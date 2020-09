Reklama w branży motoryzacyjnej. Zenith przewiduje mocne spadki w 2020 roku

analiza, biurko, wykres, komputer, Fot. rawpixel, pixabay

Według najnowszych prognoz opublikowanych przez agencję Zenith, globalne wydatki na reklamę w kategorii moto zmniejszą się w 2020 roku o 21,0%. To dwa i pół raza szybszy spadek w porównaniu do całego rynku reklamy.

Rozprzestrzenianie się epidemii koronaawirusa i jego wpływ na gospodarkę światową sprawiły, że konsumenci nie są pewni przyszłości swoich finansów i niechętnie decydują się na większe zakupy. Producenci samochodów również ucierpieli z powodu zakłóceń w swoich łańcuchach dostaw, ponieważ w wyniku lockdownu, zakłady produkcyjne były zamykane w wielu krajach, dodatkowo w różnym, nie pokrywającym się często czasie, wpływając tym samym na desynchronizację produkcji.

Kiedy kryzys stał się realny, w obliczu presji zarówno na podaż, jak i na popyt, marki samochodowe bardzo mocno ograniczyły swoje budżety reklamowe. W kwietniu i maju 2020 roku nastąpił największy spadek nakładów reklamowych w branży moto na większości rynków, w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Kolejne miesiące przyniosły złagodzenie tych spadków, które - według prognozy agencji mediowej Zenith - przez resztę miesięcy 2020 roku będą się także stopniowo zmniejszać.

Prognoza Zenith dla rynku reklamy w branży motoryzacyjnej

Zgodnie z prognozą agencji mediowej Zenith, globalne wydatki na reklamę w branży motoryzacyjnej będą charakteryzowały się wzrostami w 2021, jak i w 2022 roku, z wynikami odpowiednio +10,5% i +11,4%. Opóźnione decyzje o zakupie samochodów związane z utrzymującą się niechęcią do korzystania z transportu publicznego doprowadzą do pierwszego od 2017 roku wzrostu sprzedaży samochodów osobowych, napędzając trwały wzrost reklamy motoryzacyjnej w 2022 roku.

Pomimo tempa ożywienia gospodarczego w 2021 i 2022 roku, Zenith prognozuje, że wydatki na reklamę w kategorii moto w 2022 roku będą o 2,8% niższe niż w 2019 roku. Ożywienie w tej branży będzie również mniejsze niż w przypadku całego rynku, którego wartość ma być w 2022 roku tylko o 0,6% niższa od poziomu z 2019.

Marki samochodowe pozostają w tyle w kanale digital

Kategoria digital jest najważniejszym kanałem reklamowym dla marek samochodowych, jednak jedynie 42% budżetów w tej branży wykorzystywane jest w digitalu, w porównaniu do 49% jakie średnio wydają marki w tym kanale. Marki motoryzacyjne są również mniej widoczne w magazynach i w outdoorze.

Telewizja jest drugim co do wielkości kanałem dla reklamodawców z kategorii motoryzacyjnej, którzy wydają znacznie więcej budżetu reklamowego na telewizję (32%) niż przeciętna marka (27%). Telewizja jest nadal kluczową platformą dla szerokozasięgowego budowania marki, choć kanały cyfrowe premium zaczynają przejmować tę rolę dla niektórych grup docelowych. Reklamodawcy moto również wydają więcej na reklamę kinową, co jest dobre w budowaniu świadomości marki wśród młodych, stosunkowo dobrze sytuowanych odbiorców, a także w radiu, które jest szczególnie istotnym medium, biorąc pod uwagę, że większość słuchalności odbywa się w samochodzie.

Marki samochodowe wydają globalnie znacznie więcej na reklamę prasową (11%) niż przeciętna marka (7%). Jest to zasługa głównie dwóch rynków - Niemiec i Indii - gdzie dzienniki wciąż mają duży zasięg wśród dobrze wykształconych, zamożnych czytelników. Marki samochodowe wykorzystują swoją zdolność do przekazywania bardziej szczegółowych informacji, takich jak wartości marki, specyfikacje i akcesoria.

Reklama cyfrowa motorem wzrostów na kolejne lata

Agencja mediowa Zenith przewiduje, że digital będzie jedynym kanałem, w którym marki samochodów wydadzą więcej w 2022 roku niż w 2019. Reklamodawcy skoncentrują się szczególnie na premium wideo w formacie cyfrowym, aby zrekompensować spadek oglądalności telewizji w prime-time i lepiej wykorzystać dane klientów do skuteczniejszego targetowania reklam w digitalu. Jeszcze przed pandemią, kanały cyfrowe stawały się coraz ważniejsze na ścieżce zakupowej konsumenta, a pandemia tylko zintensyfikowała ten trend. Zenith spodziewa się, że tendencja ta utrzyma się w ciągu najbliższych kilku lat. Przewiduje również, że marki z branży motoryzacyjnej wydadzą globalnie w 2022 roku o 9% więcej na reklamę digital niż w 2019 roku.

Dzienniki i magazyny od lat tracą udział w rynku reklamowym, ponieważ ich czytelnicy przenieśli się do sieci. Zenith zakłada, że do 2022 roku nie odzyskają prawie żadnego z utraconych dochodów z reklam w 2020. Wydatki na reklamę w dziennikach będą w 2022 roku o 27% niższe niż w 2019, zaś wydatki na reklamę w czasopismach spadną o 28%. Dla porównania przewiduje się, że w przypadku OOH i reklamy kinowej w branży moto będziemy mieć do czynienia z ożywieniem, po gigantycznych stratach w 2020, spowodowanych ograniczeniami związanymi z dystansem społecznym. Mimo to Zenith przewiduje, że w latach 2019-2022 globalne wydatki na reklamę outdoorową w branży motoryzacyjnej spadną o 10% netto, podczas gdy wydatki na reklamę kinową zmniejszą się o 16%.

Telewizja i radio nadal pozostaną ważne dla reklamy motoryzacyjnej, a w latach 2019-2022 stosunkowo ograniczony spadek wyniesie odpowiednio 6 % i 7 % w skali świata.

Australia i Kanada pionierami

Australia i Kanada to najbardziej zaawansowane rynki motoryzacyjnej reklamy cyfrowej, z których każdy przeznacza ponad 70% całkowitych budżetów na kanały digital. Nawet tutaj istnieje potencjał dla większego wzrostu - prognozuje się, że udział wydatków na reklamę w digitalu wzrośnie w Australii z 75% w 2019 roku do 79% w 2022, natomiast w Kanadzie z 72% do 75%.

Na innych rynkach potencjał wzrostu jest jeszcze większy, zwłaszcza tam, gdzie odnotowuje się wyniki najsłabsze. Zenith przewiduje wzrost udziału reklamy samochodowej w rynku digitalowym w Indiach z 15% w 2019 roku do 23% w 2022, w Szwajcarii z 27% do 33%, a w Stanach Zjedoczonych z 31% do 38%.