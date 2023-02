serce | źródło: Pixabay

Co piątego Polaka przed celebrowaniem dnia zakochanych powstrzymuje strach przed walentynkową wpadką. Aż 91% ankietowanych twierdzi że, to mężczyźni są mistrzami walentynkowych wpadek. Krytyka przygotowanej niespodzianki z okazji święta zakochanych to najczęstsze nietaktowność ze strony pań, a zapomnienie o walentynkach ze strony panów. To wnioski, które można wyciągnąć z badania „Walentynkowe wpadki Polaków" zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń.

Jak pokazało badanie 74% zapytanych Polaków zamierza w tym roku obchodzić dzień zakochanych. Jednak 37% respondentów uważa, że walentynkowa wpadka może nawet przyczynić się do rozpadu związku. Nie dziwi więc fakt, że 20% ankietowanych boi się walentynkowej wpadki i jest to powód, dla którego powstrzymują się od celebrowania tej okazji. Mimo obaw 59% spośród 1631 respondentów badania „Walentynkowe wpadki Polaków" lubi obchodzić dzień zakochanych. Z kolei 24% przyznaje, że nie przepada za jego świętowaniem, ale czuje presję drugiej połowy.

Walentynkowe wpadki kobiet i mężczyzn

Zdaniem 33% zapytanych Polaków wpadką, która może wzbudzić największe rozczarowanie drugiej połówki jest zapomnienie o Walentynkach. Według 32% z dużym rozczarowaniem może się także spotkać nieprzygotowanie żadnej niespodzianki. Z kolei 24% respondentów twierdzi, że może nas pogrążyć brak walentynkowego upominku, jak również kiczowaty lub zbyt tani prezent, jak uważa 11%.

Najczęstszą wpadką walentynkową, jaką popełniają panie według 34% respondentów badania serwisu Prezentmarzeń, jest krytykowanie przygotowanej niespodzianki z okazji dnia zakochanych. Zdaniem 33% ankietowanych jest to niedocenianie walentynkowych upominków. Z kolei 22% twierdzi, że panie liczą, iż to druga połowa wszystko przygotuje na święto zakochanych. Tylko 11% uważa, że kobiety kupują nietrafione prezenty walentynkowe, co jest postrzegane także w kategorii gafy.

Najczęściej wymienianą męską wpadką walentynkową jest zapominanie o walentynkach, jak wskazuje 42% odpowiedzi. Na drugim miejscu jest zabranie drugiej połowy w nieodpowiednie miejsce na Walentynki, co zaznacza 38% respondentów. Na trzeciej pozycji ankietowani wymieniają kiczowate upominki – 11% wskazań oraz tanie upominki - 9% odpowiedzi.

Preferowane formy celebrowania walentynek

Różnice w podejściu do święta zakochanych u mężczyzn i kobiet widać głównie przez pryzmat popełnianych gaf. Rozbieżności są także dostrzegalne są w preferowanych formach uczczenia dnia zakochanych. Według co trzeciego respondenta badania, kobiety chciałyby przede wszystkim świętować Walentynki romantycznie z wyznaniem uczuć oraz na realizacji wspólnego przeżycia, jak twierdzi 26% zapytanych Polaków. W opinii 25% respondentów, panie marzą o kameralnym świętowaniu w domowym zaciszu. Z kolei 19% uważa, że chciałaby być zaskoczone jakąś niestandardową niespodzianką.

Z kolei w przypadku panów, respondenci wskazują przede wszystkim na świętowanie tego dnia na luzie bez specjalnych przygotowań – 31% odpowiedzi. Co ciekawe na drugiej pozycji w badaniu z tą samą ilością 29% wskazań, pojawia się zarówno spędzenie kameralne walentynek w domu, ale również wspólna realizacja ciekawej atrakcji.

Pobierz poradnik o e-commerce w pdf