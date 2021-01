Ścieżka zakupowa w e-commerce i jej optymalizacja

mBank - Paynow

Każdemu z nas zdarzyło się kiedyś porzucić koszyk w trakcie robienia zakupów online ze względu na zbyt długi i skomplikowany proces. Aż 70% koszyków w e-commerce jest bezpowrotnie porzucanych w czasie zakupów. Ponadto według statystyk już 2/3 internautów przyznaje się do robienia zakupów za pomocą smartfona. Dzieje się tak, ponieważ kupującymi są coraz młodsze osoby, które jednocześnie dysponują z roku na rok coraz większymi środkami. Zobacz, jak uprościć kolejne etapy zakupów, by klienci chętnie u nas kupowali. Wygodne zakupy za pomocą smartfona? Z Paynow to możliwe!





Ścieżka zakupowa. Jak to wygląda?

Smartfony to zdecydowanie przyszłość w sprzedaży online. Już dziś komputery i laptopy zostały zastąpione przez telefony ze stałym podłączeniem do sieci. I nic dziwnego! Wygoda robienia zakupów w każdym miejscu i o każdej porze, to obecnie norma. Jednak format mobilny wymusza na prowadzących sklepy online usprawnianie poszczególnych etapów ścieżki zakupowej. Tak, aby pomimo mniejszego ekranu, zachować komfort w czasie transakcji.

Do elementów ścieżki zakupowej w m-commerce, zaliczamy:

* poznanie oferty;

* skompletowanie zamówienia;

* logowanie do profilu klienta, rejestracja wraz z wprowadzeniem danych;

* wybór sposobu dostawy;

* wybór sposobu płatności;

* podsumowanie zamówienia

Ponadto nie należy zapominać o procesach, których nie zaliczamy bezpośrednio do ścieżki zakupowej, ale które wpływają bardzo na ocenę sklepu oraz ewentualny powrót klienta. Tymi elementami są:

* regulaminy i zwroty;

* kontakt z działem obsługi klienta oraz pomoc;

* accessibility, czyli dostępne rozwiązania;

* aspekt ekologiczny.

Co zrobić, aby zaprojektować w taki sposób ścieżkę, aby była wygodna dla każdego klienta? Ścieżka zakupowa powinna być przede wszystkim bezpieczna i przejrzysta. Ważne, aby każdy użytkownik intuicyjnie mógł się poruszać w naszym e-commerce, w przeciwnym razie nie dokona u nas zakupów, a także nie odwiedzi nas ponownie. Pamiętajmy, że w trakcie zakupów za pomocą telefonu klient posługuje się palcem. To ważny aspekt, który należy uwzględnić.

Od czego warto zacząć?

W pierwszej kolejności warto przeprowadzić audyt firmowego e-commerce’u. W tym celu należy zatrudnić odpowiednią agencję, która w profesjonalny sposób takie badania dla nas przeprowadzi. W wyniku audytu, firma będzie w stanie zoptymalizować ścieżkę zakupową w taki sposób, aby klienci nie porzucali swojego koszyka. To wbrew pozorom trudne i skomplikowane zadanie.



Dostosowując swój sklep do e-commercu, warto zadbać o:

* responsywność,

* krótki czas ładowania,

* dostosowanie witryny oraz przeglądarek,

* prostą rejestrację do panelu klienta.

Te elementy najbardziej wpływają na pozytywne doświadczenie zakupowe klientów.

Prosta finalizacja każdego zamówienia z Paynow

Bardzo ważnym etapem jest wybór sposobu płatności. Klienci często rezygnują z finalizacji zakupów przez zbyt skomplikowany proces zapłaty oraz brak poczucia bezpieczeństwa. Tutaj z pomocą przychodzi internetowa bramka płatnicza proponowana przez mBank. Paynow to intuicyjny sposób płacenia, który nie wymaga dużego doświadczenia zakupowego. Jest on bardzo bezpieczny i komfortowy dla naszych klientów. Dzięki Paynow kupujący może wybrać swój ulubiony sposób zapłaty. Od niedawna dostępny jest nie tylko dla małych i średnich firm, ale też dla największych przedsiębiorstw.

Ponadto, za pośrednictwem Paynow otrzymujesz pieniądze od klienta natychmiast. To powoduje, że możesz szybko przejść do realizacji zamówienia. Na tle rosnącej konkurencji, czas realizacji zamówienia jest bardzo ważny. System Paynow bez problemu zintegrujesz ze swoim sklepem dzięki specjalnym wtyczkom. W ten sposób wprowadzisz unowocześnienia w swojej firmie. Wybierając Paynow, zapłacisz niewielką prowizję, która wynosi jedynie 0,95% od każdej płatności, a w przypadku dużych przedsiębiorstw można ją indywidualnie negocjować.

Paynow to pierwsza w Polsce bramka płatnicza funkcjonująca w chmurze. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy w danym okresie Twoje przedsiębiorstwo przyjmie kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy wpłat od klientów, bramka płatnicza będzie funkcjonować dokładnie tak samo. To wszystko dzięki elastyczności modelu chmurowego i możliwości zwiększania mocy obliczeniowej bez konieczności inwestycji w rozwój infrastruktury sprzętowej.