych słów kluczowych, które warto wykorzystać w promocji swojego biznesu.

Działasz lokalnie? Podkreśl to!Działając regionalnie, musisz naprowadzać klienta na swój biznes oraz cyklicznie przypominać mu o tymże swoje usługi świadczysz w danym rejonie. Z punktu widzenia skutecznego SEO potrzebne jest dodanie np. nazwy miejscowości w tytule strony, przewijająca się nazwa zakładu wraz z miastem w publikowanych treściach czy dodanie pełnych danych kontaktowych (wraz z miastem czy regionem) w widocznych miejscach. Te wszystkie działania sprawią, że twoja lokalna widoczność wzrośnie.

Nie zapomnij o linkowaniu lokalnym! Link building ma ogromną moc. Mocne linki związane z lokalnymi stronami, które cieszą się dużym autorytetem, branżowe katalogi firm, a nawet specjalistyczne fora internetowe – one wszystkie są doskonałymi miejscami do pozostawienia odnośników do Twojej witryny. Lokalne linki budują wizerunek firmy (od razu widać, że ktoś stara się, aby marka zyskiwała na popularności) i wzmacniają Twoją pozycję w wyszukiwarce.

Podsumowanie

Z pewnością musisz zadać sobie pytanie: jak daleko sięgają moje ambicje? Jak wygląda moje grono odbiorców? Jeśli naszym założeniem jest stworzenie lokalnej, wiernej siatki stałych odbiorców, którzy poleceniami przyciągną do Ciebie nowych klientów, to wdrożenie pozycjonowania lokalnego z pewnością ci w tym pomoże. Współcześnie szeroko pojęte SEO lokalne to nowoczesny i przyszłościowy sposób na wyróżnienie się na tle konkurencji. Stała współpraca z pozycjonerami, analiza wyników, konsekwencja oraz działania lokalne pod zalecenia Google da ci to, czego oczekujesz — sukcesywnie powiększającą się grupę stałych odbiorców oraz oczywiście zwiększające się przychody.