Saleforce i Siemens łączą siły. Stworzą bezdotykowe biuro

Salesforce i Siemens ogłosiły strategiczne partnerstwo w celu opracowania nowego pakietu technologii dla miejsc pracy, który będzie wspierał przedsiębiorstwa na całym świecie w bezpiecznym, ponownym otwieraniu. Partnerstwo obejmuje serwis Work.com zbudowany przez Salesforce oraz rozwiązania Inteligentnej Infrastruktury firmy Siemens, w tym Comfy oraz Enlighted.

Kluczowe rozwiązania obejmują "bezdotykowe biuro" z mobilnymi kartami wstępu do budynku i wind oraz system bezpiecznego zarządzania miejscem pracy, który pozwala pracownikom na rezerwowanie sal konferencyjnych i biurek za pomocą aplikacji Comfy, która wysyła w czasie rzeczywistym powiadomienia o przekroczeniu bezpiecznej liczby uczestników w pomieszczeniu. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu danych o zajętości przestrzeni dostarczanych przez Enlighted i gromadzonych w ramach Comfy, w tym dotyczących obecności pracowników oraz rezerwacji biur i pomieszczeń, firmy będą mogły usprawnić proces śledzenia wzajemnych kontaktów w Work.com. Pozwoli to na szybsze i dokładniejsze reagowanie w sytuacjach awaryjnych. Śledzenie kontaktów będzie rozwiązaniem typu opt-in, zapewniającym poszanowanie prywatności użytkowników.

Połączenie najlepszej w swojej klasie technologii IoT firmy Siemens z rozwiązaniami Salesforce Work.com umożliwi klientom podejmowanie decyzji w oparciu o dane w czasie rzeczywistym i stworzy elastyczne ramy dla przyszłych działań w miejscu pracy. Firmy Siemens i Salesforce jako pierwsze wdrożą nowe rozwiązania we własnych biurach, w tym w siedzibie głównej Siemens Smart Infrastructure w Zug w Szwajcarii oraz Salesforce Tower w San Francisco.

- Bezpieczny powrót ludzi do miejsc pracy jest globalnym wyzwaniem, dlatego ważne jest, aby firmy chroniły swoich pracowników, w celu budowania zaufania i pewności siebie. Wspólnie z Salesforce możemy szybko wspierać przedsiębiorstwa na całym świecie we wdrażaniu technologii, która pomaga pracownikom w powrocie do biura, jednocześnie kładąc podwaliny pod długoterminową cyfrową transformację w miejscach pracy - powiedział Roland Busch, zastępca dyrektora generalnego i członek zarządu Siemens AG.

Efektywne wykorzystanie biura

Dane gromadzone są z częstotliwością co sekundę przez podłączone do chmury inteligentne czujniki. Platforma IoT tworzy "systemy sensoryczne" w całym budynku, zapewniając wgląd i analizę sposobu użytkowania budynku oraz w czasie rzeczywistym informując o zakresie wykorzystania przestrzeni oraz lokalizacji ludzi oraz zasobów. Rozwiązanie Comfy's Safe Workplace Solution dostarcza aplikację skierowaną do pracowników, która umożliwia firmom informowanie użytkowników i zwiększanie ich produktywności, zapewniając jednocześnie bezpieczne i zgodne z lokalnymi przepisami miejsce pracy. Pracownicy mają możliwość przeglądania i rezerwowania biurek oraz salek konferencyjnych, a system dba o przestrzeganie wytycznych dotyczących odległości w czasie rzeczywistym, podaje informacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz umożliwia zamawianie usług takich jak dezynfekcja. Ponadto, Comfy Insights oferuje firmom tablicę analityczną, która dostarczy informacji na temat użytkowania biura, pozwalając na stworzenie strategii zarządzania miejscami pracy w przyszłości opartej na danych.

- Organizacje na całym świecie zaczynają na nowo wyobrażać sobie przyszłe środowisko pracy, stawiając zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w centrum cyfrowych przemian. Łącząc rozwiązania Siemens w zakresie inteligentnej infrastruktury z witryną Salesforce Work.com, dajemy firmom narzędzia do szybkiego podejmowania inteligentnych, opartych na danych decyzji, dzięki którym miejsca pracy będzie można bezpiecznie ponownie otworzyć - powiedział Alex Dayon, prezes i dyrektor ds. strategii, Salesforce.

Stworzona przez Salesforce platforma Work.com, zasilana przez technologię Customer 360, jest nowym pakietem aplikacji i zasobów doradczych, które pomagają liderom biznesu i społeczności na całym świecie w bezpiecznym ponownym uruchomieniu. Główne rozwiązania Work.com - w tym Workplace Command Center, Contact Tracing, Emergency Response Management i Rapid Crisis Response - umożliwiają klientom podejmowanie decyzji opartych na danych, budowanie planów ciągłości biznesowej i zarządzania ryzykiem oraz skuteczną komunikację z interesariuszami na dużą skalę.