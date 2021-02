Rekordowe wyniki Blika za 2020 rok. Zrealizowano ponad 420 mln transakcji

smartfon, komputer, fot. Firmbee, pixabay

W ostatnim kwartale 2020 roku użytkownicy Blika zrealizowali 140 mln transakcji, a w całym ubiegłym roku było ich ponad 420 mln. Na koniec roku z systemu płatności mobilnych aktywnie korzystało 7 mln osób. Łączna wartość transakcji w czwartym kwartale wyniosła blisko 19 mld zł, natomiast rok zamknął się kwotą 57 mld zł. Blik jest dostępny praktycznie dla wszystkich klientów bankowości mobilnej, można z niego korzystać nie tylko w całym polskim e-commerce, ale także na coraz większej liczbie platform globalnych. Rosnącym zainteresowaniem obok e-commerce jest przelew na numer telefonu – czyli możliwość błyskawicznego przekazania pieniędzy pomiędzy użytkownikami.

Rekordowy kwartał

Z rekordowych 140 mln transakcji zrealizowanych w jednym kwartale aż 105,5 mln stanowiły zakupy w e-commerce. To dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Transakcje online to trzy czwarte ogółu operacji BLIKIEM. Według szacunków Polskiego Standardu Płatności, udział Blika we wszystkich płatnościach e-commerce na polskim rynku przekracza już 60 proc.

Drugim najchętniej wykorzystywanym kanałem wśród użytkowników są przelewy na numer telefonu Blik. W tej kategorii wzrost rok do roku to aż 167 proc., a łączna liczba transakcji wyniosła 15,5 mln (wobec blisko 6 mln rok wcześniej). Możliwość natychmiastowego przekazywania pieniędzy z konta na konto, bez konieczności wpisywania numeru rachunku bankowego daje swoim klientom już 10 banków.

- Bezgotówkowe, błyskawiczne i bezpieczne rozliczenia między użytkownikami to naszym zdaniem obecnie najważniejszy trend nie tylko na polskim, ale również europejskim rynku płatności. Prognozujemy, że przelewy na numer telefonu już wkrótce mogą być dominującą formą przekazywania pieniędzy pomiędzy ludźmi - mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.

Transakcje w terminalach płatniczych i bankomatach

W ostatnim kwartale ubiegłego roku dużą popularnością wśród użytkowników Blika cieszyły się również transakcje w tradycyjnych terminalach płatniczych. Ich duży wzrost odnotowano w drugiej połowie roku – w trzecim i czwartym kwartale realizowano po blisko 12 mln transakcji w tym kanale. To o 80 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2019 roku.

Odchodzenie użytkowników od płatności gotówkowych widać na przykładzie liczby transakcji Blikiem w bankomatach. W ostatnich trzech miesiącach roku było ich 7,1 mln. Chociaż rok do roku to niewielki wzrost i w czwartym kwartale odnotowano mniej tego typu transakcji niż kwartał wcześniej, to sam udział Blika w rynku transakcji bankomatowych systematycznie rośnie. Wypłaty i wpłaty w bankomatach stanowiły 5 proc. wszystkich transakcji Blikiem. Warto odnotować, że do roku 2019 bankomaty były drugim, po e-commerce, miejscem, gdzie najchętniej używano Blika. W czwartym kwartale Polacy wykonywali średnio 1,5 mln transakcji Blikiem każdego dnia. Rekordowa dzienna liczba transakcji to blisko 2,4 mln.

Wartość wszystkich transakcji zrealizowanych Blikiem w ostatnich trzech miesiącach 2020 roku wyniosła prawie 19 mld zł, a na koniec roku liczba aktywnych użytkowników sięgnęła 7 mln osób. Za aktywne uznawane są osoby, które realizują przynajmniej jedną transakcję każdego miesiąca kwartału, nie wliczane są w to te, które robią wyłącznie przelewy na numer telefonu.

Opinie klientów

Według badań KANTAR Polska Blik uzyskał w czwartym kwartale 2020 roku wskaźnik NPS na poziomie aż 62 punktów. To oznacza, że użytkownicy bardzo chętnie polecają markę swoim znajomym. Dla porównania – średni wynik NPS dla branży finansowej wynosi 18 punktów. Blik najczęściej polecany jest za szybkość płatności, wygodę i łatwość korzystania, a także bezpieczeństwo. W autorskiej metodologii KANTARA (MDS Meaningful, Different Salient) służącej pomiarowi siły marki (Brand Equity), tzw. indeksie Brand POWER, Blik uzyskał w czwartym kwartale 41 proc. (wzrost o 6 p.p. rok do roku), wyprzedzając takie marki jak VISA (25 proc.), Mastercard (19 proc.), G-Pay (6 proc.), Revolut (5 proc.) oraz Apple Pay (4 proc.).

- Użytkownicy znają i cenią Blika przede wszystkim za jego wszechstronność i mobilność. Blik jest jedynym systemem płatności, który pod jedną marką dostarcza możliwości płatności w POS, e-commerce, oferuje przelewy na numer telefonu i możliwość wypłaty w bankomacie – żadna z marek obecnych na rynku nie integruje tych funkcji. BLIK upraszcza finanse, sprawia, że stają się one pozytywne i przyjemne, do tego daje bardzo dobry UX, dzięki czemu jest tak chętnie polecaną usługą - podkreśla Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności

Wyniki 2020 roku najlepsze w historii Blika

W całym 2020 roku Blik odnotował 424 mln transakcji, czyli prawie dwa razy więcej niż w 2019 roku. Łącznie od czasu uruchomienia systemu w lutym 2015 roku użytkownicy zrealizowali 777 mln operacji.

- Bardzo szybko zbliżamy się do osiągnięcia pierwszego miliarda transakcji Blikiem, co będzie dla nas pewnego rodzaju symbolicznym osiągnięciem po 6 latach obecności na rynku. Łączna wartość transakcji Blikiem od lutego 2015 roku do końca 2020 wyniosła blisko 105 miliardów zł. W e-commerce staliśmy się już niekwestionowanym liderem. Według danych NBP liczba transakcji w sieci jest już ponad dwa razy wyższa niż tych realizowanych kartami. Nasze ambicje sięgają jednak dalej, dlatego intensywnie pracujemy nad tym, aby Blikiem można było płacić wszędzie na świecie, gdzie tylko nasi użytkownicy chcą robić zakupy - zaznacza Dariusz Mazurkiewicz.

Blik to ogólnokrajowy, powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z Blika w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 90 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). PSP stale rozwija możliwości Blika tak, aby system był jak najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. Z Blika mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao S.A, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, Nest Banku, Banku Pocztowego, Banku BPS oraz SGB wraz zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi.

