Sklepy czekają na sezon świąteczny. Odrobią straty wywołane epidemią? [badanie]

zakupy, jedzenie, sklep, fot. Peggy Marco, pixabay

Zbliża się początek listopada, a wraz z nim, wyczekiwany przez detalistów sezon świąteczny. To dla nich wielka szansa na odrobienie strat z pierwszego półrocza 2020. Jak pokazują badania PayPal, gwiazdka to być albo nie być dla 1 na 5 detalistów. W te święta okaże się, dla kogo były to „Last Christmas”.

Firma PayPal zleciła realizację badań wśród przedstawicieli tysiąca małych i średnich firm. Respondenci opowiadali o tym, jakie mają plany na najbliższy czas i jak chcą je zrealizować.

Biznesowy Poker

Wnioski, jakie wyciągnęli Amerykanie z przeprowadzonej ankiety, można uznać za niepokojące. Wynika z niej, że sytuacja detalistów jest, oględnie mówiąc, niewesoła. Jeden na pięciu (20%) sprzedawców detalicznych twierdzi, że jego przyszłość uzależniona jest od tego, jak dobrze poradzi sobie w okresie świątecznym.

- Koronawirus na pewno odciśnie swoje piętno na handlu, który w jeszcze większym stopniu przeniesie się do sieci. Zgodnie z nowymi badaniami Rakuten Advertising, w te Święta Bożego Narodzenia 73% kupujących dokona zakupów głównie online, niezależnie od potencjalnego powrotu do lockdownu, a większość konsumentów nie planuje zmniejszenia swoich wydatków - mówi Grzegorz Dembicki, Business Development Manager z Sagra Technology.

W takiej sytuacji retailerzy nie powinni siedzieć z założonymi rękoma, a ostro przygotowywać się do „żniw”. Jednak jak wynika z danych zebranych w sierpniu, nie widać wielkich ruchów w branży. PayPal podaje, że aż 57% badanych nie rozpoczęło jeszcze żadnych czynności. Mimo wszystko, respondenci twierdzą, że mają plany dotyczące działań, jakie należy podjąć.

- Jak wynika z raportu KPMG COVID-19: The data deficit, wielu sprzedawców (71%) porzuciło analitykę i skupiło się na intuicji. To ryzykowna taktyka, która może odbić im się czkawką. Szczególnie w obliczu, problemów z jakimi może zetknąć się biznes po lockdownie. Zarządzanie informacją stanie się kluczową kompetencją, jaką muszą rozwijać managerowie. - uważa Grzegorz Dembicki z Sagra Technology.

Ekspert szczecińskiej spółki IT zwraca uwagę na dwa szczególnie istotne trendy, których wielu detalistów zdaje się nie dostrzegać: - Po pierwsze, powinniśmy spodziewać się, że świąteczne wydatki wzrosną. Jak twierdzą analitycy firmy Deloitte, w sklepach zostawimy około 1-1,5% pieniędzy więcej niż przed rokiem. Po drugie, klienci będą chcieli korzystać z modelu BOPS (Buy Online Pickup in Store), który polega na tym, że zamówienia złożone online można będzie odebrać samodzielnie w sklepie.

Gotowe na wszystko

Klienci, którzy zdecydują się samodzielnie odwiedzić sklep, będą szukać nie tylko prezentów i bogatej oferty, ale również komfortu i bezpieczeństwa. Jakie wobec tego kroki planuje podjąć biznes, by sprostać tym postcovidowym wymaganiom? Większość sprzedawców detalicznych (81%) zapowiedziała, że już wdraża odpowiednie środki bezpieczeństwa, które będą chronić klientów. Prawie połowa ankietowanych (46%) chce wprowadzić odbiór zamówionych towarów w sklepie. Mniej więcej taka sama część będzie wymagać od kupujących noszenia masek i przestrzegania nakazów zachowania dystansu społecznego.

Fizyczne metody zabezpieczeń to jedynie początek zmian, jakie przechodzą sklepy stacjonarne. Spory nacisk kładzie się na cyfryzację i nowoczesne technologie, wspierające handel. Jeden na trzech respondentów badania PayPal (34%) deklaruje, że do końca roku ma zamiar skupić się na płatnościach bezgotówkowych i ich popularyzacji. Biznes spogląda jednak jeszcze dalej, słusznie szukając swojej szansy w połączeniu doświadczeń offline i online. 39% ankietowanych planuje sprzedawać produkty na platformach handlowych, takich jak eBay czy Amazon, a 31% chce spróbować social sellingu, czyli wykorzystać media społecznościowe.

Silny charakter

- Kryzys jest również testem elastyczności łańcucha dostaw sprzedawców detalicznych. Jedna z ankiet przeprowadzonych przez firmę zajmującą się badaniem rynku handlu elektronicznego B2B, Digital Commerce 360, wykazała, że wiele wyzwań, o których wspominali sprzedawcy detaliczni, jest związanych z łańcuchem dostaw. Opóźnienia w dostawie produktów (44%), problemy z zaufaniem konsumentów (42%) i niedobory zapasów (40%), znalazły się na szczycie listy problemów sprzedawców detalicznych -zauważa Grzegorz Dembicki.

Detaliści, którzy przetrwają kryzys COVID-19, to ci, którzy zachowują zimną krew i obecną sytuację postrzegają jako szansę. Niezależnie od tego, jaki scenariusz napotkają po drodze. Elastyczne kanały cyfrowe, optymalizacja łańcucha dostaw i możliwość budowania strategii na podstawie faktów, a nie przewidywań, to czynniki, które pomogą sprostać około covidowym wyzwaniom, jednocześnie zmieniając ich organizację na przyszłość.

Ebook z raportem o agencjach social mediowych