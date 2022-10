smartfon, Play Later, płatności odroczone, fot. Revolut

Revolut udostępnił klientom w Polsce odroczone płatności Pay Later. Usługa w aplikacji pozwala rozłożyć koszt zakupów do 5 000 PLN na trzy miesięczne raty. W ramach promocji dla nowych klientów, firma znosi także opłaty za odroczenie płatności za pomocą Pay Later dokonane w ciągu 30 dni od przyznania limitu. Dodatkowo w aplikacji pojawiła się nowa funkcjonalność: wirtualna karta płatnicza Pay Later. Każda płatność dokonana przy jej pomocy zostanie rozłożona na 3 raty. Usługa działa w internecie i w sklepach stacjonarnych, także z pomocą Apple Pay i Google Pay.

W sierpniu firma udostępniła pierwszym klientom w Polsce usługę ratalną w aplikacji pod nazwą Pay Later. Teraz, dla dodatkowej wygody wprowadza specjalną kartę Pay Later, która rozkłada na raty koszt dokonywanych z jej pomocą zakupów. O dostęp do Pay Later może już wnioskować ponad 1,7 mln klientów Revolut w Polsce.

Pay Later od Revolut to produkt ratalny z odroczoną płatnością, który wykorzystuje przyznany limit kredytowy i bierze pod uwagę zdolności zakupowe klienta. Karta działa na podobnej zasadzie jak udostępniona wcześniej funkcja w aplikacji. Revolut daje klientowi swobodę decyzji, kiedy chce skorzystać z rat Pay Later, jaką metodą aktywować raty (aplikacja lub karta), nie ogranicza też wyboru do zamkniętej listy sklepów.

Dodatkowo, w sezonie wydatków studenckich, firma uruchomiła promocję dla nowych klientów. Polega ona na zniesieniu opłaty za odroczenie płatności z pomocą funkcji Pay Later dokonanej w ciągu 30 dni od przyznania limitu. Dotyczy to płatności zarówno online, jak i w sklepach fizycznych. Promocja dotyczy tylko osób, które nie miały nigdy wcześniej limitu Pay Later w Revolut.

Karta do rat

Uprawnieni klienci mogą skorzystać z rat Pay Later przy zakupach do maksymalnej kwoty 5000 PLN opłaconych kartą Revolut, zarówno fizyczną jak i wirtualną ze zmiennym numerem, która zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa transakcji online - jej numer jest niszczony po każdej płatności. Wystarczy aktywować tryb Pay Later w aplikacji przed dokonaniem płatności, którą chcemy rozłożyć na raty.

Nowością jest teraz opcja skorzystania z wirtualnej karty Pay Later. Tu, podczas płatności kwota zakupu zostanie rozłożona na raty automatycznie, bez konieczności wcześniejszej aktywacji trybu Pay Later. By móc aplikować o limit, należy m.in. posiadać obywatelstwo polskie, a także mieć w telefonie aktualną wersję aplikacji Revolut (minimum 8.67).

Jak to działa i jakie są koszty?

Gdy klienci Revolut rozkładają dowolny wydatek zakupowy na trzy miesięczne raty, pierwsza rata jest opłacana z góry w momencie płatności a kolejne w drugim i w trzecim miesiącu. Opłata w wysokości 2,99% za każdy rozłożony na raty wydatek jest uiszczana przy okazji zwrotu drugiej i trzeciej raty. Po przyznaniu dostępu do usługi Pay Later, klienci mogą aktywować ją w dowolnym momencie, jednym kliknięciem w aplikacji, przed dokonaniem płatności za wybrane zakupy. Następnie, mogą obserwować status płatności i spłat w sekcji Karty, lub w sekcji Pay Later. Raty Pay Later można spłacić wcześniej, bez dodatkowych opłat.

Niezależnie czy chodzi o zakup opału na zimę, monitora do nauki, czy prezentu dla dziecka, klienci Revolut mogą skorzystać z rat Pay Later u dowolnego usługodawcy, który akceptuje płatności Revolut w sklepie stacjonarnym lub online. W przeciwieństwie do niektórych produktów "kup teraz, zapłać później" dostępnych na rynku, usługodawca nie musi mieć z Revolut żadnej umowy, a Revolut nie obarcza sklepu żadną opłatą z tytułu transakcji Pay Later.

Limit kredytowy

Revolut dokładnie sprawdza zdolność kredytową i zakupową klienta, a następnie decyduje o przyznaniu dostępu do usługi Pay Later. Obecnie, najwyższy dostępny limit kredytowy wynosi 5 000 PLN, ale klienci otrzymują limit indywidualny, w drodze oceny zdolności kredytowej.

Nowa usługa ratalna Pay Later posiada wewnętrzny system, który wspiera bezpieczeństwo finansowe klientów i sprawdza, czy klienta stać na swobodne korzystanie z limitu. Inaczej niż w niektórych usługach "kup teraz, zapłać później" dostępnych na rynku, Revolut ma zdolność dokonywania kompleksowej analizy zdolności kredytowej jeszcze przed transakcją, w przeciwieństwie do praktyki przyznawania kredytu ratalnego w momencie lub dopiero po dokonaniu transakcji w punkcie sprzedaży.

Karta Pay Later to kolejne narzędzie w portfolio usług Revolut, które mają umożliwić zarządzanie wszystkimi wydatkami z poziomu jednej prostej aplikacji w telefonie. Wartość rynku płatności odroczonych typu "kup teraz, zapłać później" w ciągu najbliższych 5 lat w Europie oceniana jest na 680 miliardów GBP.

Rozwiązanie to rozszerza ofertę kredytową Revolut w Polsce (m.in. kredyty online, karty kredytowe, odroczenie opłaty za hotel, tryb Pay Later w aplikacji), aby docelowo spełnić wszelkie potrzeby kredytowe klientów.