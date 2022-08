UX sklepów internetowych. Oto najpopularniejsze usprawnienia

kobieta, biuro, komputer, zespół, fot. free-photos, pixabay

Ekonomiści przewidują, że nadchodzące spowolnienie gospodarcze dotknie również sektor e-commerce. Handlowcom przyjdzie walczyć o względy konsumentów, których portfele staną się cieńsze - a stawką będzie przetrwanie w trudnych warunkach. Mimo ogromnej elastyczności, jaką handel online wykazał podczas pandemii, branża ta będzie musiała coraz uważniej analizować swój biznes, ofertę i posiadane atuty.

Pełna recepta na sukces będzie oczywiście inna w różnych sklepach. Statystyki jednak pokazują element wspólny dla wszystkich – a są nim doświadczenia klienta (UX). Nawet 70 proc. firm działających w sieci upada właśnie z powodu słabego UX. Mimo to, tylko nieco ponad połowa biznesów przeprowadza w tym obszarze jakiekolwiek testy .

Samo pojęcie UX jest bardzo szerokie. Istotę zagadnienia dobrze oddaje anglojęzyczny termin „shopping friction”: zbiorcze określenie problemów, które napotyka klient podczas swojej ścieżki zakupowej, mogących skutkować porzuceniem przez niego koszyka. Eliminowanie tego zjawiska wymaga działań w różnorodnych obszarach – od usprawnienia wyszukiwania produktów na stronie, aż po uproszczenie procesu finalizacji transakcji czy weryfikacji tożsamości użytkownika.

Doskonalenie UX. Płatności i doskonalenie doświadczeń klienta

Jak pokazuje raport Data Points, większość MŚP na świecie, myśląc o UX, planuje wdrożenia związane przede wszystkim z płatnościami : wprowadzenie możliwości płatności cyfrowymi portfelami, kartami zbliżeniowymi lub z pomocą asystenta głosowego, a także funkcjonalności takie jak “Buy Now, Pay Later” czy różnorodne warianty “Buy Online, Pickup In Store”. Cel wszystkich tych wdrożeń jest jeden: spersonalizować ścieżkę, prowadzącą do finalizacji transakcji.

Przycisk „kup” często jest dopiero początkiem procesu, który obejmuje konieczność wypełniania różnorodnych formularzy i wybierania wielu opcji.

Sklep, do którego klient zagląda po raz kolejny, ma ten luksus, że może zaproponować automatyczne wypełnienie jego danych, podsunąć preferowaną metodę płatności czy dostawy – jednak nie wszędzie będzie to możliwe. Już teraz istnieją widoczne luki między oczekiwaniami klientów a stanem faktycznym, oferowanym przez sklepy internetowe. Prawie 7 na 10 konsumentów oczekuje, że będzie mogło płacić swoją ulubioną metodą płatności, podczas gdy tylko nieco ponad połowa sklepów faktycznie to umożliwia .

MŚP z całego świata aktywnie pracują nad poprawą doświadczeń klienta. W 2021 roku mały i średni biznes zmniejszył przeciętnie poziom „shopping friction” o 54 proc. w porównaniu do poprzednich 12 miesięcy. Również w Polsce sklepy online działają na rzecz UX. Jak pokazuje badanie Twisto, najpopularniejszym krokiem jest tu eliminacja konieczności założenia konta: 78 proc. największych graczy umożliwia robienie zakupów bez rejestracji, 43 proc. oferuje alternatywne formy logowania (np. za pośrednictwem mediów społecznościowych), a 59 proc. nie wymaga weryfikacji konta .

Jednocześnie jednak nadal tylko co czwarty badany sklep oferuje tak prostą funkcjonalność, jak automatyczne uzupełnienie formularza. Zaledwie 7 na 10 umożliwia szybsze przejście do kasy po wyborze produktu (tj. bez konieczności wchodzenia w zawartość koszyka) .

Pobierz ebook "Strony internetowe dla firm"