Reklama cyfrowa w 2019 roku. Przełomowy okres dla polskiego i europejskiego rynku [raport IAB]

Rok 2019 był dla polskiej branży reklamy cyfrowej przełomowy – internet, wzorem rozwiniętych rynków zachodnich, przegonił pod względem nakładów reklamowych telewizję. Dwucyfrowe tempo rozwojowe reklamy online zostało utrzymane, a jej wartość osiągnęła prawie 5 mld zł. W Europie pierwszy raz w historii wydatki na digital były wyższe od sumy wydatków na pozostałe segmenty mediów (64,8 mld euro vs 63,7 mld euro). Co więcej, eksperci przewidują, że branża internetowa, jako jedna z nielicznych, wyjdzie z nadchodzącego zastoju gospodarczego zwycięską ręką – wynika z najnowszego Raportu Strategicznego Internet 2019/2020, wydanego przez IAB Polska.

Zmiana dominacji na rynku reklamowym w Polsce spodziewana była już od kilku lat, ale to właśnie ubiegły rok przyniósł ten historyczny przełom. Internet wysunął się na pozycję lidera w torcie reklamowym, a co więcej, obserwując bieżące trendy, należy się spodziewać, że ta dominacja będzie się zwiększać.

– Tak dobry wynik bardzo cieszy. Reklama internetowa przez lata budowała bardzo silną pozycję rynkową i dzisiaj będzie to procentować. Wyraźnie pokazuje to też niedawne badanie IAB Polska dotyczące wpływu pandemii koronawirusa na firmy w naszej branży. Daje to podstawy, aby wierzyć, że reklama on-line nie tylko najmniej ucierpi w wyniku recesji, ale również odegra kluczową rolę w wychodzeniu z kryzysu oraz w odbudowie i transformacji gospodarki. To właśnie dzięki reklamie online wszyscy przedsiębiorcy będą mogli wrócić do swojej działalności i zachęcić konsumentów i klientów do powrotu do korzystania z ich usług i produktów. Reklama cyfrowa będzie też jednym z głównych narzędzi dla tych, którzy jeszcze są na etapie transformacji cyfrowej – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Branża internetowa w Polsce mierzy się obecnie z dwoma na pozór przeciwstawnymi elementami: z jednej strony bardzo dobrymi wynikami w obszarze wydatków na reklamę cyfrową w 2019 roku, a z drugiej jak cała światowa gospodarka – wizją dekoniunktury. W opinii ekspertów bieżący rok powinien zakończyć się dla komunikacji cyfrowej na nieznacznym plusie, w najgorszym przypadku zaś powtórzyć wynik zeszłoroczny.

- Tegoroczna edycja Raportu Strategicznego IAB Polska jest niecodzienna, ponieważ publikowana w niecodziennych okolicznościach pandemii. Internet jest obecnie kluczowym motorem rozwojowym gospodarki przyszłości, a cyfrowa edukacja przedsiębiorstw stała się podstawową potrzebą. Dzięki niej polski biznes będzie mógł się dynamicznie rozwijać, konkurować z europejskimi i globalnymi graczami oraz tworzyć nowe miejsca pracy nawet w trakcie zachwiania koniunktury – dodaje Włodzimierz Schmidt.

Pierwsza połowa 2020 roku unaoczniła bariery w sprawnym realizowaniu wielu aktywności online oraz ogólnym rozwoju rynku cyfrowego w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji w kwietniu 2020 roku podało, że wzrost zainteresowania e-usługami, zarówno oferowanymi centralnie, jak i lokalnie, był co najmniej trzykrotny. Niestety papierowa biurokracja i niewystarczająca cyfryzacja administracji publicznej stały się szklanym sufitem dla wielu przedsiębiorców i obywateli próbujących przełączyć się na cyfrowy obieg. Jak na dłoni widać także niewystarczające wsparcie Państwa w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i jej ochronę jako krytycznej dla sprawnego funkcjonowania kraju.

Już w pierwszych tygodniach wprowadzonych ograniczeń, wywołanych pandemią COVID-19, nastąpił niespotykany dotąd wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i cyfrowe, a wysycenie sieci internetowej poszybowało w górę. Nie przekłada się to jednak na pomnożenie wartości rynku cyfrowego, co w większej mierze na wyższe koszty. Wstępne dane wskazują, że w 2020 roku należy spodziewać się nie tyle wzrostu liczby internautów, co intensywniejszego korzystania z internetu w postaci dłuższego czasu spędzanego online czy jednoczesnego korzystania z wielu urządzeń z dostępem do internetu.

Ostateczny bilans związany z całościowymi skutkami pandemii na kondycję rynku online możliwy będzie do nakreślenia jednak nie wcześniej niż przy okazji kolejnej edycji Raportu Strategicznego IAB Polska.

