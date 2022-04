Rola CSR w kształtowaniu wizerunku firmy. Najpierw COVID-19, teraz wojna w Ukrainie

analiza, zespół, biurko, ręce, fot. mohamed_hassan, pixabay

Najpierw ciężki okres pandemii Covid-19, a następnie kryzys humanitarny wywołany przez wojnę w Ukrainie sprawił, że działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zyskały na znaczeniu. O rosnącej wartości CSR na rynku pracy świadczą też oczekiwania pracowników. Jak pokazało badanie zrealizowanego przez Dailyfruits w marcu br. aż 87% respondentów zadeklarowało, że chce aby ich pracodawca pomagał Ukrainie. W trudnych czasach liczy się odpowiedzialność i jednoczenie ludzi wokół dobrych idei, więc CSR odgrywa coraz ważniejszą rolę, a dla firm jest także możliwością wiarygodnego budowania wizerunku pracodawcy.

Pandemia i kryzys humanitarny

Jeszcze kilka lat temu CSR traktowano jako jeden z mniej istotnych elementów budowania wizerunku firm. W obliczu jednak rosnącej na rynku pracy liczby pracowników z pokolenia milenialsów, dla której ważne są działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, pracodawcy zaczęli mocniej dostrzegać potrzebę realizacji takich projektów. Skutki pandemii Covid-19 i wojny w Ukrainie stały się również dla wielu pracodawców istotnym wyznacznikiem do działań w obszarze CSR.

Większość respondentów biorących udział w badaniu Dailyfruits podkreśliła, że chce aby ich firma zaangażowała się w pomoc Ukrainie. Według 48% respondentów pokazuje to, w jakim miejscu pracują, a 39% oświadcza, że jest to dla nich bardzo ważne. Jak to jest istotne świadczy także kryzys wizerunkowy firm, które mimo dużego sprzeciwu opinii publicznej zdecydowały się kontynuować współpracę z Rosją po jej ataku na Ukrainę. Skuteczne pomaganie, działalność charytatywna, etyczne prowadzenie biznesu w czasach wymagających odpowiedzialności społecznej to elementy strategii CSR, które są zgodne z oczekiwaniami pracowników wobec swoich pracodawców.

Włączenie się w pomoc Ukrainie przynosi wiele dobra, zarówno w postaci efektywnej pomocy potrzebującym w obliczu kryzysu humanitarnego, jak również samych firmom, których pracownicy jednoczą się w szczytnym celu. Według 91% uczestników badania Dailyfruits, pracownicy bardzo pozytywnie postrzegają pracodawców, którzy angażują się w pomoc Ukrainie. Zdaniem 48% respondentów są oni dumni ze swojego pracodawcy. W opinii 43% dzielą się pozytywnymi opiniami o swoim pracodawcy w mediach społecznościowych i mocniej utożsamiają się z firmą, w której pracują. Postawa pracowników i deklaracje udzielane w badaniu „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników" pokazują, że Polacy nie tylko oczekują od pracodawców włączenia się w wsparcie naszych sąsiadów, ale sami chcą angażować się w takie działania wraz z pracodawcami.

Wzmocnienie więzi

Wartościowym efektem realizowanych działań pomocowych dla Ukrainy przez firmy jest także zwiększenie zaangażowania w organizacjach i wzmocnienie więzi na linii pracodawca – pracownicy. Sami pracownicy dostrzegają tę zależność, bo co trzeci zapytanych respondent badania Dailyfruits podkreśla to jako dodatkową korzyść dla pracodawcy wynikającą z faktu włączenia się w pomoc Ukrainie. Wśród innych dobrych aspektów zaangażowania się pracodawcy w działania pomocowe zapytani dostrzegają także: umocnienie współpracy z partnerami i klientami w ramach wspólnie realizowanych działań dla Ukrainy i uchodźców, poczucie pracy w firmie, gdzie ważne są wartości humanitarne, integrację pracowników oraz pokazanie, że społeczna odpowiedzialność biznesowa to czyny.

Badanie „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników" zrealizowane przez Dailyfruits potwierdziło, że działania CSR prowadzone przez firmy w obliczu sytuacji na Ukrainie są ważne dla ich pracowników. Korzyści realizowane z tych działań są także wielowymiarowe, gdyż mogą nieść efektywną pomoc potrzebującym, a jednocześnie pomagać w słusznej sprawie integrować firmowe zespoły. Coraz więcej badań pokazuje, że pracownicy chętniej chcą pracować w firmach społecznie odpowiedzialnych, więc pozycja CSR zyskuje znaczenie na rynku pracy.

