fot. Pracuj.pl

Intuicyjny design i interfejs, rozwinięte wsparcie sztucznej inteligencji, lepsze wyszukiwanie i łatwe aplikowanie o pracę – to kluczowe cechy nowej odsłony Pracuj.pl. Najbardziej popularny serwis rekrutacyjny w Polsce, odwiedzany co miesiąc przez blisko 5 mln internautów, wzmacnia wsparcie kandydatów i pracodawców. Nowa wersja zadebiutowała w połowie stycznia 2023 roku. Wprowadzone rozwiązania już w pierwszych dniach zwiększyły znacząco aktywność i responsywność kandydatów.

Trzy filary zmian

Nowa odsłona Pracuj.pl wprowadza zmiany oparte na trzech kluczowych filarach. Pierwszym z nich jest bardziej intuicyjny interfejs strony, przekładający się na lepsze doświadczenia użytkowników. Drugi to ulepszone mechanizmy i filtry wyszukiwania ofert oraz – co szczególnie ważne – mocniejsze wykorzystanie mechanizmów rekomendacji bazujących na sztucznej inteligencji. Trzecią kluczową zmianą w Pracuj.pl jest rozwinięcie mechanizmu „łatwego aplikowania” (eng. easy apply), upraszczającego dodatkowo proces zgłaszania się do rekrutacji.

Wdrożenie i testowanie rozwiązań wprowadzonych do nowej wersji serwisu Pracuj.pl poprzedzone zostało bardzo dokładnymi i szczegółowymi pracami nad produktem. Przeprowadzono m.in. 2601 ankiet i 84 wywiady z użytkownikami, spotkania z klientami, dwa warsztaty kreatywne oraz audyty i analizy produktów sprzedażowych. Testowane były ponadto różnorodne wersje UX (user experience) i UI (User Interface) serwisu.

- Już teraz dostrzegamy pierwsze sygnały skuteczności wdrożonych rozwiązań. Ponad 50% aplikacji o pracę w serwisie generują oferty korzystające z mechanizmów AI (sztucznej inteligencji). Blisko 70% umożliwia łatwe aplikowanie, wykorzystujące gotowe CV użytkowników, bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy. To konkretne liczby, stojące za nowym designem serwisu, większą personalizacją oraz wsparciem technologii. Nowa odsłona Pracuj.pl jest efektem rozbudowanego, przemyślanego procesu projektowego. To także dzięki niemu mamy przekonanie, że to ważny krok w kierunku jeszcze bardziej skutecznej rekrutacji – komentuje Paweł Moszyński, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Produktu w Grupie Pracuj.

Pracuj.pl jest wiodącym miejscem szukania pracy przez Polaków. W grudniu 2022 roku korzystało z niego blisko 5 mln użytkowników, w tym ponad 4 mln z serwisu (bez aplikacji mobilnej). Liczba aktywnych dostępnych ofert zatrudnienia w Pracuj.pl regularnie przekracza 100 tysięcy. Jednocześnie serwis stale reaguje na zmieniające się potrzeby odbiorców. To właśnie dlatego od stycznia 2023 roku do Pracuj.pl wprowadzono nowe rozwiązania i usprawnienia, realnie wpływające na lepsze doświadczenia użytkowników.

Możliwości dla kandydatów i pracodawców

Nowa odsłona Pracuj.pl daje pracodawcom dodatkowe możliwości dotarcia do kandydatów. Istotną rolę pełnią algorytmy analizujące zachowania i preferencje użytkowników, pomagające w łączeniu firm z dopasowanymi do nich kandydatami – odpowiadają już za ponad połowę aplikacji o pracę w serwisie. Z kolei odświeżonemu interfejsowi i designowi, bardziej intuicyjnemu dla kandydatów, towarzyszą m.in. ulepszona wyszukiwarka, bardziej szczegółowe filtry wyszukiwania oraz rekomendacje dla zarejestrowanych kandydatów.

W nowej odsłonie serwisu kandydaci mają większy komfort korzystania z Pracuj.pl. Dzięki funkcji łatwego aplikowania (easy apply), użytkownicy mogą poświęcać mniej czasu na sam proces zgłoszenia się do pracodawcy. Tego typu mechanizmy dostępne są już przy blisko 7 na 10 ogłoszeń w serwisie. Tym samym w większości z nich kandydat sam może wybrać, czy chce wypełniać dodatkowe formularze od pracodawcy, czy też po prostu wysłać CV.

- Z analiz wiemy, że znacząco zwiększyło to nie tylko liczbę CV, ale też udzielanych odpowiedzi na pytania firm. To pokazuje, że uproszczenie jest korzystne dla wszystkich uczestników procesu rekrutacyjnego. Użytkownicy, z którymi testowaliśmy stronę, postrzegają ją jako bardziej dostępną, spójną wizualnie i przyjazną dla osób szukających pracy, niezależnie od specyfiki stanowiska. Ważne dla nas jest także pojawiające się w wielu wywiadach skojarzenie nowej odsłony Pracuj.pl z popularnymi, intuicyjnymi i znanymi serwisami ecommerce, służącymi jako przykład dużej intuicyjności i wygody eksplorowania przez użytkownika – komentuje Monika Seroka, Product Discovery & Design Manager w Grupie Pracuj.

Mobilność i personalizacja

Strona została dodatkowo dopasowana do wygodnej obsługi na urządzeniach mobilnych zgodnie z zasadą „mobile first”. Według danych Gemiusa za pomocą smartfonów z sieci korzysta 63% Polaków. To najpopularniejszy kanał aktywności online. Odzwierciedla się to także w statystykach Pracuj.pl. Obecnie blisko 60% użytkowników serwisu to osoby korzystające z niego na urządzeniach mobilnych.

Nowa odsłona Pracuj.pl oznacza także jeszcze większą personalizację. Dzięki pracom zespołu developerskiego algorytm rekomendacji lepiej dopasowuje oferty do historii aktywności użytkownika, odpowiadając na preferencje dotyczące poszukiwanej pracy. Kandydaci mają łatwy dostęp do zapisanych i ostatnich wyszukań ofert, mogą też w bardziej szczegółowy sposób precyzować swoje oczekiwania wobec szukanych ogłoszeń.

Pobierz ebook "Strony internetowe dla firm"