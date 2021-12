Rynek smartfonów w Polsce. Z jakich urządzeń korzystamy i jak często je wymieniamy?

selfie, kobiety, zdjęcie, smartfon, fot. Mirceaiancu, pixabay

Co trzeci telefon w Polsce to smartfon marki Samsung, zaś iPhone, od którego zaczęła się mobilna rewolucja, wypadł poza podium i dziś używa go co dziesiąta osoba. Wszystko może się jednak szybko zmienić, bo większość Polaków (55 proc.) w ciągu dwóch lat wymieni telefon, z którego obecnie korzysta. Tylko czterech na dziesięciu sięgnie po pakiety od operatorów telefonii komórkowej.

Niższa sprzedaż i dominacja Androida

Według badania Kantar, w 2020 roku po praz pierwszy w historii smartfonów zarówno w Polsce jak i globalnie odnotowano kilkuprocentowy spadek sprzedaży nowych urządzeń, który wiązano turbulencjami gospodarczymi czasu pandemii. Rok 2021 miał przynieść odbicie, jednak kryzys na rynku mikroczipów wraz z kryzysem logistycznym odsunęły je w czasie.

Najbardziej rzucająca się w oczy jest dominacja urządzeń z systemem Android - to blisko 90 proc. smartfonów na polskim rynku. Pozostałe 10 proc. to urządzenia z iOS dostarczane przez Apple. Z takim wynikiem amerykański producent znalazł się poza podium, a trafiły na nie firmy azjatyckie - Samsung (34 proc.) Xiaomi (21 proc.) i Huawei (17 proc.).

Krótki cykl życia smartfonu

Z badania wynika, że co trzeci użytkownik wymienia smartfona po dwóch latach (31 proc.). 24 proc. robi to nawet szybciej, 14 proc. po dwóch i pół roku, a 19 proc. po trzech latach. Oznacza to, że znaczna większość Polaków (64 proc.) korzysta z telefonów w 2-3 letnich cyklach. Taki cykl wydaje się pokrywać z typowymi długościami abonamentów u operatorów telefonii komórkowej, którzy telefon zapewniają w cenie usługi. Okazuje się jednak, że większość Polaków (62 proc.) telefon i abonament kupuje osobno. Jak wynika z badania, tylko co czwarty Polak wybiera pakiet oferowany przez swojego operatora.

- Tym, co skłania nas do zakupu kolejnego telefonu, niekoniecznie jest możliwość otrzymania "darmowego" urządzenia przy okazji przedłużania umowy z operatorem komórkowym. To częściej chęć pozbycia się starego modelu, który po upływie dwóch- trzech lat funkcjonuje zwykle dużo gorzej niż na początku. Jest to nie tylko efektem nagromadzenia się losowych usterek, ale niestety też świadomego projektowania komponentów by zużyły się po upływie kilku lat. Znane są praktyki spowalniania sprzętu podczas aktualizacji oprogramowania, tak by skłonić klientów do wymiany go na nowszy i szybszy model. Nasze doświadczenia pokazują, że wystarczy poddać smartfona przeglądowi oraz czasem wymienić najbardziej zużyte komponenty jak baterię czy ekran, aby dwu- a nawet trzykrotnie wydłużyć jego cykl życia - zauważa Janne Korpela, country manager platformy Swappie.

Smartfon w prezencie

6 proc. badanych otrzymało smartfona w prezencie - od bliskich lub od pracodawcy jako służbowy telefon. Choć wiadomo, że smartfony mają też dzieci i młodzież, biorąc pod uwagę tylko dorosłą populację i fakt, że 78 proc. z nich korzysta ze smartfona (dane CBOS 2021) można ostrożnie oszacować, że w naszych kieszeniach znajduje się 1,88 mln smartfonów, które od kogoś dostaliśmy. Tyle samo badanych kupiło używane lub odnowione urządzenie.

Motywatorem do szukania niestandardowych rozwiązań są przede wszystkim oszczędności. Niemal ¾ respondentów skłonnych kupić telefon online, zrobiłoby to ze względu na potencjalnie niższe ceny, a 69 proc. skorzystałoby z internetowych porównywarek cen przed podjęciem decyzji o zakupie. Motywacją do kupowania w sieci jest też szeroka oferta (59 proc. wskazań) godna zaufania marka sklepu (42 proc.) oraz wygodne metody płatności i dostawy (26 proc.) Ogólnie blisko połowa badanych (45 proc.) byłaby skłonna kupić smartfona online.

- Smartfon także w Polsce stał się zwykłym urządzeniem do codziennej komunikacji, które klienci chcą nabyć możliwie najtaniej. Nic dziwnego, że swoje kroki tak chętnie kierują do internetu, gdzie wygodniej niż w salonie można sprawdzić i porównać specyfikacje kilku na oko identycznych modeli. To też sytuacja sprzyjająca sprzedaży odnowionych urządzeń. Każdy może zobaczyć, że praktycznie nie różnią się one od fabrycznie nowych, za to cena potrafi być nawet o 40 proc niższa - podsumuje Janne Korpela ze Swappie.

Do 2025 r. branża używanych telefonów ta będzie rosła w tempie 12,5 proc. rocznie.

