Pudzianowski oraz inni polscy i zagraniczni sportowcy w kampanii Olimp Sport Nutrition

Kilkanaście ambasadorek i ambasadorów Olimp Sport Nutrition z Polski i zza granicy będzie w nadchodzących tygodniach udowadniać, jak wiele w życiu mogą zmienić regularne treningi.

Za każdą z tych postaci kryje się inna historia. Różne były ich cele, motywacja i okoliczności pierwszego treningu. Wszystkim trening na siłowni dał dużo więcej niż idealną sylwetkę i umiejętności poprawnego wykonywania ćwiczeń. Teraz o tym opowiedzą.

W najbliższych tygodniach polscy (m.in. Mariusz Pudzianowski, Adrianna Kaczmarek, Mateusz Płachta, Szymon Łada, Wiktoria Nnaka, Kasia Dziurska) i zagraniczni (m.in. Florian Poirson, Kerry Sexton czy Marc Hector) sportowcy znajdą się pod lupą Olimp Sport Nutrition. Obserwatorzy marki będą mieli okazję bliżej poznać swoich idoli.

- Chcemy pokazać, że nasi ambasadorzy nie są jednowymiarowi. Z jednej strony jest ciężka praca, którą wykonują każdego dnia. Z tego tytułu będziemy czerpać z ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Będziemy także przy ich przygotowaniach do zawodów. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na codzienne życie sportowców. To osoby, które przecież mają też inne pasje, rodzinę i obowiązki. Mimo to są przykładem, jak rozpoczęcie treningów na siłowni może promieniować na rozwój sportowy, ale i osobowościowy. Chcemy, żeby to była inspiracja m.in. dla tych, którzy być może cały czas szukają motywacji do treningu. Ciężka praca popłaca, ale jak mówi sam Pudzian – samo się nic nie zrobi - Kamil Gorlicki, kierownik działu Marketing Sport Polska.