święta, życzenia, zima, para, ludzie, fot. Free-Photos, pixabay

Już za kilka dni wiele osób będzie obchodzić dzień zakochanych. Walentynki to święto sprzyjające okazywaniu uczuć bliskim. Akcentujemy to zarówno słowami, jak i czynami podarowując upominek czy organizując jakąś niespodziankę dla naszej partnerki czy partnera. Co może być trafionym walentynkowym prezentem według Polaków? Jakie emocje powinien wywołać upominek z okazji dnia zakochanych? - sprawdził serwis Prezentmarzeń realizując badanie "Walentynkowe wpadki Polaków".

Co sądzimy o obchodzeniu walentynek?

Jak wynika z badania w tym roku aż 74% ankietowanych zamierza obchodzić dzień zakochanych. U większości Walentynki wzbudzają pozytywne uczucia, 40% wskazują na radość, bo chętnie celebrujemy ten dzień z bliską osobą. Z kolei 25% podkreśla entuzjazm, bo można się wykazać przed ukochaną osobą. U 19% respondentów święto zakochanych wywołuje stres związany z presją, że trzeba coś zorganizować. U 16% ankietowanych pojawia się nawet złość i niesmak z powodu nadmiernej komercjalizacji tego święta.

Spośród 1631 respondentów badania "Walentynkowe wpadki Polaków” 59% przyznaje, że lubi celebrować dzień zakochanych. Z kolei 24% nie przepada za jego świętowaniem i zdradza, że czuje presję partnera lub partnerki.

Walentynkowe prezenty

Nieodłącznym elementem dnia zakochanych są upominki, dlatego serwis Prezentmarzeń zapytał Polaków i Polki co może być trafionym prezentem walentynkowym i jakie emocje powinien on wzbudzać. Dla 42% zapytanych może być to upominek w formie przeżycia dla dwojga. Dla co trzeciego zapytanego liczy się, aby była to niespodzianka, którą można zaskoczyć partnera lub partnerkę, a 15% stawia na tradycyjne podarunki np. słodycze czy perfumy. Dla 13% jest to upominek własnoręcznie zrobiony.

Według 37% respondentów badania, idealny prezent walentynkowy powinien wywołać radość z możliwości wspólnej jego realizacji. W opinii 23% zapytanych jest to uczucie szczęścia towarzyszące nam przez dłuższy czas. Zdaniem 22% miłe zaskoczenie. Dla 18% kluczowe jest poczucie satysfakcji, że nasz partner lub partnerka postarali się.

Na przestrzeni ostatnich lat, jak potwierdzają wypowiedzi respondentów walentynkowego badania zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń, popularność zyskują upominki w formie wspólnych przeżyć. Są to na przykład: romantyczna sesja fotograficzna, lekcja tańca dla dwojga czy nawet lot awionetką, jak wskazuje 41% zapytanych. Zdaniem 34% są to upominki związane z relaksem na przykład masaż dla dwojga. Z kolei 15% uważa, że są to prezenty z nutą adrenaliny, jak choćby wspólny skok na bungee.

Najciekawsze pomysły

Z propozycji pomysłów na wspólne celebrowanie dnia zakochanych przygotowanej przez serwis Prezentmarzeń, Polacy najchętniej wybraliby lot balonem – jak wskazało 24% respondentów. Na drugim miejscu znalazła się sesja zdjęciowa dla dwojga – 18% odpowiedzi. Na trzeciej pozycji, co może być dużym zaskoczeniem, wspólny skok na bungee – 17% wskazań. Na kolejnych miejscach pojawił się romantyczny masaż dla dwojga i lot awionetką oraz lekcja tańca dla dwojga.

Polacy mają wyobrażenia zarówno o idealnych czy zyskujących coraz większe zainteresowanie upominkach walentynkowych, jak również o tych najbardziej kiczowatych. Wśród szmirowatych upominków prym wiodą kiczowate kartki z życzeniami, sztuczna biżuteria z serduszkami oraz podróbki perfum.

Pobierz poradnik o e-commerce w pdf